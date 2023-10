Manchesterderby - det luktar målfest

Söndagens Europatips är en mustig godispåse kryddad med 3,5 miljoner i jackpot. Toppmöten i Serie A och livsviktiga duster från Allsvenskan sticker ut, men ingen fight når samma dignitet som Manchesterderbyt på Old Trafford. Jag har höga förhoppningar på söndagen och via nedanstående länk är ni med på tåget. Let’s go!