Malmö FFs positiva trend fortsätter

Det är ett intressant Europatips på många plan som väntar under tisdagen. Champions Leagues kvalspel är i fokus där Malmö FF har ett strålande läge att ta sig vidare till playoff-rundan då de ställs mot ungerska MOL Vidi. I övrigt varvas kupongen med matcher från The Championship, Superettan, Division 2, Champions Cup och isländska Pepsideild. Spelvärdet är otroligt fint och för den som lyckas pricka in 13 rätt kan jag närmast utlova fin utdelning!