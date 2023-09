Måstematch väntar Malmö FF

Draget! - 1. Everton - Arsenal

Arsenal går inte säkra (till Europatipset)

Efter det sura poängtappet mot Fulham (2-2) stod Arsenal inför ett litet vägskäl innan uppehållet. Ytterligare ett poängtapp mot Manchester United skulle innebära långt avstånd upp till Manchester City. En seger skulle däremot innebära att Mikel Arteta och dennes adepter kunde gå på uppehåll med muntra miner. Trots att Marcus Rashford satte 1-0 till United skulle Arsenal dock komma igen.

Martin Ödegaard kvitterade nästan direkt efter avspark där Arteta fick se sina lirare sy ihop ett anfall hämtat direkt ur skolboken. Därefter stod rivalmötet och vägde ett bra tag innan The Gunners kunde dra det längsta strået på tilläggstid. Rice försatte Emirates Stadium i extas när han tryckte in 2-1 efter en hörna i den 96:e minuten. Av bara farten kunde Gabriel Jesus sedan kontra in 3-1.

Sett över 90 minuter var segern rättvis, men att bara komma upp i drygt 1,4 xG och samtidigt göra tre mål är inte hållbart i längden. Ska något negativt sägas om Arteta är det att han hittills inte lyckats se till att Arsenal radar upp högkvalitativa målchanser i match efter match. Det är ett problem som verkligen måste åtgärdas om de rödvita ska utmana Manchester City om ligatiteln över 38 omgångar.

Förutsättningar för att bättra på offensiven finns onekligen och jag tror att Gabriel Jesus återkomst från skada kommer att hjälpa till med den biten. Brassens förmåga att droppa ur anfallslinjen och agera länk med Martinelli, Ödegaard och Saka är riktigt vass och kanske kan det även ge Havertz en skjuts i rätt riktning. I sin roll som åtta har tysken stundtals sett vilsen ut denna säsong. Med det sagt kommer ingenting att komma gratis på Goodison Park.

Everton har 4-1-0 på de fem senaste inbördes mötena på denna arena och den förmodade matchbilden är en jag har sett förut. Publiken sluter alltid upp för The Toffees som bör kunna såra ett inte vattentätt Arsenal via omställningar. Onana, Gueye och Doucouré kan vinna den fysiska kampen på mitten och längst fram är firma Danjuma/Beto en duo som kompletterar varandra väl. Jag börjar med tvåan men när den övervärderas behövs garderingar. I jakten på större pengar lockar helgarderingen.

Notabla avbräck

Seamus Coleman, Everton (knäskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Dele Alli, Everton (höftskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Jarrad Branthwaite, Everton (ljumskskada)

Jack Harrison, Everton (matchotränad)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (huvudskada)

Youssef Chermiti, Everton (ljumskskada)

Thomas Partey, Arsenal (ljumskskada)

Spiken! - 2. Bournemouth - Chelsea

Chelsea återstartar på bästa sätt (till Europatipset)

Det är två ruskigt skadeskjutna lag som ska mäta svärd i Dorset denna söndag. Det går heller inte att påstå att varken Bournemouth eller Chelsea har kommit in i denna säsong särskilt väl. De sistnämnda imponerade i premiären mot Liverpool där Pochettinos gäng mycket väl kunde fått med sig tre poäng. 3-0 mot Luton var en promenadseger, men i övrigt är Chelsea utan trepoängare.

1-3 mot West Ham och 0-1 mot Nottingham är inte vad Todd Boehly och övriga i ledningen hade hoppats på efter att ha maxat kreditgränserna under sommarens transferfönster. Innan det klankas ned alldeles för mycket på Pochettino och Chelsea ska det dock sägas att prestationerna vittnar om en annan verklighet. Att det står en fyra i poängkolumnen är en sanning med modifikation då xPTS vittnar om att skörden borde varit dubbelt så stor.

En av anledningarna till att så inte blivit fallet är att Jackson vaskat den ena högkaratiga målchansen efter den andra. Senegalesen var en av Europas vassaste avslutare under fjolåret i Villarreal, men i helblå dress har det hittills knutit sig för 22-åringen. Jacksons underliggande siffror är dock ruskigt starka och jag tror bara att det är en tidsfråga innan avsluten börjar landa i nät.

Tillsammans med Sterling, Fernández och Palmer ska anfallaren kunna se till att Bournemouth får mycket att stå i. Framför allt i djupled. Andoni Iraola gjorde Rayo Vallecano till ett lag att räkna med tack vare ett intensivt presspel. Samma melodi har spanjoren orkestrerat i Bournemouth, men jag vill inte påstå att det har burit frukt. Blott två inspelade och ett snitt på lika många insläppta mål per match är oroväckande.

Adams, Scott och Ouattara är tunga avbräck som gör The Cherries tandlösa i offensiven och även om Chelsea dras med mängder av skador i sin defensiv tror jag att detta är en uppgift som passar gästerna som handen i handsken. Lyckas Pochettinos manskap spela sig förbi Bournemouths press är mycket vunnet och min förhoppning är att tvåan inte springer iväg alltför mycket. Till runt 55-60 procent är det en sund spik.

Notabla avbräck

Ryan Fredericks, Bournemouth (vadskada)

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Dango Ouattara, Bournemouth (ankelskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Benoit Badiashile, Chelsea (matchotränad)

Armando Broja, Chelsea (matchotränad)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Höjdaren! - 7. Hammarby - Malmö FF

Underhållande fight i Stockholm (till Europatipset)

Allsvenskan står liksom femtioelva andra ligor redo att återstarta efter landslagsuppehållet. Striden om Lennart Johanssons pokal är fortfarande vidöppen och precis innan uppehållet gavs Malmö FF en gyllene möjlighet att gå upp på samma antal poäng som serieledarna Elfsborg. Boråsarnas förlust mot Värnamo (0-1) till trots kunde Rydström och company inte leverera någon vidare insats mot IFK Göteborg.

Blåvitt lyckades neutralisera MFF:s offensiv i mesta mästarmötet på effektivt vis och det var långt ifrån orättvist att Änglarna gick in med 2-0 i halvtid. Mucollis doppietta var vacker och blottade samtidigt svagheter i “Di Blåes” bakre led. De östra delarna av gästernas försvarslinje ser allt annat än samspelt ut och jag tycker inte att Pontus Jansson levt upp till förväntningarna så här långt.

Att vilja för mycket är inte sällan en synd i fotboll och Jansson med kamrater kommer onekligen att sättas på prov mot Hammarby. Sedan Martí Cifuentes stuvat om i Bajens spelsätt och övergått till en fembackslinje har stockholmarna börjat leva upp till den enorma potential som finns i truppen. Trots att de grönvita hamnade i underläge i derbyt mot AIK var känslan att vändningen bara låg runt hörnet.

Efter en dryg halvtimmes spel kvitterade Erabi till 1-1 och i den andra halvleken kunde firma Besara/Djukanovic se till att värdarna avgick med en övertygande 4-2-seger. När Bajen får saker och ting att stämma är urkraften total och de tre tidigare nämnda lirarna kommer att bli en handfull för Malmö FF. Det är vida känt att MFF vantrivs på Tele2 Arena och här är det verkligen upp till bevis för Rydströms gäng.

Tre poäng är troligen ett måste för att inte halka efter i guldstriden, inte minst då både Elfsborg och Häcken har gynnsamma uppgifter i återstarten. Med Christiansen, Pena, Tinnerholm och kanske även Busanello på avbräckslistan reserverar jag mig för att signera skåningarnas favoritskap i huvudstaden. I en förmodat öppen akt vänder jag mig istället mot “gubben” (etta-tvåa).

Notabla avbräck

Abdelrahman Boudah, Hammarby (fotskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Sergio Pena, Malmö FF (avstängd)

Anders Christiansen, Malmö FF (hjärtproblem)

Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Osäker till spel

Loret Sadiku, Hammarby (höftskada)

Gabriel Busanello, Malmö FF (hälskada)

TILL EUROPATIPSET