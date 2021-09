"Milan utan Zlatan förlorar mot Liverpool"

Champions League rullar vidare under onsdagen med åtta nya matcher. Sex av dessa tar plats på Europatipset som i övrigt kompletteras av fajter från engelska The Championship samt nordamerikanska MLS. En spännande rad där det finns flera fina skrällchanser att ta del av. Utdelningen har varit svag mot slutet vilket gör att det finns en jackpot på hela 5 miljoner kronor att kämpa om. Den ska vi vara med och slåss om! Köp bara era andelar via länken här nedan så är du också med i kampen om 13 gröna bockar!