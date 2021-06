"Miljondraget - Nederländerna får det tufft"

Jag är inte född i juni, men en sak har månaden och jag gemensamt denna onsdag. Det första Europatipset står för dörren! Motivationen är brutalt hög och på menyn står en hel drös med landskamper samt svensk fotboll från Ettan Södra, Division 2 Västra Götaland och Ettan Norra. Anledningen till att jag nämner Ettan-serierna osammanhängande är för att kupongen sträcker sig över två dagar med målgång under torsdagen. Det bästa av allt? 2 miljoner i jackpot! Jag har tagit sikte på storkovan och hoppas att ni också vill vara med på resan. Roffa åt er en andel eller två via länken nedan så jobbar vi in 13 rätt tillsammans!