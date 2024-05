"Ny förlust - storklubben får stora problem"

Finalen! - 1. Olympiakos - Fiorentina

Öppet i Aten - till EUROPATIPSET

OPAP Arena står värd för Europa Conference League-finalen mellan Olympiakos och Fiorentina. Med sin hemvist i Pireus har Olympiakos inte alltför många sympatisörer i den grekiska huvudstaden, men det råder samtidigt inget tu tal om att de rödvita gynnas av att finalen går av stapeln i hemlandet. Särskilt då detta är Olympiakos första final i kontinentalspelet någonsin.

Ferencváros och Maccabi Tel-Aviv lades på rygg när slutspelet inleddes och därefter har grekerna steppat upp en nivå till. I kvartsfinalen fick Fenerbahce se sig besegrade innan Mendilibars mannar stod för hela turneringens kanske bästa insatser i semifinalen mot Aston Villa. Unai Emery blev totalt avklädd av sin landsman som tidigare lotsat Sevilla hela vägen i Europa League.

Jag stänger inte dörren för att Mendilibar lyckas även med Olympiakos. Carmo och Retsos bildar ett skickligt mittlås medan firma Fortounis/Podence bidrar med kreativiteten i de främre leden. Duon får också tacksam bärhjälp av El Kaabi som är högaktuell för priset som turneringens bästa spelare. Marockanen stod för fem(!) av Olympiakos sex mål mot Aston Villa och är ett reellt hot mot Fiorentina.

Italienarna är framme i sin andra raka final i Europa Conference League och söker revansch efter fjolårets förlust mot West Ham. Vincenzo Italiano får inte sällan sina adepter att spela fin fotboll och vid en maximal prestation anser jag att detta är Violas final att förlora. Med det sagt ruckar Italiano så gott som aldrig på sin filosofi. Skulle Fiorentina köra fast kör de fast ordentligt och jag är inte säker på att Italiano vinner den taktiska kampen mot Mendilibar.

Fiorentina bör ha det mesta av bollinnehavet medan Olympiakos riktar in sig på att såra de lilaklädda via omställningar. Matchens dignitet till trots tror jag att detta kan bli mer öppet än vad det brukar bli en final och jag gillar således “gubben” (etta-tvåa) som bas i Aten. Skulle det däremot ticka 0-0 en bit in i den andra halvleken lär båda lagen prioritera sin defensiv. Med det i åtanke åker krysset med på större system.

Notabla avbräck

Giulian Biancone, Olympiakos (muskelskada)

Riccardo Sottil, Fiorentina (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Francisco Ortega, Olympiakos (muskelskada)

Draget! - 2. Mjällby - Häcken

Mjällbys segerchans gillas - till EUROPATIPSET

Två lag som kommer från rejäla örfilar i lördags går i klinch på Listerlandet. Hemma på Strandvallen fick Mjällby på näbben av mardrömsmotståndaren Djurgården (3-1) som vann sin tredje raka match mot sölvesborgarna på lika många försök. Anders Torstenssons manskap dominerade det mesta av bollinnehavet, men i det avgörande skedet saknades spets för att på allvar hota Djurgården.

Förlustsiffrorna speglade matchbilden väl, men det finns ingen anledning för MAIF att säcka ihop. I grund och botten tycker jag att försvarsspelet sitter där det ska och i offensiv riktning har Mjällby tagit enorma kliv jämfört med i fjol. Mot ett inte lika ramstarkt Häcken bör värdarna kunna vara mer företagsamma i sin offensiv samtidigt som fasta situationer kan spela en huvudroll.

Mjällby tillhör ett av Allsvenskans mer välväxta lag och jag ser det inte som otänkbart att Häcken får stora problem att freda sig när det vankas hörnor och frisparkar. Paco Johansen och dennes adepter har dessutom en psykologisk uppförsbacke att bestiga efter derbyförlusten mot GAIS. Prestationen var den klart sämsta för säsongen och jag tycker fortfarande att det hackar för mycket för att dubba Getingarna som ett givet topplag.

I medgång är de gulsvarta svåra att stoppa med all den offensiva spets som finns, men när det börjar blåsa emot blottas inte sällan enorma brister i de bakre leden. Hovland stod ut från mängden på fel sätt mot GAIS och när backlinjen inte skyddas av mittfältet, ett återkommande problem för Häcken, har motståndarna ofta en autostrada mot Linde mellan stolparna.

Tappet av Samuel Gustafson är fortfarande blytungt och innan Häcken fått in en defensiv mittfältare med försvarsspel som sin huvudsakliga uppgift tror jag att gästerna kommer att fortsätta blanda högt med lågt. Mjällby känns mer disciplinerade och så länge Torstenssons kompani håller ihop balansen är jag förtjust i värdföreningens segerchans. Ettan testas på egna ben till fin procent.

Notabla avbräck

Adam Petersson, Mjällby (knäskada)

Nikola Zecevic, Häcken (ljumskskada)

Isak Brusberg, Häcken (ljumskskada)

Jeremy Agbonifo, Häcken (lårskada)

Osäker till spel

Silas Nwankwo, Mjällby (känning)

Favoriten! - 4. Bodö/Glimt - Sandefjord

Bodö/Glimt streckas väldigt hårt - till EUROPATIPSET

Ett par strömatcher ska avverkas i Eliteserien innan den elfte omgången tar våren i mål. Så här långt har inget lag gjort ett ordentligt ryck i toppstriden, men det är samtidigt väntade herrskap som befinner sig inom topp 4. Bodö/Glimt toppar tabellen framför succénykomlingen Fredrikstad. De sistnämnda har i sin tur Brann och Molde flåsandes i nacken.

Bodö/Glimt är föga förvånande enorma favoriter till ligaguldet och rent spelmässigt finns det inget lag som rår på de gulklädda när de har sin dag. Hur styrkeförhållandena förändrats i Norge på senare år blev uppenbart när B/G plockade in tränaren Gaute Helstrup från ärkerivalen, tillika fjolårstrean, Tromsö som assisterande bas åt ständigt flyttryktade Kjetil Knutsen.

Värdföreningen har skaffat sig förutsättningar för att bli en maktfaktor ute på kontinenten i många år, men mot slutet har prestationsnivån inte stått att känna igen. Trots ett enormt bollinnehav skapade Bodö/Glimt förtvivlat lite i 0-1-förlusten mot HamKam. Förlusten följdes upp av en direkt slarvig insats mot KFUM Oslo där Knutsen och company fick nöja sig med 2-2.

Bodö/Glimt kan absolut studsa tillbaka när Sandefjord välkomnas till Aspmyra Stadion, men innan trenden är vänd reserverar jag mig för att blindspika ettan. Över 85 procent på vänstertecknet är minst sagt häftigt och det ska sägas att värdarna troligen saknar spelare som Sörli, Bassi och Björkan medan Zugelj dras med frågetecken. Sandefjord har ett bättre truppläge och ställs mot serieledarna vid ett tacksamt skede.

Gästerna var förtjänta av minst en pinne, förmodligen alla tre, senast mot Haugesund och när retroaktiv utdelning ligger i korten vill jag gärna ha med Sandefjord i ekvationen. De två segrarna som finns på besökarnas konto har kommit mot Molde och Sarpsborg vilket är ett kvitto på att den förmodade matchbilden kan spela “Guttane” rakt i händerna. Det rensande krysset tar plats bredvid ettan.

Notabla avbräck

Sondre Sörli, Bodö/Glimt (ankelskada)

Fredrik Björkan, Bodö/Glimt (lårskada)

Daniel Bassi, Bodö/Glimt (lårskada)

Runar Espejord, Bodö/Glimt (lårskada)

Gaute Vetti, Bodö/Glimt (smäll)

Sondre Brunstad Fet, Bodö/Glimt (lårskada)

Omar Elabdellaoui, Bodö/Glimt (okänt)

Julian Faye Lund, Bodö/Glimt (knäskada)

Darrell Tibell, Sandefjord (smäll)

Marcus Melchior, Sandefjord (ankelskada)

Filip Loftesnes-Bjune, Sandefjord (knäskada)

Osäker till spel

Nino Zugelj, Bodö/Glimt (smäll)

Brede Moe, Bodö/Glimt (ljumskskada)

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord (smäll)