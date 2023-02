Manchester United löser avancemang - slår ut Barca

Söndagens Europatips bjöd inte på någon större utdelning och det innebär att vi har en jackpot på 3,5 fina miljoner kronor under torsdagen. För att ta del av den kassakistan ska matcher från Europa League och Europa Conference League analyseras och allra mest kittlar stormötet på Old Trafford. Mycket värde finns att tälja och jag har gjort min läxa. Köp era andelar via länken här nedan så gasar vi mot full pott.

Höjdaren! - 1. Manchester United - Barcelona

United avancerar (till Europatipset)

Det var en fantastisk andra halvlek vi fick bevittna i Katalonien för en vecka sedan. Marcus Rashford visade att han är omöjlig att stoppa i dagsläget och noterades för ett och ett halvt mål. Den vindsnabbe anfallaren har ett fantastiskt självförtroende och det känns som att det bara är att ge Rashford bollen så blir det farligt framåt. Det är främst Bruno Fernandes som ska agera hovleverantör i Manchester.

Antony är fortsatt tveksam till spel, men Jadon Sancho har sett bättre och bättre ut och kommer säkerligen göra avtryck. I helgens ligamatch mot Leicester (3-0) släppte United till enormt många målchanser bakåt under de första 45 minuterna, men då var inte Casemiro med. Brassen är däremot given på mitten här och det betyder massor för rödtröjorna. Varane inledde på bänken då medan Martínez var avstängd i första mötet mot Barcelona. Nu kommer de bilda mittbackspar och då känns försvarsspelet redan mycket tryggare.

Barcelona har 18 raka tävlingsmatcher utan förlust och har en imponerande bredd i sin trupp. I helgens ligamatch mot Cádiz fick Ansu Fati chansen från start och han imponerade verkligen inte. Stortalangen har aldrig riktigt kommit upp i samma nivå som han nådde innan knäskadan. Här får han troligen ta plats på bänken medan Torres och Raphinha lägger beslag på kanterna. Lewandowski är såklart given på topp.

På mittfältet är magikern Pedri skadad samtidigt som Gavi är avstängd. De unga superlirarna kommer saknas, men med De Jong och Busquets tillgängliga har Barca det ganska bra ställt ändå. Det lilla frågetecken som finns hittas i försvaret. Visserligen har Barcelona släppt in väldigt lite mål under säsongen, men två bollar slank in bakom Ter Stegen för en vecka sedan och mediokra Cádiz skapade mängder av kvalitativa chanser för några dagar sedan.

García var en säkerhetsrisk då och kommer inte finnas med i startelvan nu. Istället är det Araújo som leder backlinjen och det är en kompromisslös lirare. Jag tror dock inte att han kan stoppa Rashford och company på drömmarnas teater. Under Ten Hags ledning ser Manchester United oerhört säkra ut och jag tror värdarna gör ett statement denna torsdag. Stannar ettan kring 40 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Gavi, Barcelona (avstängd)

Pedri, Barcelona (knäseneskada)

Harry Maguire, Manchester United (knäskada)

Christian Eriksen, Manchester United (vristskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Antony, Manchester United (mjukdelsskada)

Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Målkalaset! - 4. Monaco - Bayer Leverkusen

Det smäller i näten i Monaco (till Europatipset)

Första mötet mellan Monaco och Bayer Leverkusen för en vecka sedan blev oerhört underhållande och det svängde hit och dit. Monaco drog då till sist det längsta strået efter att ha vänt 1-2 till 3-2 via drömmål av Diatta och Disasi. Att det var svåra avslut som den duon drog in visas av det faktum att de rödvita endast nådde upp till totalt 0,63 i xG i matchen, men ändå lyckades trycka in tre bollar.

Minamino och Embolo startade då på topp, men det blev betydligt mert fart i den andra halvleken när Ben Yedder och stortalangen Ben Seghir kom in. De ska ses med bra chans att lägga beslag på en startplats denna torsdag. I övrigt är det främst det centrala mittfältet som sticker ut hos värdarna. Fofana och Camara är en duo som känner varandra väl och som både har fysik och teknik.

Bayer Leverkusen torskade helgens ligamöte med Mainz med 2-3 och har därmed fyra förluster på sina fem senaste i alla tävlingar. Försvarsspelet fungerar inte alls just nu och där finns det en del att arbeta på. Tah och Tapsoba, som brände straff mot Mainz, har problem att hänga med i djupledsspelet. Bakom dessa herrar hittas Hradecky som stod för ett minst sagt taffligt ingripande när Monaco gjorde 1-0 förra veckan.

Offensivt har Bayer det däremot väldigt bra ställt. Andrich, Palacios och Amiri startade på mitten för en vecka sedan och där finns även Demirbay att tillgå. Längre fram i banan kan Xabi Alonso välja och vraka mellan Wirtz, Schick, Hlozek, Hudson-Odoi, Adli och Azmoun. Det är sannerligen spelare med mål i sig och jag tror inte att tyskarna blir nollade i denna match.

Jag förväntar mig en böljande matchbild där Bayer går framåt från start medan Monaco försöker såra gästerna via snabba omställningar. Jag vågar nästan utlova en garanti på mål här och jag tror vi får se ungefär lika många som senast lagen drabbade samman. Då känns det bäst att skippa krysset och istället satsa på ett-tvåan.

Missar matchen

Ruben Aguilar, Monaco (lårskada)

Guillermo Maripán, Monaco (knäskada)

Gelson Martins, Monaco (lårskada)

Kevin Volland, Monaco (vristskada)

Vanderson, Monaco (knäskada)

Moussa Diaby, Bayer Leverkusen (ljumskskada)

Andrey Lunev, Bayer Leverkusen (ryggskada)

Charles Aranguiz, Bayer Leverkusen (vadskada)

Spiken! - 7. Union Berlin - Ajax

Union Berlin tar sig vidare (till Europatipset)

Ajax har börjat hämta sig i Eredivisie efter vinterns formsvacka som såg Alfred Schreuder bli av med jobbet. John Heitinga har fått tillbaka glädjen i spelartruppen som trots allt håller hög klass. Det gjorde däremot inte prestationen i Amsterdam mot Union Berlin för en vecka sedan. De rödvita hade då en xG på svaga 0,5 och hade väldiga problem med att bryta sig igenom den tyska försvarsmuren.

Bergwijn, Tadic och Kudus startade då på topp med Berghuis strax bakom och det är en trolig uppställning här också. Brobbey finns att tillgå på bänken om Ajax skulle behöva en stridstank för att luckra upp saker och ting. Florian Grillitsch, som varit skadad mest hela säsongen, är en annan lirare som kan komma in och göra skillnad. Detta är dock inte den bästa upplagan av Ajax och mittfältet med Álvarez och Taylor kommer få en jobbig kväll.

Union Berlin har inte förlorat en enda match i någon tävling sedan uppehållet och ligger faktiskt trea i Bundesliga på samma poäng som serieledande Bayern München. Det säger en del om kvalitén som finns hos Malmö FFs:s banemän från gruppspelet. Mittfältet är urstarkt med Thorsby, Laidouni och Sami Khediras brorsa Rani. Den trion bör ta tag i taktpinnen på det bekanta hemmagräset.

Den största nyckeln till Unions framgångar hittas dock i anfallet. Kevin Behrens och Sheraldo Becker har hittat ett perfekt samarbete och den sistnämnde är verkligen blixtsnabb. Får han upp farten hänger inte Ajax backlinje med. Sven Michel och Jordan Siebatcheu fick nöja sig med inhopp i första mötet med Ajax, men är två andra spelare med en x-faktor. Den uppställningen hittar nätet under torsdagen.

Union Berlin känns oerhört stabila och på hemmaplan har de bara förlorat en enda match denna säsong. Det var i september när Royale Union SG mycket oväntat vann gruppspelsmatchen. Självförtroendet är grundmurat framför hemmafansen och i den tyska huvudstaden tror jag att Union sänker ett något skakigt Ajax. Ettan stannar troligen kring 40-45 procent och då är det en utmärkt spik.

Missar matchen

Jorge Sánchez, Ajax (oklart)

András Schäfer, Union Berlin (fotskada)

Osäker till spel

Youri Baas, Ajax (oklart)

Ahmetcan Kaplan, Ajax (knäskada)

Diogo Leite, Union Berlin (sjuk)

Jakob Busk, Union Berlin (sjuk)

