Matchbilden känns helt given - United förlorar

Europatipset ser magnifikt ut denna söndag med matcher från de fem största ligorna i Europa samt några bataljer från Allsvenskan. Dessutom ska vi avsluta kalaset med ett hett Istanbul-derby. En hel del överstreckade favoriter identifieras och jag försöker i vanlig ordning sänka ett par av dessa i jakten på högre utdelning. Läs analysen och glöm för allt i världen inte bort att köpa andelar till systemet via länken här nedan.

Derbyt! - 1. Manchester City - Manchester United

City är starkast i Manchester

Manchester City har stundtals spelat fantastisk fotboll under hösten. Kevin De Bruyne är uppe på toppen av sin karriär just nu och är helt dominant i match efter match. Belgaren bildar seriens allra bästa mittfält tillsammans med Bernardo Silva och Rodri. Då finns dessutom Ilkay Gündogan att stoppa in som reserv. Ingen dålig uppställning. Kalvin Phillips dras däremot fortfarande med en skada och är tveksam till spel.

I försvaret får Pep klara sig utan John Stones som skadade sig i Englands match mot Tyskland och där börjar det se lite tunt ut. City kan dock starta med Dias och Akanji i mittförsvaret med Cancelo och Walker på sidorna. Det är en stark uppställning, men det gäller att inte åka på fler skador. Längst fram finns en viss Erling Braut Haaland som har tystat alla kritiker som fanns, speciellt från Liverpool-håll, efter Community Shield-matchen. Elva mål på sju seriematcher är ett galet facit.

Manchester United har hittat helt rätt under Erik ten Hag och är relativt svåra att bryta ner i dagsläget. Harry Maguire åkte precis som John Stones på en skadekänning i Englands match mot Tyskland, men det är nog få på den röda sidan av Manchester som gråter över det. Lisandro Martínez och Raphaël Varane har helt konkurrerat ut klumpedunsen och det är ett stabilt mittbackspar. Jag tror dock de får svårt att mäta sig med Haaland rent fysiskt.

Dalot och Malacia är givna på kanterna i försvaret medan McTominay troligen tar plats bredvid Eriksen återigen vilket gör att Casemiro blir kvar på bänken. Fernandes, Sancho och Antony är en intressant offensiv trio och längst fram har Marcus Rashford sett skarp ut under hösten. Rashford dras dock med en skada som gör honom tveksam till spel här. Kan inte han delta blir det troligen Ronaldo som tar den platsen.

Matchbilden känns helt given från start. Manchester City kommer ha mycket boll och spela runt för att hitta rätt läge att såra United, medan gästerna lägger sig på försvar och satsar på omställningar. Något de gjorde framgångsrikt mot både Arsenal och Liverpool. Jag har dock svårt att se det räcka hela vägen i detta derby. Manchester City är ett mycket bättre fotbollslag i grunden och kommer de bara upp i nivå vinner de ljusblåa detta komfortabelt. Ettan singlas.

Missar matchen

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (axelskada)

Harry Maguire, Manchester United (knäseneskada)

Osäker till spel

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Martin Dúbravka, Manchester United (mjukdelsskada)

Marcus Rashford, Manchester United (knäseneskada)

Donny van de Beek, Manchester United (mjukdelsskada)

Anthony Martial, Manchester United (hälseneskada)

Brandon Williams, Manchester United (oklart)

Spiken! - 2. Leeds - Aston Villa

Aston Villa famlar efter formen

Aston Villa besegrade Southampton hemma med 1-0 innan landslagsuppehållet och det var en väldigt viktig trepoängare för Steven Gerrard som började hänga lite löst på tränarbänken. Villa var oerhört solida defensivt i den matchen, något som verkligen inte alltid varit fallet denna höst. Nu är det bortaplan som gäller och Lejonen har ett uselt facit på resande tass med noll poäng och 2-7 i målskillnad efter tre matcher.

Defensivt finns det dessutom en del frågetecken kring denna resa. Diego Carlos är skadad sedan tidigare och mot Southampton gick viktige mittfältaren Boubacar Kamara sönder. Under uppehållet har Lucas Digne skadat sig och Matty Cash är ett frågetecken till denna match. Saknas alla lär Villa starta med Young, Konsa, Mings och Augustinsson i en fyrbackslinje. Det är ingen uppställning som skrämmer Leeds.

Värdarna har inte spelat en seriematch på en månad då de fick se sina två senaste omgångar bli inställda på grund av drottningens frånfälle. På ett sätt kan det ha varit skönt för Jesse Marsch som i sin senaste match såg sitt Leeds släppa in fem mål mot Brentford. Llorente och Koch är egentligen solida mittbackar och vi bör få se ett stabilare Leeds denna söndag.

Offensivt startade Harrison, Sinisterra och Aaronson bakom spjutspetsen Gelhardt mot Brentford och den kvartetten kom till flera klara lägen. Gelhardt är mycket, men någon stor målskytt är ynglingen inte. Det är däremot Bamford som under det långa uppehållet fått tid till att läka ihop sin sargade kropp. Troligen startar han här och i sina bästa stunder är det en man för det engelska landslaget.

Leeds har ännu inte förlorat hemma medan Aston Villa bara har torskat borta. Det är två sviter som mycket väl kan leva vidare efter söndagens match. Jag tror att Ludwig Augustinsson får väldigt svårt att stoppa luriga Sinisterra och Bamford har lekstuga med tröga duon Konsa och Mings. Leeds vinner detta och jag väljer att spika ettan hela vägen upp till 50 procent.

Missar matchen

Stuart Dallas, Leeds (benbrott)

Diego Carlos, Aston Villa (hälseneskada)

Lucas Digne, Aston Villa (vristskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Rodrigo, Leeds (axelskada)

Júnior Firpo, Leeds (knäskada)

Rasmus Kristensen, Leeds (mjukdelsskada)

Jan Bednarek, Aston Villa (personliga skäl)

Matty Cash, Aston Villa (muskelskada)

Skrällen! - 3. Varberg - Häcken

Avstängningsdrabbat Häcken tappar poäng

Har Häcken drabbats av guldfrossa? Större lag än gänget från Hisingen har åkt på den åkomman tidigare och med tre raka poängtapp har de gulsvarta gett upp initiativet i toppen av Allsvenskan till Djurgården. Nu väntar dessutom ett riktigt tufft test för Per-Mathias Högmo som får kasta om i sin startelva ordentligt. Inte nog med att Tobias Sana har skadat sig allvarligt och tvingas till operationsbordet, dessutom är inte mindre än fyra spelare avstängda.

Det är inte vilka pjäser som helst heller. Mikkel Rygaard Jensen och Samuel Gustafson är två helt ordinarie mittfältare. Amane Romeo och Erik Friberg är troliga ersättare, men det är ett steg ner i kvalité. Vänsterbacken Fridriksson är enklare att vara utan. Det största tappet är dock att Jeremejeff sitter på botbänken. Den väldige strikern har nätat 21 gånger under säsongen och det finns ingen spelare i truppen som kan fylla hans stora skor.

Varberg är som väntat med i bottenstriden och då både Degerfors och Helsingborg har börjat röra på sig där nere ska de grönsvarta inte känna sig allt för säkra även fast det skiljer en bit ner till de jagande lagen underifrån. Tur då att det är hemmaplan som gäller under söndagen. I Halland är Jocke Perssons mannar alltid svåra att manövrera ut och i de tre senaste fajterna här har Varberg tagit poäng mot Djurgården, IFK Norrköping och AIK.

Mot de sistnämnda vann Varberg med 2-0 och det var helt rättvist. Nye Filipe Sissé stod då för ett av målen och han bildar ett intressant mittfält tillsammans med Lushaku och Le Roux. Den trion kan mycket väl dominera mot Häckens reservbetonade mittfält. Längst fram gör Robin Simovic oerhört mycket nytta med sin väldiga kroppshydda och hans dueller mot Hovland blir häftigt att se.

Häcken har ännu inte förlorat någon bortamatch i Allsvenskan, en bedrift de är ensamma om, men nu finns det en del som talar för att första torsken är på väg. Gästerna från Göteborg gillar inte att spela på gräs och saknar som sagt flera nyckelspelare till denna match. Förra året spelade lagen 1-1 på den här arenan och jag tror inte Häcken vinner nu heller. Skippa den överstreckade tvåan och klicka i 1X.

Missar matchen

Alexander Jeremejeff, Häcken (avstängd)

Valgeir Fridriksson, Häcken (avstängd)

Mikkel Rygaard Jensen, Häcken (avstängd)

Samuel Gustafson, Häcken (avstängd)

Tobias Sana, Häcken (knäskada)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Bénie Adama Traoré, Häcken (benbrott)

Osäker till spel

Hampus Zackrisson, Varberg (fotskada)