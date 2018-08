Manchester United - inte ett lag i harmoni

Vinn en Euroweekend - toppfotboll i två länder

Engelska höjdaren - 1. Brighton - Manchester United

En poäng för disharmoniskt United på sydkusten?

Manchester United fick med sig en viktig trepoängare i premiären mot Leicester. Paul Pogba gav The Red Devils ledningen på straff innan Luke Shaw kunde göra sitt första Premier League-mål någonsin med knappa tio minuter kvar att spela. Jamie Vardy reducerade sedan för The Foxes men United höll undan och plockade en 2-1 seger på Old Trafford.

Överlag övertygade dock inte den insatsen. Alexis Sánchez fattade mängder med felbeslut och Shaw var bortsett från målet inte speciellt lyckosam. Glädjande var att Victor Nilsson Lindelöf, trots kritik från brittisk media, stod för en fullt godkänd prestation i mittlåset tillsammans med Eric Bailly.

Under veckan har debatten kring José Mourinho vara eller icke vara blossats upp då han visat sitt missnöje över att inte ha fått in önskade spelare. Den portugisiska tränaren och stjärnan Paul Pogba verkar dessutom fortsatt ha svårt för varandra och fransmannen har uttalat sig om att han vill bort från klubben.

Det återstår att se om Pogba får förtroendet under söndagen när United ställs mot Brighton på sydkusten. Troligtvis kommer den graciösa innermittfältaren starta då Ander Herrera är skadad, samtidigt som Nemanja Matic har fortsatta magproblem. Även Eric Bailly och Antonio Valencia är osäkra till spel.

Brighton lyckades inte få med sig några poäng från Vicarage Road i premiären. Watfords Roberto Pereyra sköt helt rättvist hem vinsten till The Hornets. Likt fjolårssäsongen hade där Chris Hughtons mannar svårt att skapa chanser på resande fot.

På Amex Stadium såg det dock betydligt bättre ut under fjolårssäsongen. Då förlorade The Seagulls bara fyra av 19 hemmamatcher och slog bland annat tillbaka Manchester United med 1-0 under vårkanten. Det blir svårt att upprepa den statistiken men Brighton på sydkusten kommer att vara en svår även denna säsong.

Krysset känns på förhand relativt troligt och när det tecknet streckas till knappa 20 procent är det inget snack om att det ska med på samtliga system. X2 bör räcka långt men för den som har råd behöver en helgardering inte vara fel. United är trots allt inte ett lag i harmoni just nu.

Missar matchen

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Bruno Saltor, Brighton (lårskada)

Florin Andone, Brighton (ljumskskada)

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Eric Bailly, Manchester United (vadskada)

Nemanja Matic, Manchester United (magproblem)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Svenska höjdaren - 4. Elfsborg - IFK Norrköping

Krisen allt djupare för Elfsborg?

Här hemma får söndagens hetaste batalj sägas vara mötet på Borås Arena. Viktiga poäng står på spel såväl i botten som toppen när Elfsborg tar emot IFK Norrköping.

Det är ett Elfsborg som haft en otroligt tung säsong, och framförallt sommar, som kommer till spel. Senast de gulsvarta målade var när Viktor Prodell stötte in 2-1 borta mot Örebro i början av juli. Sedan dess har boråsarna plockat en poäng och gått mållösa från fem raka matcher.

Jimmy Thelin är minst sagt pressad som tränare och behöver troligen en seger inom en snar framtid om han inte ska behöva uppsöka arbetsförmedlingen. Inte konstigt är väl det då Elfsborg, som spelat i Allsvenskan sedan 1997, i högsta grad riskerar att degraderas. Det är bara målskillnad som håller de gulsvarta på rätt sida kvalstrecket inför den 18:e omgången.

Ledningen har försökt göra sitt och plockat in AIK-bekantingen Chinedu Obasi den senaste veckan. Det är en klar förstärkning och en spelare som ska kunna lyfta laget med sin målfarlighet. Här väntas han gå rakt in i startelvan som spjutspets.

Räkna dock med att Elfsborg får det tufft inför hemmapubliken på Borås Arena. IFK Norrköping ser nämligen fortsatt riktigt bra ut trots att det enbart blivit två poäng på de tre senaste matcherna. Både borta mot GIF Sundsvall och senast hemma mot Hammarby dominerade Peking matchbilden tämligen övergripande och förtjänade tre poäng.

När lagen möttes för några veckor sedan på Östgötaporten vann också Norrköping välförtjänt med 1-0 efter ett tidigt mål av Arnór Sigurdsson. Det var dessutom i en fas när Elfsborg hade betydligt mycket mer självförtroende efter fem raka matcher utan förlust.

Jag håller utan tvekan Norrköping som det bättre laget här. På konstgräset i Borås ska de kunna studsa tillbaka efter en rad poängtapp den senaste tiden. Trots att gästerna streckas i högsta laget väljer jag att spika tvåan. På “chansningen” väljer jag dock att gardera.

Missar matchen

Samuel Holmén, Elfsborg (avstängd)

Christopher McVey, Elfsborg (ligamentskada)

Italienska höjdaren - 11. Torino - Roma

Sprakande premiär i Turin!

Det blir en ruggigt intressant premiärmatch att följa under söndagen i Italien. Inte minst ur ett svenskt perspektiv då Robin Olsen har ersatt Alisson Becker som målvakt i AS Roma. Det återstår att se om det blir Olsen eller det andra målvaktsköpet under sommaren, Antonio Mirante, som vaktar kassen i premiären. De senaste rapporterna säger att det blir Olsen som får Di Francescos förtroende under söndagen.

För motståndet står Torino som länge var med och krigade om Europaplatserna i fjol, men som till slut blev nia. Nu när Walter Mazzarri fått en hel försäsong med laget ska de rödbruna definitivt nämnas som en av aspiranterna till topp 7. Truppen ser riktigt intressant ut, inte minst anfallsuppsättningen som bland annat består av Andrea Belotti, Adem Ljajic, Iago Falque och senegalesen M’Baye Niang.

Huvudstadslaget Roma slutade på tredjeplats i ligaspelet den gångna säsongen. En relativt förväntad tabellplacering. Varken bu eller bä. Men trots detta måste Eusebio Di Francescos första säsong som tränare för Giallorossi betraktas som en smärre succé med tanke på att Roma nådde hela vägen till en semifinal i Champions League.

Romas sportchef, Monchi, har sett till att det blivit en riktigt stor spelaromsättning under sommaren. Trots att Roma har gjort sig av med två nyckelfigurer, succémålvakten Alisson Becker och den vältatuerade belgaren Radja Nainggolan, så går det att argumentera för att det vinröda huvudstadslaget har förstärkt truppen inför den här säsongen.

Steven N’Zonzi har nyligen anlänt till Roma och lär säkerligen bli ett ruggigt starkt komplement till De Rossi som inte blir yngre till åren. Javier Pastore är ett annat nyförvärv som definitivt kommer att kunna fylla en viktig funktion, framförallt i den sista tredjedelen där Roma stundtals hade svårt att luckra upp lågt sittande försvar i fjol. Justin Kluivert, Bryan Cristante och en skadefri Patrick Schick är även väldigt spännande och unga spelare som bara måste nämnas i Romas superintressanta trupp.

Det var riktigt jämnt mellan dessa lag under fjolårssäsongen. Roma vann förvisso båda mötena i Serie A men Torino var laget som slog ut La Magica i Coppa Italia. Vinsten på Olympiastadion i Turin var Romas första sedan 2013 så räkna med en jämn batalj under söndagskvällen. Som streckningen sitter bör detta möte helgarderas illa kvickt!

Osäker till spel

Lyanco Vojnovic, Torino (fotskada)

Kevin Bonifazi, Torino (bråck)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Europatipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Europatipset".)