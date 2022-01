"Måstematch - VM-biljett står på spel"

Det sydamerikanska kvalet fortsätter under tisdagskvällen och natten mot onsdag med fem spännande matcher. Där vädrar jag skräll både i Uruguay och Argentina samtidigt som Bolivia och Brasilien ska ses med bra chans att lösa tre poäng vardera. I övrigt är det matcher från engelska The Championship och League One som ska analyseras i jakten på 13 rätt. Som vanligt köper ni andelarna via länken här nedan. Vi kör!

Höjdaren! - 10. Argentina - Colombia Måstematch för Colombia Colombia huffade och puffade och gjorde precis allt de kunde i hemmamötet med Peru. Med normal utdelning hade de så kallade Kaffeodlarna vunnit den matchen ganska komfortabelt, men istället blev det förlust med 0-1 efter en ganska rejäl målvaktstavla av Ospina. Det var faktiskt sjätte raka kvalmatchen utan något mål framåt för colombianerna och totalt har de en målskillnad på 0-2 på dessa fajter. Yerry Mina tog ett gult kort i den matchen och är därmed avstängd här, men med William Tesillo redo att kliva in bredvid Davinson Sánchez ser försvaret helt okej ut ändå. Framåt finns varken Muriel eller Zapata med i truppen, men det saknas verkligen inte eldkraft ändå. Borré, Borja och Falcao är alla starka anfallare och dessutom finns James Rodríguez och Luis Díaz på kanterna. Ingen dålig uppställning. Argentina besegrade Chile med 2-1 på bortaplan och är klara för VM sedan en tid tillbaka. Visst finns det lite prestige i att försöka hålla sin obesegrade svit vid liv hela vägen in i mål, men de regerande Copa América-mästarna saknar mängder av viktiga pjäser. Lionel Messi, som bar laget på sina axlar i sommarens mästerskap, är inte ens med i truppen och efter matchen mot Chile brottas Albiceleste med flera avstängningar. Leandro Paredes och Rodrigo De Paul är två av spelarna som saknas och det gör att mittfältet ser ganska tunt ut. Lo Celso är en skicklig ersättare, men visst försvagas laget centralt. I backlinjen sitter både Otamendi och Tagliafico på botbänken. Där finns det bättre täckning då Acuna, som till vardags spelar i Sevilla, kan ta hand om vänsterkanten medan Fiorentinas Martínez Quarta kliver in i mittförsvaret. Colombia har allt att spela för och även om de verkar ha glömt av hur man gör mål såg de vassa ut rent spelmässigt hemma mot Peru. Mot ett minst sagt stukat Argentina som saknar minst fem helt ordinarie pjäser ska det finnas chanser att skrälla. Det tror dock inte tipparna som streckar upp ettan alldeles för hårt. Då ska alla tecken plockas med redan från start. Missar matchen Nicolás Otamendi, Argentina (avstängd)

Rodrigo De Paul, Argentina (avstängd)

Leandro Paredes, Argentina (avstängd)

Nicolás Tagliafico, Argentina (avstängd)

Yerry Mina, Colombia (avstängd)

Spiken! - 11. Brasilien - Paraguay Brasilien vinner enkelt Brasilien spelade en vansinnigt underhållande match mot Ecuador för några dagar sedan där domaren tittade mer på VAR-skärmen än på själva matchen. Bland annat fick vi se två röda kort i den första halvleken medan Alisson hann åka ut två gånger men båda gångerna bli (korrekt) räddad av VAR. Själva matchen slutade 1-1 efter att Casemiro tryckt in brassarnas mål i den första akten. Emerson fick däremot lämna planen i förtid och är avstängd nu. Dani Alves lär gå in i startelvan istället och han såg förvånansvärt pigg ut mot Ecuador efter att ha hoppat in efter en halvtimme. Silva och Militao kommer troligen starta i mittförsvaret igen och det är en stabil duo. Offensivt saknas Neymar, men Vinícius Júnior, Raphinha, Cunha, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus och Antony räcker gott och väl för att skapa målchanser. Paraguay föll mot Uruguay med 0-1 i den förra omgången och med sex pinnar upp till femteplatsen med bara tre omgångar kvar att spela kommer det inte bli något VM för de rödvita. Truppen är i ärlighetens namn inget vidare. Visst är Sanabria från Torino och Almirón från Newcastle hyfsade lirare, men de hade knappast ens tagit plats i Brasiliens trupp. Bakåt är Gustavo Gómez från Palmeiras en otroligt viktig pjäs och leder landslaget som kapten. Han finns dock inte med nu då han drog på sig ett rött kort mot Uruguay som gör att han är avstängd. Júnior Alonso, till vardags i ryska Krasnodar, är en skicklig försvarare, men utan Gómez vid sin sida är det svårt att se Paraguay stå emot Brasiliens skickliga anfallare, speciellt i Belo Horizonte. Brassarna vann kvalets första möte med 2-0 och har aldrig förlorat en kvalmatch hemma mot Paraguay. Värdnationen är sedan länge klara för Qatar, men vill säkerligen se till att gå obesegrade i hela kvalet. Även om Tite skulle få för sig att rotera håller spelarna som kommer in högre klass än Paraguays bästa elva. Jag har väldigt svårt att se något annat än att Brasilien tar en enkel trepoängare. Ettan spikas trots hård streckning. Missar matchen Emerson Royal, Brasilien (avstängd)

Gustavo Gómez, Paraguay (avstängd)

Skrällchansen! - 13. Uruguay - Venezuela Venezuela undervärderas Uruguay har verkligen inte gjort något stort kval, men 1-0 mot Paraguay räckte för att föra upp laget på en femteplats i tabellen. Med fyra raka förluster dessförinnan var det oerhört viktiga poäng för de ljusblåa som i allra högsta grad riskerar att missa VM i Qatar. Luis Suárez stod för målet i den matchen och Atlético Madrid-stjärnan är såklart fundamental i det offensiva spelet och kommer spela en nyckelroll här också. Mot Paraguay fick han sällskap av Darwin Núnez på topp och det är en intressant duo. Edinson Cavani finns också med i truppen och han vet fortfarande vart målet är beläget. På mittfältet finns det däremot en del frågetecken, Matías Vecino är avstängd efter sitt gula kort senast och Lucas Torreira har testat positivt för corona. Bentancur är given centralt och får troligen sällskap av Arambarri. Venezuela ligger sist i gruppen och kommer inte ta sig till något världsmästerskap. Det hindrade inte nationen från att fullständigt köra över Bolivia med 4-1 för några dagar sedan. Salomón Rondón, som är landets bästa målskytt genom tiderna, ökade på sitt målkonto med tre nya fullträffar. Darwin Machís noterades också för ett mål och den duon har kapacitet att skapa lägen mot Uruguay också. Bäst av alla var dock Yeferson Soteldo även om vänsterspringaren inte stod för några poäng. Den lille trollkarlen lirar till vardags i Toronto och var härlig att beskåda. Atlantas Josef Martínez fick nöja sig med ett inhopp men är också en spelare av hög klass. Offensivt ser det verkligen spännande ut. Bakåt finns inte samma höga höjd och duon Chancellor/Ferraresi kommer få en del att jobba med. Venezuela har förlorat samtliga sju bortamatcher i kvalet och endast nätat två gånger på dessa fajter. Det är något tipparna verkar ha koll på då ettan streckas stenhårt. Jag var dock så pass imponerad av Venezuelas insats mot Bolivia att jag har en känsla av att de mycket väl kan skrälla här även om det såklart är skillnad på att möta Bolivia hemma och Uruguay borta. X2 rensar magiskt bra och är tecken som måste plcokas med. Missar matchen Matías Vecino, Uruguay (avstängd)

Christian Cásseres, Venezuela (avstängd) Osäker till spel Lucas Torreira, Uruguay (corona)