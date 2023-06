Måstematch - nu måste AIK ta poäng

Toppmötet! - 1. Elfsborg - Djurgården

Öppen matchbild i Borås (till Europatipset)

Det vankas toppmöte i Borås där både Elfsborg och Djurgården kommer från minst sagt meriterande segrar i föregående omgång. De förstnämnda gav Malmö FF en rejäl smäll på nosen när de vann den tidiga seriefinalen med 3-0 efter en minst sagt imponerande insats. Djurgården tog i sin tur en brutalt efterlängtad triumf i Tvillingderbyt mot AIK där Blåränderna var det klart bättre laget över 90 minuter.

Efter en ojämn och skakig inledning på Allsvenskan tycks Kim och Tolle ha hittat rätt med sitt manskap som nu ståtar med fyra segrar på de fem senaste. Att samtliga kommit på hemmaplan kan vara värt att ha med sig men jag tycker att DIF förtjänat den rikliga poängskörden. Radetinac återkomst i startelvan har betytt mycket för stockholmarnas fruktade presspel som mycket väl kan såra även Elfsborg.

Lucas Bergvalls inträde på mittfältet förtjänar också ett omnämnande samtidigt som Elias Andersson, åtminstone enligt mig, har gjort mer än nog för att förtjäna en landslagsplats. Den forna innermittfältaren har växt ut till en vänsterback av högt snitt och det blir inte sällan livsfarligt när 27-åringen driver fram och piskar in inlägg i motståndarnas straffområde. Där behöver Elfsborg onekligen vara vaksamma.

Med det sagt utfärdas samma varningstriangel åt andra hållet. Niklas Hult och Johan Larsson har varit Allsvenskans kanske bästa ytterbackspar så här långt och duon hade en stor del i segern mot Malmö FF. Trots att boråsarna bara hade drygt 30 procent av bollinnehavet anser jag inte att det är fel att påstå att de dominerade mot MFF. Den framåtlutade defensiven blev vägvinnande och samma melodi ska spelas för att få Djurgården ur rytm.

När de blårandiga fungerar enligt ungefär samma devis finns förutsättningar för att detta mynnar ut i rena rama sluggerfesten. Fartfyllt och mängder av omställningar är ingen vild gissning och jag kommer att följa denna drabbning under lupp. Elfsborg värderas planenligt som favoriter men över 60 procent på ettan är magstarkt. Djurgården har trummat igång rejält och jag vill gärna göra plats för den lågt streckade tvåan. “Gubben” (etta-tvåa) liras.

Notabla avbräck

Emmanuel Boateng, Elfsborg (muskelskada)

Osäker till spel

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (muskelskada)

Gustav Wikheim, Djurgården (smäll)

Måstematchen! - 2. AIK - Kalmar

AIK är i extremt poängbehov (till Europatipset)

Utan att komma till några riktigt heta målchanser stod AIK upp bra i den första halvleken av Tvillingderbyt mot Djurgården. Brännströms gäng kändes harmoniska med både matchbild och matchplan men i den andra akten trycktes Gnaget tillbaka av ett skickligt Djurgården. Det tumultartade slutet på derbyt såg Danielson trycka in 1-0 till Blåränderna och gräver man bara ned sig i statistiken är det ingen munter läsning för de svartgula.

Inte ett enda skott på mål, två utvisningar och en placering som nästjumbo är knappast vad grabbarna från Solna hade förväntat sig efter tio omgångar. Rubrikerna är såklart nattsvarta runt hela föreningen och inför mötet med Kalmar saknas firma Björnström/Otieno samtidigt som frågetecken finns för Guidetti, Fischer och Milosevic. Det låter inte som roliga förutsättningar, men jag är ändå övertygad om att AIK springer ut på Friends Arena med ett stort publiktryck i ryggen.

Taha Ayari är en måhända ung, men likväl spännande, lösning som “vänstervinge” och för tidigare nämnda frågetecken finns alternativ för Brännström att laborera med. Personalmässigt tycker jag att AIK står sig bra och när ett skadat djur börjar fightas för sin överlevnad finns inget skönare än att ha en öronbedövande publik i ryggen. AIK har trots allt bara förlorat en match på nationalarenan och jag tror dessutom att den förmodade matchbilden mot Kalmar kan passa värdarna bra.

Smålänningarna vände 0-1 till 2-1 i slutminuterna mot Norrköping och kom dessförinnan från en tung derbyseger mot Värnamo (1-0). Självförtroendet torde således vara på topp, men jag vill snabbt föra till protokollet att Henrik Jensens mannar överpresterat sin underliggande statistik med ganska bred marginal. 17 inspelade poäng på drygt 12 xPTS samt 14 gjorda mål på drygt 9,9 xG är inte hållbart i längden.

Det finns absolut spännande tendenser i gästernas sätt att spela fotboll men det görs inte utan vidare borta mot en tungviktare som AIK. Medan gästerna går en motreaktion till mötes tycker jag att det våras för ett svartgult trendbrott och här finns definitivt förutsättningar för att börja styra skutan åt rätt håll. Stannar ettan i trakter omkring 40 procent närmare spelstopp är det en spik som gillas.

Notabla avbräck

Axel Björnström, AIK (avstängd)

Erick Otieno, AIK (avstängd)

Osäker till spel

Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)

John Guidetti, AIK (muskelskada)

Viktor Fischer, AIK (muskelskada)

Carl Gustafsson, Kalmar (huvudskada)

Vägskälet! - 3. Halmstad - Hammarby

Kan Bajen vända sitt usla bortafacit? (till Europatipset)

Jag har vevat Hammarbys match mot Värnamo i repris ett antal gånger och maken till ett frustrerat fotbollslag har jag sällan sett. Med en dåres envishet försökte Bajen gång efter annan att såga sig igenom smålänningarna via planens centrala delar där Värnamo valde att packa både två och fem gubbar för att utmanövrera de grönvitas erkänt spelskickliga mittfältstrio. Det gav effekt då Kim Hellberg och company lämnade Tele2 Arena med 2-0 i bagaget. Kvar stod Martí Cifuentes och dennes mannar med ytterligare en frustrerande förlust som gör att gästerna skvalpar runt på den nedre halvan med blott tolv inspelade poäng. Jag anser att spanjoren har vad som krävs för att vända på skutan men de taktiska dragen har hittills kommit alldeles för sent för att ge Hammarby en optimal chans att klättra i tabellen. Fengers skadeproblem har inneburit att Pinas flyttats in som mittback – den sistnämnda är klockren som vänsterback – vilket försämrat Bajens uppbyggnadsspel rejält. Hittar Cifuentes en lösning på detta är mycket vunnet och jag hoppas också att Mikkelsen snart får chansen att tillhöra planens centrala delar där han var som allra mest effektiv i Tromsö. Det kan bli en nyckel mot ett förmodat lågt sittande Halmstad. Att hallänningarna trivs hemma på Örjans Vall är uppenbart då nio av 15 poäng kommit på egen mark. Karlsson, Svedberg och Al-Ammari är en löpstark trio på mitten men jag tycker att det är synd att dessa lirare sällan får rubrikerna som förtjänas av deras spelskicklighet. Här finns outnyttjad kapacitet som hade hjälpt firma Ahlstrand/Granath till ännu rikligare poängproduktion. Hemmastyrkan till trots ska det sägas att HBK överpresterat sin underliggande statistik och när ettan ges för stort förtroende väljer jag att blicka bort från densamma. Hammarby har inte alls rosat marknaden på främmande gräs – framför allt inte på just gräs – men jag har svårt att komma ifrån det faktum att Bajen är ett i grunden bättre lag än Halmstad. Till rådande streck nöjer jag mig med X2. Notabla avbräck Mads Fenger, Hammarby (knäseneskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Phil Ofusu Ayeh, Halmstad (muskelskada)

Viktor Djukanovic, Hammarby (knäseneskada)

