"Manchester Uniteds positiva trend bryts"

Champions League fortsätter under onsdagen med två riktigt spännande matcher från huvudstäderna på den iberiska halvön. Båda tar plats på Europatipset och det kan bli något alldeles extra. Tio ligamatcher från de brittiska öarna fortsätter innan vi avslutar kalaset med del 1 av Recopa Sudamericana som spelas mellan vinnarna av Copa Libertadores och Copa Sudamericana. 13 rätt är på ingång och som vanligt går det bra att jobba in full pott tillsammans med mig via länken här nedan!

Höjdaren! - 1. Atlético Madrid - Manchester United Atlético vinner första akten Atlético Madrid är regerande spanska mästare, men denna säsong har de inget med toppstriden att göra. Faktum är att de rödvita inte ligger bättre än femma i La Liga efter en svag säsong så långt. Simeones mannar blandar och ger ordentligt och det är svårt att veta vilken version av Madrassmakarna man får se. Senast var de rödvita åtminstone påkopplade när Osasuna besegrades med 3-0. Luis Suárez stod då för ett rasande vackert mål när han lyfte in en boll från långt avstånd och uruguayanen, som har en minst sagt strulig historia med Manchester United efter Patrice Evra-affären, bör vara given på topp. Det är mer oklart vem som tar platsen bredvid då både Joao Félix och Ángel Correa nätade mot Osasuna. Dessutom satt Griezmann på bänken och kan möjligen vara redo att spela igen efter sin skada. Manchester United kommer från en förlösande 4-2-seger över ärkerivalen Leeds och vi fick se två svenskar briljera i den matchen. Victor Nilsson Lindelöf var en av matchens absolut bästa spelare och låg bland annat bakom de rödkläddas 2-0-mål. Här pekar dock det mesta mot att landslagskaptenen petas då Maguire och Varane båda finns tillgängliga. Två mittbackar som gästerna satsat mycket på. Anthony Elanga fick hoppa in i den andra halvleken mot Leeds och fastställde slutresultatet med några minuter kvar att spela. Rangnick gillar Josephs son och han lär få speltid även om en startplats är mer tveksam. Mot Leeds startade Lingard, Fernandes och Sancho bakom givna Ronaldo och då satt dessutom Rashford på bänken. Det finns minst sagt individuell stjärnglans hos besökarna. Två raka segrar i ligaspelet visar att Manchester United är på rätt väg, men det ska samtidigt sägas att det rent spelmässigt har hackat en del en längre tid, speciellt när det kommer till försvarsspelet. I kategorin expected goals against finns det 14 lag i Premier League som är bättre än United, bland annat nästjumbon Burnley. Atlético kommer få sina chanser på Wanda Metropolitano och jag är inne på att spanjorerna tar chansen att skaffa sig ett gynnsamt utgångsläge inför returen. Stannar ettan kring 40 procent är det en tänkbar spik. Missar matchen Yannick Carrasco, Atlético Madrid (avstängd)

Matheus Cunha, Atlético Madrid (knäskada)

Daniel Wass, Atlético Madrid (knäskada)

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Tom Heaton, Manchester United (ljumskskada) Osäker till spel Thomas Lemar, Atlético Madrid (corona)

Benjamin Lecomte, Atlético Madrid (corona)

Edinson Cavani, Manchester United (ljumskskada)

Spiken! - 2. Benfica - Ajax Ajax visar klassen Ajax leder Eredivisie klart och visar strålande form med tio raka segrar i alla tävlingar. Det som imponerar allra mest hos Amsterdam-laget är den täta defensiven. På 23 matcher i den normalt så målglada holländska ligan har Ajax endast släppt in fem mål. Samtidigt har de prickat in 70 baljor framåt. Snacka om klass. Gruppspelet i Champions League gick också som på räls. De rödvita vann samtliga matcher i sin grupp till en sammanlagd målskillnad på 20-5. André Onana är tillbaka efter sin avstängning, men har haft svårt att ta tillbaka sin plats mellan stolparna. Rutinerade Remko Pasveer har gjort det riktigt bra i hans ställe och är svårpetad. I backlinjen finns det alternativ som Blind, Martínez, Schuurs och Timber även om det ska sägas att den sistnämnda dras med en känning och är tveksam till spel. Längre fram i banan handlar det mesta om Sébastien Haller som faktiskt leder hela turneringens skytteliga med tio fullträffar på sex matcher. Uppbackad av Tadic och Antony kommer han få sina chanser här också. Benfica knep en andraplats i gruppen, strax före Barcelona, men att de har svårt mot offensivt lagda lag visades i mötena mot Bayern München. Då släppte Örnarna in nio bollar på två matcher. Otamendi och Vertonghen må vara två fysiska mittbackar som har varit med förr, men de har svårt att hänga med när det går undan. Lazaro och Grimaldo är dessutom två ytterbackar som har en del brister i defensiven. Ligaspelet har inte gått enligt plan för de rödklädda från Lissabon som ligger hela tolv poäng bakom serieledande Porto. Att gå långt i Champions League är den stora chansen att rädda säsongen, men truppen räcker inte riktigt till. Ska Benfica ha chansen i detta dubbelmöte måste unge Darwin Núnez, som snart spelar i en ännu större klubb, ha en bra dag på topp. Det är aldrig lätt att åka till Lissabon och ställas mot Benfica, men detta är inte ett lika dominant Benfica som vi är vana vid att se. I ligan har de förlorat tre av elva matcher på hemmagräset, nyligen med 1-2 mot Gil Vicente. Ajax är en maskin som bara kör på vart de än spelar sina matcher och i gruppen prickade de in nio baljor på Sporting. Ett lag som ligger före Benfica i den portugisiska ligan. Tvåan spikas hela vägen upp till 60 procent. Missar matchen Haris Seferovic, Benfica (benskada)

Rodrigo Pinho, Benfica (muskelskada)

Lucas Veríssimo, Benfica (knäskada)

Brian Brobbey, Ajax (knäskada)

Maarten Stekelenburg, Ajax (höftskada) Osäker till spel Sean Klaiber, Ajax (knäskada)

Nicolás Tagliafico, Ajax (oklart)

Jurriën Timber, Ajax (oklart)

Mohammed Ihattaren, Ajax (oklart)

Skrällchansen! - 4. Burnley - Tottenham Tottenham överstreckas Dejan Kulusevski presenterade sig på allvar för den engelska fotbollspubliken när han under lördagen stod för både mål och assist i Tottenhams bortamatch mot Manchester City. Spurs vann mycket oväntat den bataljen och tog tre bonuspoäng i kampen om den så viktiga fjärdeplatsen. Kulusevski får dock ursäkta, den klart bästa spelaren i den matchen var Harry Kane som stod för två mål och dessutom hade en boll till i nät som dömdes bort för en hårfin offside i situationen innan. Tottenham trivs utmärkt när de kan ligga lågt och kontra snabbt på Son och Kane, men det lär knappast bli matchbilden på Turf Moor under onsdagen. Vi ska också ha med oss att innan viktorian mot City hade Tottenham faktiskt tre raka förluster i ligaspelet. På resande fot har de vitklädda från London vunnit färre än hälften av sina matcher så långt och här har de en tuff uppgift framför sig. Burnley är nästjumbo i Premier League, men det ska sägas att Sean Dyches mannar har två matcher färre spelade än Newcastle strax ovanför strecket. Närmast kommer de från en mycket övertygande 3-0-seger borta mot Brighton efter att nyförvärvet Wout Weghorst visat klassen. Holländaren noterades för både mål och assist och i sina bästa stunder är det en anfallare av väldigt hög klass, inte minst i huvudspelet. Burnley spelar som ett klassiskt brittiskt lag med 4-4-2 och riskminimering. The Clarets är inte rädda för att skyffla långt och de går alltid in stenhårt i duellerna. Dessutom är Burnley starka på fasta situationer där mittbackarna kan flytta upp och hjälpa Weghorst i luftrummet. Kreativiteten står Maxwel Cornet för som har kommit in helt rätt i laget. Tarkowski saknades mot Brighton på grund av corona och är tveksam till spel här också, men ersättaren Collins gjorde en fin insats mot Potters fiskmåsar. Burnley har tagit poäng i fyra av sina fem senaste ligamatcher och har faktiskt bara torskat tre av tio hemmafajter i Premier League. Med Weghorst och Cornet på topp har de en duo som absolut kan såra Tottenhams ganska skakiga försvar som har släppt in fler mål än Burnley under säsongen trots att Londonklubben befinner sig betydligt högre upp i tabellen. Detta är mer ovisst än vad streckningen gör gällande och då behövs alla tecken redan från start. Missar matchen Johann Berg Gudmundsson, Burnley (muskelskada) Osäker till spel Matej Vydra, Burnley (oklart)

Charlie Taylor, Burnley (oklart)

Ashley Westwood, Burnley (corona)

James Tarkowski, Burnley (corona)

Sergio Reguilón, Tottenham (corona)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)