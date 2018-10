Napoli gör det svårt för PSG

Varningen - 1. PSG - Napoli

Ingen given seger för PSG

Grupp C är högintressant med tre storlag som gör upp om två platser. Napoli tog senast en nödvändig seger hemma mot Liverpool efter att ha kryssat mot Röda Stjärnan i premiären. Det innebär att italienarna toppar gruppen när de ställs mot stjärnspäckade PSG på Parc des Princes i den tredje omgången.

Parisarna studsade tillbaka med råge efter premiärförlusten mot Liverpool. Röda Stjärnan fick sig en rejäl lektion när Neymar hade lekstuga inför hemmapubliken på Parc des Princes. Brassen stod då för ett hattrick i 6-1 segern, varav två magiska frisparksmål.

PSG har öst in mål den här säsongen och Kylian Mbappé har tagit ytterligare kliv i utvecklingen. Den 19-årige supertalangen har gjort magiska nio mål på sex ligamatcher och i CL har det blivit en balja både mot Liverpool och Röda Stjärnan. Fransmännens målfacit är anmärkningsvärt överlag. 13 tävlingsmatcher in på säsongen har Thomas Tuchels lag ett makalöst målsnitt på 3,77 fullträffar per match.

Onsdagens motstånd är dock inte lätt. Napoli har fortsatt övertyga under Carlo Ancelotti och sett riktigt bra ut hittills. Mot Liverpool (1-0) var de ljusblå överlägsna och borde avgjort betydligt tidigare än i den 90:e minuten. Spelmässigt finns det fortsatt en fartfylld offensiv med fina kombinationer, men defensiven har också sett stabil ut så här långt in på säsongen. Helgens 3-0 borta mot Udinese var ytterligare en fingervisning på att Napoli numera är ett lag som inte pendlar lika mycket i prestationerna.

Det råder inga tvivel om att PSG får bära favoritskapet i den franska huvudstaden, men närmare 80 procent på ettan känns lite väl högt. Napoli är ett lag som inte ska underskattas och de har kapacitet att ställa till med problem för Les Parisiens. För den som söker hög utdelning bör inte ettan lämnas ensam. Krysset åker med omgående för mig.

Missar matchen

Gianluigi Buffon PSG (avstängd)

Dani Alves, PSG (korsbandsskada)

Layvin Kurzawa, PSG (ryggskada)

Colin Dagba, PSG (lårskada)

Simone Verdi, Napoli (lårskada)

Vlad Chiriches, Napoli (korsbandsskada)

Osäker till spel

Jesé, PSG (höftskada)

Amin Younes, Napoli (hälskada)

Sebastiano Luperto, Napoli (personliga problem)

Höjdaren - 2. Barcelona - Inter

Barca vinner utan Messi?

Från ett toppmöte i Grupp C tar vi oss söderut till en match mellan de två fullpoängarna i Grupp B, Barcelona och Inter. Tottenham återfinns dock också i gruppen och för att helt känna sig på den säkra sidan gällande avancemang skulle en seger vara välbehövlig för lagen under onsdagen.

Det är dock två något stukade lag som kommer till spel på Camp Nou. Barcelona besegrade Sevilla i helgens ligamatch med 4-2 men där höll publiken andan i den första halvleken efter att Lionel Messi fallit illa och brutit armen. Rapporterna säger att argentinaren “bara” blir borta en månad.

Detsamma gäller Inters nyckelspelare Radja Nainggolan som utgick i Derby della Madonnina mot Milan. Trots det kunde Inter ta sin sjunde raka seger när Mauro Icardi frälste Nerazzurri på tilläggstid. Därmed ligger Luciano Spallettis manskap på en tredjeplats i Serie A.

Nu väntar dock säsongens hittills tuffaste uppgift för de blåsvarta, även om Lionel Messis frånvaro naturligtvis gör den mindre svår. Barcelona har inte förlorat inför hemmapubliken sedan augusti 2017 och senast Blaugrana åkte på torsk i Champions League var när Bayern München gästade i maj 2013.

Inter är samtidigt inte kända för att rosa marknaden på bortaplan i Europa även om de tog en 2-1 triumf mot PSV i Eindhoven i senaste CL-matchen. Dessförinnan hade Milano-laget sju raka matcher utan seger i Europaspelet.

Barca ska ses med god chans till tre poäng under onsdagen och ettan är en fullt rimlig spik om den håller sig under 70 procent. Med tanke på tabelläget finns det dock en viss kryssrisk och det behöver således inte vara fel med en halvgardering om pengarna räcker till. Utgångsetta med möjlig kryssgardering således.

Missar matchen

Lionel Messi, Barcelona (bruten arm)

Samuel Umtiti, Barcelona (knäskada)

Thomas Vermaelen, Barcelona (lårskada)

Radja Nainggolan, Inter (vristskada)

Osäker till spel

Ivan Perisic, Inter (lårskada)

Marcelo Brozovic, Inter (lårskada)

Draget - 3. Dortmund - Atlético Madrid

Atlético kontrar bort unga Dortmund?

I Grupp A är läget precis likadant som i Grupp B. Dortmund och Atlético Madrid har kopplat ett järngrepp om de två platserna som leder till åttondelsfinal efter att ha inlett Champions League med två triumfer. Under onsdagen ställs de båda lagen mot varandra inför den gula väggen i kampen om gruppsegern.

Dortmund har visat sanslös form under nya tränaren Lucien Favre. De gulsvarta ser på allvar ut att kunna hota Bayern München om Bundesliga-titeln den här säsongen. Åtta omgångar in i seriespelet står BVB på 20 poäng och har därmed fyra poäng tillgodo på sina antagonister från söder.

Framåt har det blivit rejäl ketchupeffekt efter en relativt svag fjolårssäsong. På de gulsvartas fem senaste tävlingsmatcher har sanslösa 22 mål gjorts där spanjoren Paco Alcácer varit bäst med sina sju fullträffar. Detta trots att han enbart spelat 230 minuter. Här är spanjoren dock osäker till spel då han dras med en muskelskada.

Även supertalangen Jadon Sancho, som fick debutera för England för två veckor sedan, har fått sitt stora genombrott den här säsongen. 18-åringen har fått rikligt med speltid och är en av flera spelare Lucien Favre alternerar mellan på de offensiva positionerna.

Ett stort prov väntar dock när Diego Simeones Atlético Madrid kommer på besök till Signal Iduna Park. Världens kanske mest strukturerade försvar med fyrtornet Diego Godin i spetsen är vad som väntar unga Dortmund. Det ska bli högst intressant att se om tyskarna kan bryta igenom spanjorernas organiserade defensiv.

Atlético har i vanlig ordning agerat otroligt stabilt den senaste tiden. Åtta raka matcher utan förlust har radats upp och på de sex senaste drabbningarna har Jan Oblak bara fått kapitulera två gånger trots ett relativt tufft spelschema. Det säger en hel del om hur bra de rödvitrandiga är.

Ett lågt liggande bortalag som riktar in sig på kontringar på Antoine Griezmann är att vänta. Där är Atlético trygga och jag tror det faller väl ut. Gästernas rutin och solida försvarsspel lär inte passa Dortmund speciellt bra. Jag väljer därför att chansa bort ettan. X2 spelas med goda förhoppningar.

Missar matchen

Manuel Akanji, Dortmund (höft)

Osäker till spel

Paco Alcácer, Dortmund (muskelskada)

Raphaël Guerreiro, Dortmund (muskelskada)

Marcel Schmelzer, Dortmund (knäskada)

Shinji Kagawa, Dortmund (vristskada)

Jeremy Toljan, Dortmund (knäskada)

Marius Wolf, Dortmund (lårskada)

Diego Costa, Atlético Madrid (lårskada)

Stefan Savic, Atlético Madrid (benskada)