Manchester Uniteds segertåg fortsätter

Spiken - 1. Chelsea - Southampton

The Blues inleder året med säker seger!

Chelsea tog sin fjärde seger på de fem senaste när Crystal Palace slogs tillbaka i söndags. Ovan matchvinnare blev N’Golo Kanté efter att den hårt arbetande fransmannen tryckt in matchens enda mål från nära håll i början av den andra halvleken. Därmed befäste The Blues sin position topp 4 i tabellen.

Inför onsdagens möte mot Southampton finns lite skavanker i truppen att ta hänsyn till för Maurizio Sarri. Pedro ser ut att missa matchen och spelare som Oliver Giroud och Ruben Loftus-Cheek är osäkra kort. Álvaro Morata är dock fit for fight igen samtidigt som alla kanoner finns tillgängliga.

The Saints är fortsatt i högsta grad indraget i bottenstriden även om det sett något bättre ut under Ralph Hasenhüttl. Poängskörden under österrikaren har varit sex poäng på fem matcher vilket får sägas vara knappt godkänt. Senast blev det som väntat förlust hemma mot City (1-3) efter att de rödvita inte haft speciellt mycket att säga till om.

Pierre-Emile Höjbjerg var den drabbningens stora förgrundsfigur hos Southampton. Dansken kvitterade först till 1-1 genom ett fantastiskt mål innan han i slutskedet av matchen stod för en otroligt ful tackling på Fernandinho och med rätta fick syna det röda kortet. 23-åringen är således avstängd här. Dessutom ser ytterbackarna Ryan Bertrand och Cedric Soares fortsatt ut att saknas.

Tunga avbräck hos Southampton som gör styrkeförhållandet mellan lagen än större. Här ska inte The Saints kunna hota vilket lagets sju raka förluster mot Chelsea vittnar om. Ettan sitter på Stamford Bridge och spikas trots eventuell överstreckning.

Missar matchen

Pedro, Chelsea (lårskada)

Pierre-Emile Höjbjerg, Southampton (avstängd)

Osäker till spel

Cesc Fábregas, Chelsea (nackskada)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Oliver Giroud, Chelsea (vristskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ryggskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (oklart)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (lårskada)

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Cedric Soares, Southampton (vadskada)

Michael Obafemi, Southampton (lårskada)

Höjdaren - 2. Newcastle - Manchester United

Fjärde raka för United?

Efter två raka hemmamatcher beger sig Ole Gunnar Solskjaers Manchester United till östkusten för att försöka ta fjärde raka segern. För motståndet står Rafa Benítez Newcastle på St James’ Park, en uppgift som kan komma att bli lurig för The Red Devils.

Skatorna har knappast övertygat under säsongen men de faller samtidigt nästintill aldrig igenom. Endast tre matcher har förlorats med mer än uddamålet och med 27 insläppta på 20 omgångar är de svartvita faktiskt åttonde bäst i Premier League, bland annat bättre än United.

Det tåls dock att upprepas att United sett betydligt bättre ut sedan Solskjaer tillträdde. Även om motståndet inte varit det bästa har segrarna varit minst sagt övertygande och hela laget har agerat med mer pondus. Anfallsspelet är som natt och dag då spelarna tar extremt mycket fler löpningar för varandra. Detta har resulterat i hela tolv mål på tre matcher under Solskjaer.

Den spelaren som lyft allra mest är Paul Pogba. Från att ha sett loj och oengagerad ut är nu fransmannen tillbaka på den världsnivå alla vet att han tillhör. Mot Bournemouth senast hade den graciösa mittfältaren stor show när han stod för två mål och en assist i 4-1 segern. Totalt har nu Pogba gjort fyra mål och tre assist på tre matcher under sin nya tränare.

Inga större förändringar väntas hos United jämfört med söndagens möte. Eric Bailly blev dock utvisad där och är avstängd. Således tar troligen Phil Jones platsen bredvid numera givna Victor Nilsson Lindelöf i mittförsvaret. Möjligen kan även Romelu Lukaku få göra sin första start sedan Solskjaer tog över. Marcus Rashford dras med en lättare skada samtidigt som belgaren kom in och målade senast.

Ett United i harmoni ska naturligtvis gälla som relativt klara favoriter mot ett motstånd av Newcastles kaliber. The Red Devils har dock haft vissa bekymmer på St James’ Park genom åren. I fjol blev det förlust och sett till de sju senaste besöken har det bara blivit tre triumfer för de rödklädda. Håller sig tvåan runt 70 procent är det en fullt rimlig spik. Överstiger den dock 75 procent bör en gardering med krysset plockas med relativt omgående.

Missar matchen

Ki Sung-yueng, Newcastle (landslagsuppdrag)

Karl Darlow, Newcastle (armbågsskada)

Eric Bailly, Manchester United (avstängd)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Osäker till spel

Ciaran Clark, Newcastle (vristskada)

Federico Fernández, Newcastle (höftskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Marcus Rashford, Manchester United (ljumskskada)

Scott McTominay, Manchester United (smäll mot huvud)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Skrällen? - 5. West Ham - Brighton

Brighton tar tung skalp i huvudstaden?

Tillbaka till London och Olympiastadion där West Ham är hemmahörandes sedan 2016. Där väntar ett mittenmöte denna onsdag när Brighton kommer på besök, ett lag The Hammers förlorat samtliga tre möten mot sedan sydkust-laget tog klivet upp till Premier League i fjol.

The Seagulls kommer in till detta möte med en härlig avslutning på kalenderåret 2018 i ryggen. Poängen mot Arsenal följdes upp med en tung trepoängare inför hemmafansen mot Everton. I sann Brighton-anda togs den med 1-0 efter att en hörna bufflats in av Jürgen Locadia. Holländaren har därmed gjort mål två matcher i följd.

På bortaplan är Chris Hughtons manskap inte alls av samma kaliber men två segrar har åtminstone plockats på resande fot under säsongen och i fjol vanns detta möte med klara 3-0 efter bland annat två mål av Glenn Murray. Här ska de ses med bra chans igen då det är ett stukat West Ham de ställs mot.

The Hammers såg rejält slitna ut i sitt möte med Burnley (0-2) under söndagen. Där var de inte alls att känna igen och det syntes att det hårda matchandet tagit hårt på den kraftigt skadedrabbade truppen. Manuel Pellegrini kommer tvingas ställa upp med i stort sett samma startelva här då inte mindre än sex spelare är helt borta samtidigt som ytterligare fyra är osäkra till spel.

Inget optimalt läge för West Ham och då ska de knappast streckas upp mot 60 procent. Ett Brighton som fått en dags längre vila och som kommer med fint självförtroende till huvudstaden ska definitivt ha god möjlighet att få med sig något. Tvåan till cirka 20 procent är riktigt smaskig och åker med på samtliga system. Helgardering är dock bäst.

Missar matchen

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Ryan Fredericks, West Ham (skenbensskada)

Matthew Ryan, Brighton (landslagsuppdrag)

Soufyan Ahannach, Brighton (brutet ben)

Osäker till spel

Javier Hernández, West Ham (lårskada)

Fabian Balbuena, West Ham (knäskada)

Pablo Zabaleta, West Ham (illamående)

Robert Snodgrass, West Ham (vadskada)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (lårskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)