"Malmö vinner derbyt enkelt"

Europatipset ser riktigt mysigt ut med matcher från Europa League och Allsvenskan samt en fajt från norska Eliteserien. Flera väldigt högt streckade favoriter hittas och känslan är att någon eller några av dessa måste fällas i jakten på fin utdelning. Jag hoppas att Falkenberg och Getafe har ställt in siktet samt att Manchester United är måttligt intresserade av sitt returmöte. Här är mina första tankar på pränt och glöm inte att köpa en andel via länken här nedan!

Helgarderingen! - 2. Inter - Getafe

Getafe ska inte räknas bort

Det är i Tyskland Europa League ska avgöras. Från och med kvartsfinalerna ska slutspelet spelas i enkelmöten i städerna Duisburg, Köln, Gelsenkirchen och Düsseldorf. Inter och Getafe hann aldrig spela sin första match i åttondelsfinalen och därför ska även den fajten avgöras i ett enkelmöte. VELTINS-Arena i Gelsenkirchen står värd för tillställningen och det finns således ingen hemmaplansfördel.

Inter avslutade Serie A på ett fint sätt och slutade tvåa bakom omöjliga Juventus. Framförallt imponerade de två avslutande omgångarna där de blåsvarta slog tillbaka både Napoli och Atalanta med 2-0. Truppen är extremt bred där pjäser som Sánchez, Valero, Eriksen, Skriniar och Candreva alla kunde börja på bänken mot Atalanta. Vecino är skadad men i övrigt har Inter hela truppen till förfogande.

Det råder dock inte enbart harmoni i Milano. Under veckan har Antonio Conte varit ute och svingat en del mot sin egen klubbledning då han inte tycker att de skyddar sina spelare tillräckligt när det går dåligt. Ett något märkligt utspel kan tyckas bara dagar innan en viktig Europamatch mot ett lurigt Getafe.

Spanjorerna hade en blytung sommar där de tappade en given Europaplats och slutade åtta i La Liga. Det gör att Madrid-klubben underskattas rejält här. Kvalité finns det dock i massor i Mata, Ángel, Maksimovic, Dakonam och Molina bland andra. Under våren slog Getafe ut Ajax ur Europa League och deras tuffa spelstil kan passa Inter ganska illa.

Inter ser ut att hamna runt 70 procent och det är för högt. Matchen spelas alltså på neutral plan vilket säkerligen en stor del av tipparna missar. Italienarna vinner definitivt inte sju av tio matcher mot detta Getafe och här måste bara skrällen med. Jag gör det enkelt för mig till slut och plockar med alla tecken.

Missar matchen

Matias Vecino, Inter (knäskada)

Osäker till spel

Stefano Sensi, Inter (lårskada)

Kräftgången! - 5. Hammarby - Falkenberg

Hammarby för stora favoriter på Tele2

Det är märkligt vilken skillnad det är på Hammarbys prestation 2019 jämfört med 2020. I fjol gjorde Bajen mål på allt och hotade om ligatiteln medan de i år snittar en balja per match och ligger i mitten av tabellen. Visst saknas Nikola Djurdjic men så mycket ska inte avsaknaden av en man betyda. Stundtals känns ytterbacken Tim Söderström som den farligaste spelaren i laget.

Muamer Tankovic har inte kommit överens med Hammarby om ett nytt kontrakt och ser ut att vara förlorad. Paulinho saknades mot Helsingborg på grund av en skada och både Kacaniklic och Bojanic är formsvaga. Den enda som visat framfötterna i anfallet är Gustav Ludwigson som i fjol tillhörde Örgryte i Superettan. Med sin riviga spelstil är den blonde anfallaren alltid ett hot framåt.

Det var också den före detta Gladiatorerna-deltagaren som pressade in kvitteringen mot Helsingborg på övertid. Att det överhuvudtaget behövdes en kvittering berodde på att David Ousted i den första halvleken stod för en av årets största målvaktstavlor när han släppte in Max Svenssons lösa skott från långt avstånd. Det är många lagdelar som kan göra det bättre hos de grönvita.

Falkenberg presterar däremot väldigt bra efter sina förutsättningar. Fyra raka utan förlust imponerar och nio mål på dessa fajter är verkligen bra jobbat. Edi Sylisufaj ser oerhört intressant ut och med lirare som John Chibuike och Nsima Peter att kasta in kan det alltid hända grejer. Skulle inte det räcka är det bara att skeppa fram Calle Johansson som kanske är hela seriens allra bästa huvudspelare.

Falkenberg torskade med 2-6 på Tele2 förra säsongen men har en annan stabilitet i laget nu och möter dessutom ett helt annat Hammarby. Självklart ska laget från huvudstaden vara favoriter men när ettan överstiger 70 procent slår jag bakut. I en så jämn serie som Allsvenskan ska inte ett formsvagt Bajen vara säkra på tre poäng. Gardera efter storleken på plånboken.

Missar matchen

Kwame Kizito, Falkenberg (knäskada)

Tim Erlandsson, Falkenberg (knäskada)

Osäker till spel

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Mahmut Özen, Falkenberg (knäskada)

Spiken! - 6. Malmö FF - Helsingborg

Malmö vinner derbyt enkelt

Det är två lag med helt olika förutsättningar som möts på Eleda Stadion denna onsdag. Malmö FF har som bekant seriens bredaste trupp och bytte sex spelare från startelvan i cupfinalen mot IFK Göteborg till den allsvenska fajten mot samma lag tre dagar senare. Helsingborg däremot är extremt skadedrabbade och får mer eller mindre spela med de spelare som finns tillgängliga för dagen.

Trots det har de rödblå nu tagit poäng i sju raka matcher. Senast mot Hammarby var HIF på väg mot en välbehövlig trea efter Max Svenssons slumpmål, men i den sista övertidsminuten trillade kvitteringen in bakom en storspelande Alexander Nilsson. Tungt för Helsingborg men Nilssons insats ska definitivt hyllas. 22-åringen fick hoppa in efter att Anders Lindegaard skadat sig på uppvärmningen och var matchens stora glädjeämne.

Det var inte bara Lindegaard som skadade sig, Mohammed Abubakari fick dessutom en rejäl smäll och det såg faktiskt inget vidare ut. Denna match hade mittfältaren inte kunnat spela ändå då han är avstängd, men inför fortsättningen av serien är det såklart ett hårt slag. Olof Mellberg är också avstängd efter sitt röda kort från bänken. Mellberg sa efteråt att han blev utvisad för att han sa “pinsamt”. Visst var det pinsamt att skåda, men det var verkligen inte domaren som borde skämmas för sitt uppträdande i den situationen.

Malmö har fem raka segrar i Allsvenskan och ser ruskigt bra ut för tillfället. Ola Toivonen närmar sig storformen och då håller han fortfarande väldigt hög klass och dessutom har Kiese Thelin börjat spotta in mål. Under söndagen nickade supertalangen Amin Sarr in sitt första allsvenska mål och dessutom satte Christiansen dit sitt femte för säsongen från straffpunkten. Offensivt finns det en uppsjö av klasspelare att ösa från.

Malmös lilla problem ligger i defensiven. Rasmus Bengtsson är fortfarande skadad och Lasse Nielsen har inte spelat på länge. Franz Brorsson gjorde en bra insats mot IFK Göteborg men det är kanske ingen försvarare att luta sig mot. En liten strimma hopp för Helsingborg men ärligt talat är det svårt att se HIF ens komma över mittlinjen. Malmö har vunnit de tre senaste Skånederbyna utan att släppa in mål. Det blir en säker seger igen.

Missar matchen

Oscar Lewicki, Malmö FF (lårskada)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Sören Rieks, Malmö FF (fotskada)

Mohammed Abubakari, Helsingborg (avstängd)

Andreas Granqvist, Helsingborg (ljumskskada)

Osäker till spel

Lasse Nielsen, Malmö FF (lårskada)

Anders Lindegaard, Helsingborg (oklart)

Andreas Landgren, Helsingborg (knäskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (oklart)

Erik Figueroa, Helsingborg (oklart)

Joseph Ceesay, Helsingborg (oklart)