"Norge förlorar och missar VM"

Spiken! - 1. Nederländerna - Norge Nederländerna vinner gruppen Norge fick inte in bollen mot Lettland och helt plötsligt ser det riktigt illa ur för Solbakkens mannar inför avslutningen av gruppspelet. Norge är inte bättre än trea med två poäng upp till Nederländerna. Turkiet ligger på samma poäng som norrmännen, men med bättre målskillnad. Norge måste med andra ord ta fler poäng mot Nederländerna än vad turkarna gör mot Montenegro för att passera dem, alternativt vinna här för att ta sig förbi Nederländerna. Gästerna måste således satsa framåt och visst smärtar det extra mycket att Erling Braut Haaland inte finns med i denna samling. Sörloth startade på topp mot Lettland och bör denna gång få sällskap av Joshua King med Ödegaard och Elyounoussi strax bakom. En hyfsad uppställning, men i övrigt känns norrmännen tunna. Thorsby och Normann är skickliga mittfältare, men de möter en fantastisk central trio på andra sidan plan. Nederländerna startade med Wijnaldum, De Jong och Klaassen på mitten i bortamatchen mot Montenegro och det är en extremt spelskicklig trio. De styrde spelet i lördags när Oranje gick mot tre poäng i Podgorica. Under matchens sista tio minuter föll dock Nederländerna ihop och fick se 2-0 förvandlas till 2-2. Det gör att Louis van Gaal inte kan ta denna match med en klackspark. Det krävs minst en poäng för att vinna gruppen. Memphis Depay stod för båda målen mot Montenegro och är lagets största stjärna. Han leder faktiskt hela kvalets skytteliga klart med elva gjorda mål. Att Memphis och hela Nederländerna har varit offensivt starka under kvalet är ingen överdrift. På hemmaplan har de orangeklädda faktiskt dunkat in 18 mål på fyra matcher. Bakåt är Van Dijk ledaren och även om han inte är på samma nivå som innan skadan är det fortfarande en back av allra högsta snitt. Norge löste en poäng hemma mot Nederländerna efter att Haaland brunkat in en boll, men utan den väldige centertanken är det väldigt svårt att se hur vårt grannland ska lyckas besegra detta Holland. Det kommer bli mycket fokus på försvarsspelet för att kunna sno åt sig alla tre poängen i slutet av matchen. Det håller inte. Väldigt trolig tvåa, men på mitt andelssystem kan krysset följa med då oavgjort räcker för att Nederländerna ska vinna gruppen.

Helgarderingen! - 3. Finland - Frankrike Finland ska inte räknas bort I somras gjorde Finland sitt första stora mästerskap och nu har Berguvarna chansen att ta sig till playoff mot VM. Vårt östra grannland gjorde jobbet mot Bosnien och vann den matchen med 3-1, detta trots att Jukka Raitala visades ut efter dryga halvtimmen. Teemu Pukki missade straff, men spelade fram Marcus Forss till matchens första mål. Robin Lod nätade också och han bildade en vass mittfältstrio med Glen Kamara och Rasmus Schüller. Den trion kommer starta igen och kommer bli satta under hård press. Ska de blåvita stå emot världsmästarna från 2018 måste de stå för en felfri insats. Det måste även försvarstrion O'Shaughnessy, Ivanov och Väisänen göra. En poäng kan räcka för att knipa andraplatsen, men om Ukraina samtidigt vinner sin match måste de blågula endast vinna med uddamålet och Finland måste göra lika många mål i sin match som Ukraina gör mot Bosnien. Frankrike hade inte direkt några problem med att städa av Kazakstan i lördags. 8-0 slutade matchen efter att den magiska trion Mbappé, Benzema och Griezmann stått för sju av målen. Tre spelare som är nästintill omöjliga att stoppa, men frågan är om de kommer starta nu. Frankrike har säkrat förstaplatsen i gruppen och tränare som Pochettino, Ancelotti och Simeone ser nog gärna att deras juveler vilas. Ben Yedder och Diaby är offensiva spelare som skulle kunna kliva in istället och det är inga dåliga namn det heller. På mittfältet bör Kanté, som nyligen kommit tillbaka från skada, vilas till förmån för Tchouameni. Även Matteo Guendouzi finns med i truppen och han skulle behöva göra en bra insats för att vinna över de franska fansen. I matchen mot Kazakstan, som spelades på PSG:s arena Parc des Princes, buades Marseille-spelaren Guendouzi ut grundligt när hans namn ropades upp innan matchen. För Finland är detta som en final och de kommer ge precis allt som finns i laget. Frankrike har såklart ett betydligt bättre lag på pappret än vad Finland har, men jag är inte helt övertygad om att Les Bleus kommer stå för en 100-procentig insats. Då är tvåan inte helt given och när streckningen ser ut att spåra ur måste det garderas. Helst med alla tecken. Missar matchen Jukka Raitala, Finland (avstängd)

Höjdaren! - 6. Argentina - Brasilien Prestigemöte i San Juan Det var många fotbollsälskare som bänkade sig framför TV:n kvällen den femte september för att se Brasilien och Argentina drabba samman i kvalet mot VM. Det slutade istället med en präktig skandal då hälsovårdsministeriet klev in på plan och tvingade matchen att avbrytas. Nu är det återigen dags för de två giganterna att ställas mot varandra och denna gång ska inget stå i vägen för fotbollsfesten. Båda nationerna är obesegrade i VM-kvalet och Brasilien är redan klara för VM medan det bara är en tidsfråga innan Argentina också kan börja boka hotell i Qatar. Närmast kommer Brasilien från en 1-0-seger mot Colombia. Paquetá nätade då på pass från Neymar och den duon hade sällskap av Gabriel Jesus och Raphinha på de offensiva positionerna. En kvartett som troligen får chansen från start igen. Mittfältet måste däremot formeras om då Real Madrids defensiva ankare Casemiro är avstängd. Fabinho ska ses med bra chans att ta hans plats och tillsammans med Fred bildar han ett ettrigt mittfältspar. De är dock inte de spelskickligaste lirarna och det blir inte helt enkelt att få fram bollen till de offensiva kanonerna. Bakåt finns det mycket rutin i Marquinhos och Thiago Silva. Argentina kommer från en 1-0-seger mot Uruguay där Ángel Di María satte dit matchens enda mål redan efter sju minuter framspelad av Paulo Dybala. Lionel Messi började på bänken då, men ska vara redo för 90 minuter. Troligen tar han Dybalas plats bredvid Lautaro Martínez och Di María. Värdnationens försvar förtjänar också ett extra omnämnande. Otamendi, Romero, Martínez och grabbarna har hållit nollan i fem raka landskamper. Dessa två nationer möttes i finalen av Copa América i somras och då vann Argentina med 1-0 trots att matchen spelades på brasiliansk mark. Annars är hemmaplan oerhört viktigt i dessa möten och besökarna har faktiskt inte vunnit i Argentina på tolv år. Den sviten tror jag håller i sig. De kommer bli en målsnål batalj som Argentina tar hem. Ettan spikas. Missar matchen Casemiro, Brasilien (avstängd)