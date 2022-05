"Ny finalplats för Emil Forsberg"

Höjdaren! - 1. Eintracht Frankfurt - West Ham West Ham ger inte upp utan en kamp West Ham föll hemma i London med 1-2 för en vecka sedan och har mycket jobb kvar att göra i Tyskland för att nå finalen i Europa League. Samtidigt ska det sägas att The Hammers skapade mängder av chanser i det mötet och hade en xG på höga 2,86. Jarrod Bowen hade ett antal träffar i virket, bland annat en vansinnigt vacker cykelspark på övertid. En decimeter längre ner och det hade varit årets mål i turneringen. I helgen blev det stryk mot Arsenal i Premier League och då passade Moyes på att vila ordinarie spelare som Soucek och Antonio från start. Extra glädjande från den matchen var att Issa Diop var tillbaka i truppen. Med honom, Zouma och Dawson alla redo för spel råder det inte längre någon mittbackskris i klubben. Bästa West Ham-spelare mot Arsenal var dock Declan Rice som dominerade på mittfältet. Han behöver vara precis lika bra i denna match om West Ham ska kunna vända på steken. Eintracht Frankfurt har ett jätteläge att ta sig till sin första europeiska final på över 40 år, men det är mycket kvar att göra. Värdarna får kortare vila in till denna match då de spelade mot Bayer Leverkusen i måndags även om det ska sägas att Glasner valde att ställa över flera nyckelspelare. Jesper Lindström ser ut att saknas på grund av en krånglande knäsena, men Hinteregger ska vara återställd efter den sjukdom som höll honom borta i måndags. Ansgar Knauff stod för ett av målen i London och har varit oerhört nyttig sedan han kom till klubben från Borussia Dortmund. Med honom på ena kanten och Kostic på den andra kommer West Hams ytterbackar Cresswell och Coufal få jobba. Kamada nätade också förra veckan och har ett bra samarbete med Rafael Borré på topp. I försvaret är spelare som Tuta och Hinteregger riktiga kämpar, men de hade problem med att hänga med i tempot när Bowen, Antonio och Lanzini satte fart. Tipparna brukar vara för resultatorienterade och denna torsdag är inget undantag. Bara för att Eintracht vann bortamötet betyder det inte med automatik att de ska vinna även hemma. West Ham vann expected goals solklart i första mötet och kommer de upp i den nivån igen ska de ses med bra chans att vända på underläget. Ettan ser ut att streckas alldeles för hårt och då är det X2 som blir valet. Missar matchen Christopher Lenz, Eintracht Frankfurt (tåskada)

Jesper Lindström, Eintracht Frankfurt (knäseneskada)

Benjamin Johnson, West Ham (oklart)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada) Osäker till spel Eric Durm, Eintracht Frankfurt (sjukdom)

Giant Ramaj, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Spiken! - 2. Rangers - RB Leipzig RB Leipzig till final RB Leipzig hade Simakan, Orbán och Kampl på botbänken i första semifinalmötet mot Rangers för en vecka sedan, men lyckades ändå vinna matchen med 1-0. Matchens enda mål föll i den 85:e minuten när Angelino fick på en magisk volleyträff strax utanför straffområdet. Annars hade Tjurarna relativt svårt att komma till farliga lägen och slutade på 1,35 i xG vilket är en ganska låg siffra med deras mått mätt. Nu måste Rangers öppna upp sig mer och då bör spelare som Nkunku, Olmo och Szoboszlai få större ytor att operera på. Emil Forsberg börjar troligen på bänken men lär hoppa in om det skulle behövas offensiv kraft mot slutet av matchen. På mittfältet kommer Laimer och Kampl kampera och det är en hårt arbetande duo som dessutom har mycket fotboll i sig. De kommer ta tag i taktpinnen. Rangers försvarade sig tappert i Tyskland trots att Filip Helander var fotskadad. Svenskens säsong är över så han finns inte med här heller. Skottarna hade dock enormt svårt att göra något kreativt med bollen när de väl vann den och slutade på låga 0,34 i expected goals. Scott Wright gjorde inte mycket nytta på topp och här är frågan om det inte är läge att plocka in Fashion Sakala istället. Strikern från Zambia nätade i Old Firm mot Celtic i helgen och hade dessutom en boll i stolpen. Han ser betydligt vassare ut än Wright och är ett bra alternativ när colombianen Alfredo Morelos är skadad. Trion Kent, Aribo och Kamara startade bakom anfallaren i bortamötet med RB Leipzig och fick tänka mycket försvarsspel då. Nu behöver de få mer boll med nosen mot motståndarmålet. Rangers är alltid svåra att tas med på mäktiga Ibrox Stadium där de kommer ha ett enormt publikstöd. Spelare för spelare tycker jag dock att värdarna från Glasgow är ganska rejält mycket sämre än besökarna från Leipzig och det skulle förvåna mig om inte Tjurarna tar hem även detta möte. Tvåan ser ut att överstreckas något, men till 50-55 procent är det ändå en vettig spik på denna luriga kupong. Missar matchen Filip Helander, Rangers (fotskada)

Alfredo Morelos, Rangers (lårskada)

Amadou Haidara, RB Leipzig (knäskada) Osäker till spel Nnamdi Ofoborh, Rangers (hjärtproblem)

Kemar Roofe, Rangers (knäskada)

Aaron Ramsey, Rangers (knäseneskada)

Skrällen! - 3. Roma - Leicester Ojämnt Roma får problem José Mourinho visade med all önskvärd tydlighet att det är fokus på Europa Conference League som gäller under våren. I ligamatchen mot Bologna, som ändå var ganska viktig i kampen om att nå Europa League nästa säsong, roterade portugisen friskt i sin startelva och fick nöja sig med 0-0. Det var den fjärde raka tävlingsmatchen utan seger för Roma och det är ändå något som borde oroa Mourinho. Nu lär Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Rick Karsdorp, Nicola Zalewski och Chris Smalling kliva in från start igen och då är Roma ett betydligt mer slagkraftigt lag. På King Power Stadium var det Pellegrini som satte dit 1-0 vackert framspelad av Zalewski, men efter det sattes Roma under hård press av Leicester. Ska italienarna ta sig till finalen av turneringen måste de försöka ha mer av ett eget spel i denna match. Leicester roterade om möjligt ännu mer än Roma i sin helgmatch mot Tottenham. Det var rena reservlaget som ställde upp och de som fick chansen såg också ut att ha tankarna på den här uppgiften. Nu lär vi få se Jamie Vardy på topp och även om han har haft en skadefylld säsong är det en anfallare av väldigt hög klass. Han kommer springa på allt i vanlig ordning och försöka slita sönder Romas försvar. På mittfältet finns det ett par frågetecken då både Maddison och Dewsbury-Hall dras med skadekänningar, men jag skulle tro att de båda finns med i startelvan här tillsammans med Tielemans på mitten. Försvaret ser betydligt bättre ut än det gjort under stora delar av den skadefyllda säsongen då Evans och Fofana kan starta som mittbackar med Castagne och Pereira vid sidan om sig. Roma ser ut att målas upp som solklara favoriter här och det är jag något förvånad över. Leicester var trots allt det klart bättre laget i första mötet och ska på intet sätt känna sig underlägsna i den italienska huvudstaden. Värdet sitter klockrent till höger och då är det läge att plocka bort ännu en för stor hemmafavorit. X2 klickas i med goda förhoppningar. Missar matchen Henrikh Mkhitaryan, Roma (knäseneskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (knäskada)

Eldin Jakupovic, Leicester (hjärtproblem) Osäker till spel James Maddison, Leicester (höftskada)

Kiernan Dewsbury-Hall, Leicester (vadskada)