"Manchester United vinner inte cupfinlen mot ett utvilat Newcastle"

Stormatcherna står som spön i backen under söndagen. Bland annat ska vi titta till finalen av den engelska Ligacupen, ett toppmöte från Bundesliga, Le Classique från Frankrike och The Old Firm från Skottland som också råkar vara en Ligacupfinal. Med en jackpot på 4 miljoner kronor finns det minst sagt anledning till att göra en noggrann analys och det har jag i vanlig ordning gjort. Läs vidare för att ta del av den och glöm inte att köpa andelar via länken här nedan.