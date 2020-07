"Manchester United övervarderade i stormötet"

Semifinalen! - 1. Manchester United - Chelsea

United blir övervärderade

Den första semifinalen av FA-cupen spelades under lördagen mellan Arsenal och Manchester City. Denna söndag ska Manchester United och Chelsea gå andra ronden i stadskampen mellan Manchester och London. Notera att matchen spelas på nationalarenan Wembley och att det således inte finns någon hemmaplansfördel, något flera tippare verkar ha missat.

Ole Gunnar Solskjaer är inte helt nöjd med spelschemat och det är lätt att förstå den gode norrmannens irritation. Manchester United har spelat ligamatcher i måndags och i torsdags och ställs nu alltså inför sin tredje tuffa tävlingsmatch på sju dagar. Jämför det med Chelsea som varit spellediga sedan i tisdags och kan komma betydligt mer utvilade till denna fajt.

United vilade heller inga spelare mot Crystal Palace utan ställde sitt starkaste lag på benen. Mason Greenwood byttes ut med en öm vrist och är något av ett frågetecken här. Dessutom är Luke Shaw och Brandon Williams tveksamma till spel, ingen av vänsterbackarna deltog mot Palace. Istället var det Fosu-Mensah som fick ta den positionen och även om 22-åringen gjorde det bra är det en nivå ner i jämförelse med Shaw.

Chelsea har inte direkt imponerat spelmässigt de senaste veckorna men samtidigt har Frank Lampards mannar vunnit sex av sina åtta tävlingsmatcher sedan omstarten. En stor anledning till det är att Lampard har fått igång Pulisic. Amerikanen har varit lagets bästa spelare under sommaren tillsammans med Willian och kommer garanterat vara ett hot även här.

Chelsea och Manchester United slåss ju som bekant även om en plats i nästa års Champions League och med det täta matchandet som råder är det inte omöjligt att tränarna roterar på ett par positioner även fast vi är framme i semifinal av FA-cupen. Lagen har ungefär lika breda trupper och på det stora hela känns utgången väldigt oviss. Då är det läge att i första hand gå för värde. Jag börjar därför med X2.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (vristskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (benskada)

Billy Gilmour, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Mason Greenwood, Manchester United (vristskada)

Luke Shaw, Manchester United (vristskada)

Brandon Williams, Manchester United (ögonskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Marco van Ginkel, Chelsea (knäskada)

Spiken! - 4. Roma - Inter

Inter närmar sig Juventus

Den största matchen i Serie A denna omgång utspelas under måndagen när Lazio och Juventus drabbar samman i Turin. Inför den matchen har Inter ett ypperligt läge att sätta press på de vitsvarta i toppen av ligan, en triumf mot Roma skulle göra att de blåsvarta bara ligger tre poäng bakom Juve även om det är med en match mer spelad.

Inter saknar Barella, Vecino och Sensi på grund av skador men däremot kommer det rapporter om att Lukaku ska vara återställd från sin muskelbristning och kan figurera här. Det vore såklart en rejäl boost för Antonio Contes mannar även om Lautaro Martínez och Alexis Sánchez sett ut att trivas ganska bra tillsammans på topp. Möjligen kan Sánchez ta ett steg ner i banan och förpassa Eriksen till bänken.

Även utan Lukaku har Inter sett vassa ut i offensiven. På de två senaste omgångarna har sju mål producerats framåt. Det mest imponerande är att det har varit sju olika målskyttar som tryckt in dessa baljor. Defensivt ser Milano-klubben också stabila ut och till söndagen återkommer Godín från sin avstängning vilket spetsar till konkurrensen ytterligare, även om Skriniar, De Vrij och Bastoni troligen startar i mittförsvaret.

Roma har en del defensiva bekymmer då Fazio, Smalling och Juan Jesus alla ser ut att missa denna fajt. Dessutom har Davide Santon problem med en vad. Fonseca kommer troligen mönstra unga brassen Ibanez tillsammans med Mancini och Kolarov i trebackslinjen. Skickliga lirare, men kanske inga namn som skrämmer Lukaku och Martínez direkt.

Roma kommer närmast från en 2-1-seger mot Hellas Verona och har lagt beslag på en femteplats i tabellen. Spelmässigt var dock inte trepoängaren mot Hellas speciellt mycket att yvas över, Roma hade bara drygt 40 procent i bollinnehav på hemmaplan. Inter känns snäppet vassare och håller sig tvåan runt 40 procent och Lukaku kommer till spel lutar jag åt att spika Contes gäng.

Missar matchen

Juan Jesus, Roma (lårskada)

Federico Fazio, Roma (vadskada)

Chris Smalling, Roma (lårskada)

Antonio Mirante, Roma (vristskada)

Stefano Sensi, Inter (lårskada)

Nicolò Barella, Inter (muskelskada)

Matias Vecino, Inter (knäskada)

Osäker till spel

Davide Santon, Roma (muskelskada)

Serieledarna! - 8. Sirius - IFK Norrköping

Peking får problem

Vilken sommar IFK Norrköping har haft! Sex segrar och två oavgjorda på åtta omgångar av Allsvenskan gör att östgötarna leder serien med sju poäng ner till ett koppel av jagande lag. Visst är det fortfarande ganska tidigt men det har trots allt spelats mer än en fjärdedel av serien, så det är ett betydande försprång de vitblåa har skaffat sig.

Under torsdagen hämtades tre fräscha poäng in när Örebro besegrades med 2-0. Det tog dock ett tag för Jens Gustafssons mannar att öppna upp närkingarna, det dröjde till den 70:e minuten innan första målet föll. Som så många gånger förr var det Sead Haksabanovic som dyrkade upp låset. Några minuter senare var det dags för Totte Nyman att trycka in sitt femte mål för säsongen.

Farhågan för Peking är, som nämnts förr i denna spalt, att truppen är ganska tunn och att tränare Gustafsson inte roterar speciellt mycket. Det kan ha kostat på i torsdags när Simon Thern haltade av med en känning i ljumsken. Hur status är med den flyfotade mittfältaren är oklart men det är nog tveksamt om Thern kan delta här. Alexander Fransson byttes också ut i halvtid men där lär det mer ha handlat om en försiktighetsåtgärd efter mittfältarens tidigare skada.

Sirius har stundtals spelat fantastisk fotboll och de tolv poäng som de blåsvarta från Uppsala plockat så långt är faktiskt i underkant. Mot AIK hade dock Henrik Rydströms gäng svårt med Norlings Atalanta-fotboll och föll rättvist. Nu ska det bli spännande att se om Sirius kan studsa tillbaka. Kvalité finns det i mängder hos spelare som Andersson, Sugita, Björnström, Netabay och Vecchia.

Med tanke på hur bra IFK Norrköping har sett ut är det såklart svårt att gå emot serieledarna helt och hållet. Samtidigt ser tvåan ut att streckas för högt och med tanke på hur väl Sirius stått upp mot lag som Djurgården, Hammarby och Häcken ska inte hemmalaget underskattas. Jag väljer den enkla lösningen och plockar med alla tecken.

Missar matchen

Sam Lundholm, Sirius (hälskada)

Jonas Lindberg, Sirius (fotskada)

Linus Hallenius, IFK Norrköping (ej spelklar)

Osäker till spel

Simon Thern, IFK Norrköping (ljumskskada)