"Måstematch väntar AIK"

Det blev bara 10 rätt på veckans Europatips och revanschlustan är stor hos mig. Söndagens Europatips ser väldigt intressant ut med överstreckade favoriter i var och varannan match. Här gäller det att spara garderingar till de matcher där det verkligen kan smälla så en och annan värdemässigt sämre spik kan åka med. Vi inleder med fem allsvenska bataljer i jakten på 13 gröna bockar. Andel till mitt stora system går utmärkt att köpa via länken här nedan.

Klassikern! - 1. IFK Göteborg - Malmö FF

Fördel revanschsuget Malmö FF

Torsdagens cupfinal blev en otrolig rysare även om det inte skapades speciellt mycket målchanser under matchen. Malmö FF såg ut att ha koll på läget när Behrang Safari ramlade och gav Mattias Bjärsmyr ett läge. Mittbacken passade fram till Patrik Karlsson Lagemyr som satte dit kvitteringen. På övertid spelade “Paka” sedan fram till segermålet och blev stor hjälte.

Titeln firades ordentligt efteråt med horder av supportrar som samlades först på Götaplatsen och sedan vid Gamla Ullevi för att hylla spelarna. Frågan är hur mycket kraft som nu finns kvar hos göteborgarna som alltså fått spela 120 minuter i samtliga tre slutspelsmatcher i Svenska Cupen. Positivt var i alla fall att både Calisir och Farnerud, som satte dit det avgörande målet, är tillbaka från skador.

Offensivt skapade Kamraterna i ärlighetens namn inte speciellt mycket i cupfinalen utan satte dit två slumpchanser. Med Kharaishvili skadad (tveksam här) och Söder borta resten av säsongen har Sargon Abraham fått ta mycket ansvar och mot MFF sprang han mest runt i ett vakuum. Paka stod för två avgörande insatser men var i övrigt ganska osynlig och Aiesh måste börja bli sliten efter allt sitt löpande. Frågan är hur IFK ska skapa chanser mot Malmö denna gång.

“500 miljoner på banken och kastar bara långa inkast”, ja så sa Poya Asbaghi om Malmö FF för något år sedan och i cupfinalen stämde det ganska bra. De himmelsblå var farligast på hörnor och inkast från Jonas Knudsens starka armar. I öppet spel hade även MFF svårt att komma till farligheter trots alla stjärnor. Dessutom förändrades förutsättningarna för Jon Dahl Tomasson när han tvingades byta ut både Sören Rieks och Oscar Lewicki under matchens första 20 minuter.

Är det något Malmö har så är det dock en bred trupp och här kan gästerna kosta på sig att rotera på ett helt annat sätt än vad Blåvitt kan utan att förlora speciellt mycket i slagstyrka. IFK har inte besegrat MFF på hemmagräset efter 90 minuter sedan 2009 och ett vilt firande hemmalag bör få problem mot ett Malmö med betydligt bredare trupp. X2 räcker.

Missar matchen

Robin Söder, IFK Göteborg (höftskada)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg (vadskada)

Christian Kouakou, IFK Göteborg (matchotränad)

Sören Rieks, Malmö FF (vristskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (lårskada)

Lasse Nielsen, Malmö FF (lårskada)

Spiken! - 2. Helsingborg - Hammarby

Bajen tar andra raka

Efter den generalusla starten på Allsvenskan har Helsingborg börjat stapla poäng på hög. Sex raka matcher utan förlust gör att de rödblå ligger på negativ kvalplats inför den tolfte omgången. Hammarby tippades kunna utmana om guldet men dit är det långt upp. Insatsen i 3-0-segern mot Örebro lovade dock mer och där har de grönvita något att bygga på.

Muamer Tankovic fanns inte med mot Örebro och då hans kontrakt går ut den sista juli är han inte mer här heller om inte Bajen lyckas förlänga stjärnans vistelse. Sportchefen Jesper Jansson har sagt att ett förslag finns och att bollen är i “Tankens” hörn. När dessa ord författas är dock ingenting påskrivet. Frågan är om den offensiva virtousen behövs.

Mot Örebro var Paulinho skadad och duon Kacaniklic/Bojanic bänkades. Istället spelade Rodic och 17-åringen Sher och det var två spelare som verkligen imponerade. Den sistnämnda har en stor karriär framför sig. Längst fram gör Gustav Ludwigson alltid jobbet och mot ÖSK fick den blonda anfallaren dessutom öppna målskyttet. Dessutom ersatte Söderström Widgren på ett utmärkt sätt. Billborn har helt klart många alternativ att bolla med.

Det har inte Olof Mellberg, de som är friska nog att spela får lira helt enkelt. Så har det faktiskt mer eller mindre sett ut under sommaren för HIF som haft enorm otur med skador. Med Andreas Granqvist och Andreas Landgren på skadelistan har Martin Olsson och Mix Diskerud bildat mittbackspar de senaste matcherna. Olsson har faktiskt gjort det så bra att han har ådragit sig intresse från engelska klubbar, men det är inget optimalt par.

Nu är både Granqvist och Landgren på väg tillbaka, den sistnämnda har faktiskt gjort comeback med U19-laget, och det är såklart glada nyheter för skåningarna. Landgren kan möjligen finnas med i truppen här. Känslan är dock att det inte räcker. Hammarby har många fler alternativ på alla positioner och om Bajen gör en liknande prestation som mot Örebro vinner de detta. Tvåan överstreckas rätt klart men jag har ändå en bra känsla för gästerna och väljer att spika Hammarby för att spara garderingar till andra matcher.

Missar matchen

Andreas Granqvist, Helsingborg (ljumskskada)

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Osäker till spel

Andreas Landgren, Helsingborg (knäskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (oklart)

Jakob Voelkerling Persson, Helsingborg (fotskada)

Erik Figueroa, Helsingborg (oklart)

Joseph Ceesay, Helsingborg (oklart)

Anders Randrup, Helsingborg (oklart)

Muamer Tankovic, Hammarby (kontraktlös)

Måstematchen! - 3. Kalmar FF - AIK

AIK tar poäng i första matchen utan Norling

Det blev bara elva omgångar som Norling fick på sig att förändra AIK:s spel till en mer underhållande stil. När resultaten gick emot fick den mesta AIK-tränaren genom tiderna foten och i skrivande stund har ingen ny bas tillsatts. Frågan är om solnaiterna kan få en nytändning av en ny röst i omklädningsrummet. Kvalitén finns tveklöst där.

Insatsen i derbyt mot Djurgården (0-1) var egentligen inte så illa. Matchen avgjordes på en frispark men oavgjort hade nog varit ett rättvist resultat. Då spelade AIK med ett väldigt tufft mittfält bestående av Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori och Enoch Adu. Ofori fick dock lämna planen med en ljumskskada efter en halvtimme och är ett osäkert kort här.

Nabil Bahoui fick 25 minuter på plan mot Djurgården och närmar sig en startplats. I sina bästa stunder håller “Nabbe” nästintill landslagsklass så där finns det ett rejält sparkapital att plocka av för Gnaget. Det behövs för de svartgula har bara mäktat med elva mål på elva omgångar. Paulos Abraham är en supertalang och Henok Goitom har fortfarande fina egenskaper, men därbakom är det tunt.

Kalmar tog poäng för andra matchen i rad när smålänningarna hämtade in 0-2 till 2-2 borta mot Mjällby. Unga Edvin Crona stod då för det första målet medan Fidan Aliti tryckte in kvitteringen. Aliti får inte delta här och det är såklart ett stort avbräck och dessutom har KFF en hel hög med skador. Douglas Bergqvist och Erik Israelsson har dock värvats in och kan båda göra debut mot AIK.

Kalmar på Guldfågeln Arena är en smålurig uppgift, men Nanne Bergstrands mannar ser faktiskt inget vidare ut för tillfället. AIK har vunnit med 1-0 vid sina tre senaste besök i Kalmar och med en förmodat mer defensiv inställning till matchen lär det bli målsnålt igen. Jag tror inte AIK förlorar detta och X2 kan således ses som ett lås.

Missar matchen

Fidan Aliti, Kalmar FF (avstängd)

Piotr Johansson, Kalmar FF (fotskada)

Nils Fröling, Kalmar FF (knäskada)

Henrik Löfkvist, Kalmar FF (oklart)

Erick Otieno, AIK (fotskada)

Osäker till spel

Geir Herrem, Kalmar FF (lårskada)

Emin Nouri, Kalmar FF (lårskada)

Filip Sachpekidis, Kalmar FF (höftskada)

Ebenezer Ofori, AIK (ljumskskada)