"Nu har Manchester United chansen att kickstarta sin säsong"

Spiken! - 1. Ipswich - Manchester City

City är en robust spik i omgången

För en kort stund – närmare bestämt 75 minuter – kändes det som att Manchester City var på väg att närma sig den sedvanliga formtoppen som Guardiolas lag brukar visa efter nyår. The Citizens kontrollerade den första halvleken mot Brentford på godkänt vis och hade också ledningen med 2-0 när klockan närmade sig 80 minuter efter en doppietta från Phil Foden.

Därefter föll de senaste säsongernas dominant ihop som ett korthus. Brentford kom ikapp till 2-2 och sanningen att säga låg The Bees närmare tre poäng än vad Manchester City gjorde. Pep Guardiola tycks oförmögen att få sina adepter att stänga en matchbild och trots skadan på Rodri är det ett enormt underbetyg till en tränare som benämns som den kanske bästa genom tiderna.

Säsongens upplaga av Manchester City är på sin höjd ett topp 4-lag och innan det kommer in en defensiv mittfältare av högre snitt kan kräftgången mycket väl fortsätta i såväl Premier League som Champions League. Med det sagt är offensiven fortfarande högoktanig och jag tror inte att de ljusblå kommer att ha problem med att skapa målchanser när de ställs mot Ipswich denna söndag.

Savinho har klivit fram som gästernas bästa spelare mot slutet och har brassen en bra dag på Portman Road får Ipswich se upp. The Tractor Boys kommer från en ganska intetsägande insats mot Brighton där 2-0 till de sistnämnda motsvarade matchbilden väl. Ipswich hade svårt att komma till målchanser och när värdföreningen missgynnas av två dagars kortare vila blir detta en brant uppförsbacke.

Manchester City ges ett gyllene läge att studsa tillbaka på vinnande väg och även om jag har mina frågetecken runt gästerna går det inte att påstå annat än att detta är en väldigt passande uppgift. Tvåan streckas föga förvånande hårt men med optimala förutsättningar blundar jag för spelvärdet och låter The Citizens operera solo i Suffolk. Detta vinner City vid en ansenlig insats.

Notabla avbräck

Kalvin Phillips, Ipswich (utlånad från Manchester City)

Conor Chaplin, Ipswich (knäskada)

Axel Tuanzebe, Ipswich (knäseneskada)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

Sammie Szmodics, Ipswich (ankelskada)

John Stones, Manchester City (fotskada)

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

Oscar Bobb, Manchester City (matchotränad)







Höjdaren! - 1. Manchester United - Brighton

Jag lutar västerut på Old Trafford

Väldigt viktiga poäng står på spel på Old Trafford där två av Premier League-säsongens så här långt största besvikelser går i klinch. För Manchester Uniteds del behöver vi inte titta på mycket mer än tabellen för att förstå varför medan Brighton har haft stora problem med att bibehålla den höga prestationsnivån som de inledde säsongen med. Den eventuella segraren kan med det sagt kickstarta sin säsong denna söndag.

Efter 2-2 mot Liverpool och det moraliskt stärkande avancemanget efter straffar i FA-cupen mot Arsenal tog sig Manchester United i torsdags an Southampton. Rúben Amorims adepter inledde den första halvleken undermåligt och låg rättvist under med 0-1 efter 45 minuter. Inledningen av den andra akten var inte heller mycket att hurra över, men under de sista 20 minuterna fick “De röda djävlarna” fart under galoscherna.

Bruno Fernandes tog matchbilden vid hornen och jag tyckte dessutom att Zirkzee visade att han förtjänar att starta framför Höjlund i ett par omgångar framöver. Holländarens felvända spel hjälpte United att komma upp i banan samtidigt som Maguire kom in och såg till att spela genom lagdelar eller trycka längre bollar bakom Southamptons backlinje. Matchens stora behållning var dock Amad Diallo.

Ivorianen stod för ett äkta hattrick och är tillsammans med Fernandes den klart viktigaste spelaren i Manchester Uniteds offensiv. Diallo kan göra det oväntade med bollen och blir ett hot även mot Brighton. The Seagulls har haft en tendens att bjuda sina motståndare på väl enkla målchanser och mot ett United som gärna spelar på omställningar får de tillresta se upp.

2-0-segern mot Ipswich var ett steg i rätt riktning för Fabian Hürzelers mannar, men det kommer att bli tuffare emot denna söndag. Manchester United har en helt annan offensiv hotbild än Ipswich och även om Brighton inte är oävna tror jag att de hemmahörande drar den längsta stickan med rådande medvind i ryggraden. Trots marginell överstreckning lämnas ettan allena.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (muskelskada)

Jonny Evans, Manchester United (smäll)

Igor, Brighton (knäseneskada)

Ferdi Kadioglu, Brighton (tåskada)

James Milner, Brighton (knäseneskada)

Osäker till spel

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (muskelskada)

Tariq Lamptey, Brighton (sjukdom)

Evan Ferguson, Brighton (ankelskada)

Mats Wieffer, Brighton (lårskada)

Jack Hinshelwood, Brighton (knäskada)

Draget! - 3. Everton - Tottenham

Spelvärd chansspik på Goodison

Det blev ingen omedelbar effekt för David Moyes när han gjorde comeback på Evertons tränarbänk mot Aston Villa. The Toffees låg i spelmässig brygga under merparten av den första halvleken och när Ollie Watkins slog in 1-0 i begynnelsen av den andra akten blev uppförsbacken ännu brantare. Everton åt sig dock in i matchen utan att nödvändigtvis skapa de heta målchanserna.

Insatsen påminde i mångt och mycket om de flesta under Sean Dyches ledning och jag är inte alls säker på att det kommer att se bättre ut under Moyes vingar. Everton hade mått bra av förstärkningar i de främre leden som har väldigt svårt att ta sig till klara lägen av egen maskin. Mot söndagens motståndare kommer det dock att erbjudas minst ett par gratischanser.

Det är nämligen Tottenham som står på andra sidan, ett lag vars antal förluster (elva) är i paritet med bottenlagen i Premier League. Faktum är att Ange Postecoglou och company har 0-1-4 på sina fem senaste ligamatcher och trots att säsongen bara hunnit lite mer än halvvägs vågar jag redan nu ta gift på att gästerna från norra London inte kommer ha med Europaplatserna att göra.

Skador, oändliga misstag i de bakre leden samt bångstyrighet från sin tränare är bara några av faktorerna som satt käppar i hjulen för de liljevita. Truppläget är inte speciellt bra – det saknas fortfarande flera normalt givna pjäser i defensiven – inför söndagens uppgift och med en purfärsk förlust i The North London Derby på näthinnan tror jag att Spurs får svårt att ladda om till denna uppgift.

Att ta sig i kragen på ett högljutt Goodison Park mot ett Everton som jagar nytt kontrakt görs inte i en handvändning och jag kan knappast ställa mig i det svenska folkets ringhörna när tvåan målas upp alldeles för högt. Spurs är ingen favorit att hålla i handen i rådande slag varpå jag istället vänder blicken mot den värdemässigt fina vänstersidan. Ettan tornar upp som en spelvärd chansspik. På andelssystemet nöjer jag mig möjligen med 1X så länge inte strecken ordnar upp sig.

Notabla avbräck

James Garner, Everton (ryggskada)

Youssef Chermiti, Everton (lårskada)

Séamus Coleman, Everton (muskelskada)

Tim Iroegbunam, Everton (fotskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (huvudskada)

Destiny Udogie, Tottenham (knäseneskada)

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Ben Davies, Tottenham (knäseneskada)

Guglielmo Vicario, Tottenham (ankelskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Armando Broja, Everton (ankelskada)

Dwight McNeil, Everton (knäskada)