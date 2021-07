"Malmö tar första steget mot Champions League"

Höjdaren! - 1. England - Danmark

Tight fight på Wembley

Efter en “walk in the park” på Stadio Olimpico kunde England enkelt avfärda Ukraina med 4-0. Andriy Shevchenkos manskap orkade helt enkelt aldrig ladda om batterierna efter den rejäla tömningen mot Sverige. Harry Kane, Raheem Sterling och Luke Shaw var förgrundsfigurerna bakom Englands storseger och den trion blir extremt viktig även i semifinalen mot Danmark. På kanterna anser jag att danskarna inte är lika skickliga på att försvara som de är centralt i banan och därför ska firma Shaw/Sterling sättas i spel så ofta det bara går för The Three Lions. Med det sagt har Gareth Southgates mannar inte skapat mängder av målchanser i öppet spel under turneringens gång och med tanke på att det här är en semifinal blir jag inte förvånad om matchbilden attackeras på försiktigt vis. På mittfältet väntas ett krig mellan Rice/Phillips och Delaney/Höjbjerg, herrar som har duellspelet som signum snarare än silkeslena fötter. Vem som vinner den bataljen vågar jag knappt sia om, men i kraft av hemmaplan och ett förmodat massivt publikstöd i ryggen är det åt vänster jag lutar inledningsvis.

Danmark har stått för hela turneringens tveklöst största och mest beundransvärda kraftsamling hittills. Från de hjärtskärande scenerna med Christian Eriksen – och noll poäng efter två matcher – till att nu stå i semifinal är inget annat än oerhört imponerande. Kasper Hjulmand har visat prov på både taktiskt kunnande och flexibel matchcoachning då han flera gånger om stått för beslut som förändrat matchbilder till danskarnas fördel. Den mentala styrkan som danskarna både sått och underhållit under mästerskapets gång ska givetvis inte underskattas, men här ställs de inför ett riktigt eldprov. Schmeichel, Christensen, Vestergaard och Höjbjerg ska tampas mot lirare de känner oerhört väl från Premier League, något de klarade med bravur när kombattanterna drabbade samman i Nations League hösten 2020. Då löste de rödvita 0-0 på eget gräs och i det efterföljande mötet vann Danmark med 1-0 på engelsk mark.

Det är siffror som är värda att ta i beaktande på Wembley, men som jag tidigare nämnt är ettan den som fångar mitt intresse inledningsvis. Upp till 55 procent är det inte alls någon dum spik, men bli inte förvånade om krysset tar plats på andelssystemet.

Missar matchen

Christian Eriksen, Danmark (hjärtproblem)

Spiken! - 2. Malmö FF - Riga FC

Malmö tar första klivet mot CL

De regerande och mesta mästarna Malmö FF sparkade i lördags igång Allsvenskan igen efter uppehållet. IFK Norrköping stod för motståndet på Platinumcars Arena och efter en framför allt svag defensiv insats tvingades Di Blåe vända hem med svansen mellan benen efter att Peking vunnit med 3-2. Svängdörrarna i de bakre leden är ett problem som länge gäckat Jon Dahl Tomasson och övriga i ledarstaben. Det spelade till synes ingen större roll att Johan Dahlin var tillbaka i kassen då skåningarna gång efter annan erbjöd Norrköping stora ytor att spela på. Nämnas bör att Anel Ahmedhodzic satt på botbänken och att Oscar Lewicki enbart spelade en halvlek, men för att kunna lägga beslag på det andra raka guldet behöver det troligtvis se bättre ut än vad det gjorde i lördags. Bland glädjeämnena fanns först och främst Antonio Colak som med sina två mål såg till att sätta press på bland andra Samuel Adegbenro i skytteligatoppen. Kan kroaten fortsätta på inslagen väg är mycket vunnet för MFF. Nu väntar enklare motstånd, åtminstone på pappret, då Riga FC kommer till Stadion. Kvalet mot Champions League ska inledas och för att skapa ett godkänt överläge inför returen är jag övertygad om att Malmö trampar gasen i botten direkt.

Riga FC bildades så sent som 2014 och trots att klubben ännu inte är uppe i tonåren har de redan tre ligatitlar på kontot. En fördel för gästerna från Lettland är att de liksom Malmö redan är varma i kläderna då den inhemska säsongen dragit igång. I en haltande tabell är Riga FC två poäng bakom ärkerivalen RFS, dock med två matcher fler spelade. Stefan Milosevic har vräkt in 13 baljor och toppar därmed skytteligan i överlägsen stil, men till MFF:s stora lycka kommer han inte att delta här då lånet från Waasland-Beveren gått ut. Milosevic har således vänt tillbaka till Belgien och nu är det istället upp till lirare som Soisalo och Muritala att försöka få hål på det svenska motståndet. Med tanke på de defensiva brister som värdarna visat upp är det inte otänkbart att letterna lyckas få in en balja, men i grunden är det stor klasskillnad mellan aktörerna på Stadion.

Ettan streckas väldigt, väldigt högt men jag är också väldigt, väldigt komfortabel med att lämna den på egna ben. Detta vinner MFF utan större problem.

Missar matchen

Anders Christiansen, Malmö FF (landslagsuppdrag)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Vladimirs Kamess, Riga FC (oklart)

Luringen! - 3. Djurgården - Piteå

Djurgården övervärderas

Det blåser upp till damallsvensk bottenstrid på Stockholms Stadion där både Djurgården och Piteå ämnar att stanna på behörigt avstånd från giljotinen. Efter elva omgångar står värdinnorna noterade för just elva poäng medan Piteå skrapat ihop tio till antalet. Med tanke på att jumbon Växjö bara kammat ihop tre poäng skiljer det således en del ner till sankmarken, men ingen av aktörerna i huvudstaden ska ännu känna sig säkra på nytt kontrakt.

Djurgården har under sommaren vaknat till liv och med åtta inspelade pinnar av de senaste tolv möjliga är formen på önskvärd nivå hos stockholmarna. Chilenskan Zamora blev bland annat ensam hjältinna mot Eskilstuna United då hon stod för matchens enda mål och mål gjorde Zamora även senast då Linköping kom på besök. Olyckligtvis var baljan i egen bur men efter en stark laginsats lyckades ändå Blåränderna lösa en pinne (2-2) i den fighten.

Hemma på Stockholms Stadion ska Djurgården ses som favoriter när ett hittills bortasvagt Piteå kommer på besök, men jag är inte intresserad av att lämna ettan ensam till vilken procent som helst. Piteå har så här långt bara skrapat ihop en poäng på resande fot, men det ska också påtalas att den kom mot topplaget Häcken. 0-0 var ett resultat som skvallrar om att gästerna kan oerhört mycket när de har sin dag.

Stellan Carlssons adepter reser dessutom till huvudstaden med gott om självförtroende efter den förra omgången. 4-0 mot AIK var siffror som motsvarade prestationen där lirare som Imo, Henriksson och Wemo-Larsson utmärkte sig. Den sistnämnda blev även målskytt mot Kristianstad i omgången dessförinnan och det är en spelare som Djurgården kommer få fullt sjå med att hantera.

Min garderingspenna kommer att inleda i västerled där 1X får anses som en sund utgång med kombattanternas rådande formläge i fokus. Med det sagt vågar jag inte lita på detta Djurgården som tidigare haft en tendens av att vika ner sig. Tvåan är en lockande rensare på större system och också ett tecken jag noga kommer att överväga på andelssystemet.

Missar matchen

Haley Dowd, Djurgården (oklart)