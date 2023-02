Manchester United hänger kvar i toppen

Söndagens Europatips innehåller mängder av spännande fighter från Europas fem största ligor. Manchester United - Leicester sticker bland annat ut och att det börjar vankas fotboll i vår närhet blir uppenbart när grannarna på andra sidan sundet återstartar Superligaen denna helg. Det finns plats i min Spela Tillsammans-båt och vägen till densamma går via länken nedan. Plattan i mattan!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Leicester

Sevärd akt från Old Trafford (till Europatipset)

Det bjöds på en alldeles föredömlig underhållning i torsdags när Manchester United tog sig an Barcelona på Camp Nou. Katalanerna tog ledningen med 1-0 men engelsmännen kom tillbaka starkt och lyckades faktiskt ta sig upp i ledning med 2-1. Barca kom dock tillbaka starkt när Raphinha servade in ett inlägg från högerkanten som letade sig hela vägen in bakom en chanslös De Gea i Uniteds mål.

Erik ten Hag kunde således konstatera en surt tappad ledning men nederländaren ska inte vara missnöjd med prestationen. United vann xG med bred marginal och var det något lag som förtjänade övertag inför returen på Old Trafford var det The Red Devils. Ten Hags väl genomtänkta matchplan gav spanjorerna mängder med problem och draget att spela Weghorst som offensiv mittfältare bakom Rashford var inget annat än ett genidrag.

Den sistnämnda skickade in kvitteringen på egen hand och låg sedan även bakom 2-1-målet. Rashford har fått en makalös utveckling under Ten Hag och för stunden finns det inte många spelare på planeten som håller jämna steg med engelsmannen. Jag blir inte förvånad om 25-åringen ser till att Leicesters normalt slaskiga försvar får väldigt svårt att hänga med i svängarna.

Casemiro och Eriksen är avbräck för värdarna men det ska samtidigt påpekas att både Martínez och Sabitzer är tillbaka i truppen efter sina respektive avstängningar i torsdags. Leicester har tagit spelmässiga kliv i rätt riktning sedan Rodgers fick huvudet ur sanden och stoppade in Iheanacho i startelvan. Tillsammans med Maddisons återkomst från skada har det inneburit ett lyft för “Rävarna” som gjort fyra mål på både Aston Villa och Tottenham.

Omöjligt är det inte att de blåklädda gästerna hittar nätmaskorna även på Old Trafford, men motståndet är med det sagt av annan dignitet denna söndag. Inför återstarten av Premier League rekade jag ut Manchester United att komma topp 4 och det har så här långt funnits väldigt få anledningar att betvivla värdarnas återkomst på den största av scener. Trots hård streckning är ettan en potentiell spik.

Missar matchen

Casemiro, Manchester United (avstängd)

Christian Eriksen, Manchester United (ankelskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

James Justin, Leicester (hälskada)

Osäker till spel

Antony, Manchester United (benskada)

Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Youri Tielemans, Leicester (vadskada)

Boubakary Soumaré, Leicester (matchotränad)

Jonny Evans, Leicester (matchotränad)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Londonderbyt! - 2. Tottenham - West Ham

Tottenham övervärderas (till Europatipset)

Det vankas stadsderby i London där Tottenham hoppas repa mod efter en minst sagt tuff vecka. Den kompletta insatsen i 1-0-segern mot Manchester City har följts upp av 1-4 i brakan mot Leicester och i veckans första Champions League-åttondel mot Milan gick Spurs ånyo på pumpen. 0-1 var inget katastrofalt resultat men så som de liljevita agerade på modehuvudstadens gräsmatta restes frågetecken inför returen.

Engelsmännen hade förtvivlat svårt att ta sig till målchanser och för den som inte bevittnade händelseförloppet är de knappa 0,5 xG siffror som motsvarar prestationen mer än väl. Bentancurs skada är ett stort problem då uruguayanen driver presspelet på egen hand och då han ser ut att vara borta hela säsongen går det absolut att ställa sig frågande till hur Londonlaget kommer att se ut i framtida insatser.

Bissouma, Lloris och Conte – italienaren stannade kvar på pastastöveln för att återhämta sig efter sin operation – är övriga namn på frånvarolistan som gör det svårt att skriva under på Tottenhams stora favoritskap mot en opponent som växlat upp den senaste tiden. West Ham har bara en förlust på sina sju senaste tävlingsmatcher och sett till The Hammers underliggande siffror har en stark period legat i luften ett bra tag.

David Moyes gäng har underpresterat Expected Points med råge men efter enkla 2-0 mot Everton och dubbla poängplock mot Newcastle och Chelsea går skotten och dennes adepter en ljus vår till mötes. Aguerd och Paquetá är jobbiga frågetecken inför detta derby men även om duon skulle fattas är jag övertygad om att de mer utvilade gästerna ska kunna göra bra ifrån sig mot ett Spurs som vantrivs när de förväntas föra en matchbild.

Över 60 procent på ettan snuddar på kriminell överträdelse och det finns dessutom risk att Tottenham har större fokus på kommande retur mot Milan än den uppgift som väntar här. West Ham kan i lugn och ro förhålla sig till sin matchplan som jag tror kommer att räcka långt i huvudstadens norra delar. Den värdemässigt fina högersidan lockar allra mest. X2!

Missar matchen

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Hugo Lloris, Tottenham (knäskada)

Yves Bissouma, Tottenham (ankelskada)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada)

Kurt Zouma, West Ham (höftskada)

Gianluca Scamacca, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Nayef Aguerd, West Ham (ljumskskada)

Lucas Paquetá, West Ham (axelskada)

Aaron Cresswell, West Ham (sjukdom)

Alphonse Areola, West Ham (knäseneskada)

TILL EUROPATIPSET

Favoriten! - 3. Atlético Madrid - Athletic Bilbao

Pallar Atlético för trycket? (till Europatipset)

Barcelona och Real Madrid har dragit ifrån övriga kombattanter i La Liga men bakom drakarna är det ruskigt jämnt i kampen om resterande Europaplatser. Real Sociedad parkerar för närvarande in på en relativt trygg tredjeplats och samma visa gäller för Atlético Madrid och deras position som fyra. Det skiljer med det sagt bara åtta poäng ner till nian Osasuna och jag blir inte förvånad om multipla holmgångar stundar under våren när biljetter till kontinentalspelet ska delas ut.

Atlético Madrid hade det tufft i höstas där Diego Simeones mannar för jämna varvade högt med lågt men efter uppehållet anser jag att “Madrassmakarna” skruvat upp nivån på sina prestationer. På de sju ligamatcherna som avverkats sedan VM gick i mål har de rödvita vittjat det egna nätet blott tre gånger, något som skvallrar om att den tidigare ramstarka defensiven är på väg att återupplivas.

Simeone har dessutom fått bättre snurr på sin offensiv där spelare som Griezmann, Lemar, Morata och Depay sticker ut. Den sistnämnda fick i den senaste omgången hoppa in och sätta sitt första mål för sin nya klubb när han sköt Celta Vigo i sank och nederländarens ankomst är sannerligen en som stärker värdarnas dröm om en bärgad Champions League-plats när säsongen går i mål.

Stefan Savic femtioelfte röda kort innebär att mittbacken är avstängd mot Athletic Bilbao, men med tanke på att Atlético slog Celta i numerärt underläge tror jag att energinivån fått sig en boost som heter duga. Gästerna från Baskien vill också ha ett finger med i striden om topp 4 och totalt 6-2 mot Cádiz och Valencia är siffror som vittnar om att Valverdes gäng är på gång. Resultaten har dock inte riktigt speglat matchbilderna. Mot Valencia var de tillresta i spelmässig brygga och inte sedan 2011 har Athletic besegrat söndagens kombattanter på främmande mark.

Jag har svårt att se det hända även denna afton, inte minst då jag gillar vad jag ser av dagens Atlético Madrid. Kommer värdarna upp i ansenlig nivå är detta deras match att förlora och till runt 50-55 procent fnular jag på ettan som ett möjligt spikalternativ. På denna analys lämnas vänstertecknet allena. Garderingar kan övervägas på andelssystemet.

Missar matchen

Stefan Savic, Atlético Madrid (avstängd)

Ander Herrera, Athletic Bilbao (muskelskada)

Inigo Martínez, Athletic Bilbao (fotskada)

