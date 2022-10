Manchester United imponerar pånytt

Allsvenskan kan avgöras under söndagen och jag tror att Häcken avgör det hela på rivalen IFK:s arena. Förutom ett flertal fajter från svea rike är det kamper från Europas fem största ligor som gäller. Fina drag, gott om storlag och en gulddoftande kupong på fler än ett sätt. Bättre kan det inte bli. Kom och vaska guld med mig via länken här nedan!

Spiken! - 1. Manchester United - West Ham

Manchester United imponerar

Manchester United har verkligen hittat helt rätt under Erik ten Hags ledning. Efter utklassningen mot Tottenham för ett par veckor sedan stod de rödklädda återigen för en stark insats borta mot Chelsea. Visst dröjde det till matchens sista sekund innan de rödklädda säkrade en pinne, men spelmässigt tyckte jag att United var det bättre laget under i stort sett hela matchen. Casemiro, som nickade in kvitteringen, var en gigant på mittfältet.

Sedan brassen kom in i laget finns det en helt annan tyngd centralt än tidigare. Visst kunde McTominay också röja runt, men Casemiro kombinerar de egenskaperna med en fin passningsfot. Framåt ser Rashford, Antony och Fernandes hela tiden farliga ut. Bakåt har det sett helt stängt ut, men tyvärr för United skadade sig Varane illa mot Chelsea. Fransmannen lär missa VM och det blir intressant att se om det blir Nilsson Lindelöf eller Maguire som tar hans plats i mittlåset på lång sikt. Här bör svensken ligga bäst till då Maguire har varit skadad.

West Ham har bara en torsk på de fem senaste ligamatcherna och då det var ett 0-1-nederlag borta mot Liverpool, där Bowen dessutom brände en straff, kan vi konstatera att The Hammers är på gång. Londonklubben är tillräckligt bra för att slåss om Europaplatserna och här kan de ställa en vass elva på benen. Dawson, Cornet och Paquetá är egentligen de enda spelarna som aspirerar på en plats i startelvan som riskerar att saknas.

Det innebär att vi får se en stark centrallinje med Zouma i försvaret, Soucek och Rice på mittfältet samt Scamacca på topp. Alla resliga herrar som kommer se till att West Ham blir farliga på fasta situationer. Det är också gästernas största hopp i denna match, för precis som mot Liverpool tror jag att de blir tillbakatryckta. Viktigt då att lirare som Bowen och Benrahma kan hålla i bollen när de väl får tag i den.

West Ham har förlorat fyra raka ligamöten med Manchester United och även om huvudstadslaget är på gång tror jag att de står inför en övermäktig uppgift igen. Manchester United spelar riktigt bra fotboll för tillfället och tar en viktig viktoria i kampen om topp 4. Ettan lär överstreckas en hel del, men här är jag inne på att det inte spelar någon roll. Det är bara att spika på ändå.

Missar matchen

Raphaël Varane, Manchester United (muskelskada)

Brendan Williams, Manchester United (oklart)

Osäker till spel

Anthony Martial, Manchester United (ryggskada)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Donny van de Beek, Manchester United (muskelskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (oklart)

Lucas Paquetá, West Ham (axelskada)

Craig Dawson, West Ham (lårskada)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada)

Guldmatchen! - 7. IFK Göteborg - Häcken

Guldet till Hisingen

Med två omgångar kvar att spela har Häcken sex poäng ner till närmaste konkurrenten Djurgården. Förlust här skulle innebära att de gulsvarta har chansen att säkra guldet hemma mot IFK Norrköping, men vi kan nog räkna med att Getingarna gärna tar hem det på sin värsta rivals arena redan under söndagen. Ett historiskt ögonblick isåfall då laget från Hisingen aldrig tidigare har vunnit ett SM-guld.

De kommer till Gamla Ullevi med en mäktig bortasvit. Inte en enda förlust på resande tass på hela säsongen och om de inte förlorar här heller blir de första lag att gå obesegrade på bortaplan på 50 år. Det visar på vilket fint grundspel som Högmos adepter har. Här saknar de sin spjutspets Alexander Jeremejeff efter anfallarens idiotiska röda kort mot Malmö FF i den förra omgången, men det bör spela mindre roll.

Med Larsen, Sadiq och Turgott finns här ändå gott om offensiv kraft och framför allt en speed som Blåvitts ganska tröga backlinje lär få problem med. Främst Oscar Wendt, som har sett gammal ut under hösten, kommer få stora problem med Larsens löpningar. Dessutom har jag svårt att se något annat än att Rygaard Jensen och tvillingarna Gustafson dominerar mittfältet fullständigt.

IFK Göteborg har spelat bedrövligt under en längre period, men ändå brunkat till sig hemmasegrar mot AIK och Malmö FF. Den högljudda publiken höjer spelare som Sebastian Eriksson och Gustaf Norlin. Här får Kamraterna dock klara sig utan sina två kanske allra viktigaste spelare, avstängde Gustav Svensson och skadade Marcus Berg. Det svider mer än Häckens tapp av Jeremejeff.

IFK Göteborg vann faktiskt vårens möte på Bravida och lyckas de få detta till att bli en fysisk kamp med mycket fokus på fasta situationer har de en chans att störa de gulsvarta. Jag tror dock att gästerna är alldeles för spelskickliga för att gå i den fällan. Tvåan är troligast, men då Häcken blir mästare även vid kryss måste det tecknet också följa med. Vi lär knappast få se någon gung-ho-taktik vid 0-0 med en kvart kvar att spela.

Missar matchen

Gustav Svensson, IFK Göteborg (avstängd)

Marcus Berg, IFK Göteborg (lårskada)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (höftskada)

Linus Carlstrand, IFK Göteborg (ryggskada)

Alexander Jeremejeff, Häcken (avstängd)

Tobias Sana, Häcken (knäskada)

Bénie Adama Traoré, Häcken (benbrott)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Europafajten! - 8. Hammarby - Kalmar

Bra skrällchans på Tele2 Arena

I skuggan av guldderbyt på västkusten ska det spelas en oerhört viktig match i huvudstaden. Vinner Hammarby är Europaplatsen säkrad då de ligger två pinnar före Kalmar FF innan denna kamp drar igång. Frågan är hur mycket det svider att Bajen, som stundtals under säsongen har spelat fantastisk fotboll, till sist inte var speciellt nära att vara med och fajtas om guldet. Närmast kommer de från en förlust mot Elfsborg där avgörandet föll sent.

På Tele2 Arena har de grönvita bara förlorat två matcher (bortaderbyt mot Djurgården inräknat) under året och är normalt sett starka. Senaste matchen här, mot Sirius, dominerade stockholmarna också kraftigt, men var oskarpa framför mål. Efter ett stort misstag av målvakt Dovin slutade det då 1-1. Just oskärpan har varit ett problem de senaste veckorna och Veton Berisha skulle må väldigt bra av att göra mål igen.

Kalmar FF har även de tappat poäng mot Sirius i närtid och innan dess torskade KFF hemma mot Mjällby. Det gör att Rydströms gäng behöver gå för det i detta möte vilket borgar för en sevärd tillställning. Det som talar för gästerna är att de kan komma in helt utan press då det inte var någon som förväntade sig att smålänningarna skulle finnas med så högt upp i tabellen innan säsongen startade.

Rydström ska ha mycket cred för sitt jobb och flera spelare har tagit stora kliv. Skrabb, Berg och Nanasi är en rörlig trio längst fram och med Netabay som fyller på från mittfältet är de svåra att hålla koll på. Dessutom måste mittbacksduon Sjöstedt och Saetra samt den brasilianska keepern Ricardo nämnas. Tre lirare som skänkt välbehövlig stadga till Kalmar som bara har förlorat en match sedan mitten av augusti.

Då var det på denna arena som Djurgården blev för svåra. Hammarby har passat bättre genom åren och KFF har faktiskt bara torskat två av sina elva senaste möten mot Bajen. Att de då blir så här nedvärderade har jag svårt att köpa och jag sneglar direkt mot högersidan. X2 rensar magiskt och blir första tecken att rita ned, men ettan bör ta plats på större system.

Missar matchen

Shaquille Pinas, Hammarby (avstängd)

Bubacarr Trawally, Hammarby (knäskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Jón Gudni Fjóluson, Hammarby (knäskada)

Lukas Rhöse, Kalmar FF (oklart)

Johan Stenmark, Kalmar FF (oklart)

Osäker till spel

Erik Israelsson, Kalmar FF (oklart)