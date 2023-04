"Ny kalldusch för Manchester United"

Draget! - 1. Brighton - Manchester United United får det tufft på Wembley (till Europatipset) Manchester Uniteds dröm om en cup-trippel gick upp i rök när The Red Devils fick sina fiskar varma av Sevilla i torsdagens returmöte i Europa League. Multipla slarv i uppspelsfasen och fantasilösa idéer i den sista tredjedelen gjorde att United lämnade Andalusien med brustet självförtroende efter 0-3 i brakan. En klen tröst var att Rashford och Shaw var tillbaka efter respektive skadebekymmer, men jag ser det inte som omöjligt att uttåget präglar prestationen i FA-cupsemin mot Brighton. Erik ten Hag och hans adepter har under lång tid spelat tre matcher i veckan och förr eller senare är det oundvikligt att den fysiskt ansträngande verkligheten hinner ikapp. Bruno Fernandes återkomst i startelvan – portugisen var avstängd mot Sevilla – ska förvisso nämnas som en faktor, men när både Varane och Martínez missar semifinalen är jag bekymrad över de rödkläddas defensiv. Maguire och Lindelöf besitter inte samma kvaliteter som tidigare nämnda duo och jag tycker att osäkerheten längst bak påverkar lagets stabilitet över hela banan. Det var tydligt mot Sevilla och jag tror att det kan bli påtagligt även mot ett ännu skickligare Brighton. The Seagulls går in i denna semifinal med en psykologisk fördel efter att ha vunnit de två senaste inbördes mötena med United och vikten av längre vila hos kustlaget ska heller inte underskattas. Roberto De Zerbi har i lugn och ro kunnat slipa på detaljer efter överkörningen av Chelsea – 2-1 borde varit större siffror – där bland andra March och Mitoma utmärkte sig. Japanen är ruskigt svårfångad när han sätter fart längs vänsterkanten och dennes examensarbete på hur man tar sig förbi en motståndare har onekligen burit frukt i världens bästa liga. Brighton är absolut sårbara när de tappar boll i uppbyggnadsfasen men med tanke på rådande förutsättningar har jag väldigt svårt att hålla fingrarna borta från vänstertecknet. Så länge ettan håller sig under 40 procent är det en spik som faller mig i smaken. Rättar fördelningen till sig är tvåan ett tecken som kan komma att övervägas på andelssystemet. Notabla avbräck Joël Veltman, Brighton (knäseneskada)

Tariq Lamptey, Brighton (knäskada)

Adam Lallana, Brighton (muskelskada)

Raphaël Varane, Manchester United (smäll)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Alejandro Garnacho, Manchester United (ankelskada) Osäker till spel Anthony Martial, Manchester United (muskelskada)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Evan Ferguson, Brighton (ankelskada)

Spiken! - 2. Newcastle - Tottenham Newcastle vinner måstematchen (till Europatipset) Tottenhams utrensning inför nästa säsong började redan för några veckor sedan när Antonio Conte fick lämna sin tränarpost. Med tanke på hur Spurs agerade under dennes ledning kom separationen inte en dag för tidigt och i dagarna kommunicerades det även ut att Fabio Paratici kliver av sin roll som verkställande direktör. Bättre sent än aldrig är helt okej men jag hävdar att de liljevita har en enorm uppförsbacke gentemot övriga topplag i Premier League. Först och främst ska en Champions League-plats nås till nästa säsong, men med tre poäng upp till Newcastle och en match mer spelad finns risk att tåget redan har gått. Söndagens batalj mot samma opponent blir av monumentala mått och jag har inte mycket till övers för gästerna när de tvingas jaga tre poäng. För “Skatorna” finns således två olika sätt – omställningar eller spelförande lag – att ta sig an denna uppgift och för dagen håller jag de hemmahörande ett snäpp högre än Spurs. Bentancurs frånvaro på mittfältet är högst påtaglig och när tillfällige managern Stellini ser ut att få klara sig utan Davies och Lenglet i backlinjen finns svagheter att utnyttja för värdföreningen. 0-3 i ändan mot Aston Villa var rättvist sett till matchbilden men här är jag övertygad om att Howe lyckas pumpa upp sina adepter till en övertygande prestation framför en smått fanatisk hemmapublik. Isak och Wilson är jobbiga att tas med över 90 minuter och den fysiskt starka backlinjen bör kunna hantera Kane och company väl. Med Bruno Guimaraes som mittfältsankare bör “Skatorna” dessutom kunna kontrollera planens centrala delar. När Manchester United var här på besök i början av april krämade grabbarna från Englands norra delar ur sig säsongens kanske bästa insats och jag anser att det finns fog för att tro på ett liknande scenario denna söndag. Truppläge, kunnande och hemmaplan är alla tunga faktorer som gör att jag lutar åt vänster och med mängder av övervärderade favoriter på resten av kupongen är ettans marginella överstreckning något jag kan leva med. Förhoppningsvis kan den stanna runt 55-60 procent fram till spelstopp, slår min önskan in finns ingen anledning att betvivla Newcastle. Singlad etta i måstematchen! Notabla avbräck Allan Saint-Maximin, Newcastle (knäseneskada)

Yves Bissouma, Tottenham (ankelskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Emerson Royal, Tottenham (knäskada)

Ben Davies, Tottenham (knäseneskada)

Lucas Moura, Tottenham (avstängd) Osäker till spel Clement Lenglet, Tottenham (muskelskada)

Skrällen! - 6. Barcelona - Atlético Madrid Barcelona är inte i form (till Europatipset) Barcelona ligger alltjämt kvar i ensam majestät av La Liga och det ska till mer än ett mirakel för att katalanerna ska tappa greppet om ligatiteln. Vårens tuffa skadeläge har dock påverkat prestationerna i negativ bemärkelse och det vore att fara med osanning om jag påstod att Blaugrana visade gryende storform inför mötet med nuvarande bronsmedaljörerna Atlético Madrid. Tunga pjäser som de Jong, Christensen, Dembélé och Pedri riskerar alla att missa toppmötet och då är jag inte särskilt intresserad av att hoppa ner i den katalanska båten. Utan dessa herrar klarar Xavis adepter inte av att skapa samma tryck mot motståndarnas mål vilket inte minst återspeglas i två raka 0-0-matcher mot Girona och Getafe. Som en ytterligare följd av detta blir defensiven inte densamma, något jag tror kan straffa sig mot ligans mest formstarka lag. Atlético Madrid befinner sig i ett ruskigt stim där 10-2-0 på de tolv senaste ligamatcherna är oerhört imponerande läsning. Diego Simeone har under våren funnit en perfekt balans mellan defensiv stabilitet och offensiv fantasi som tagit “Madrassmakarna” skrämmande nära stadsrivalen på andraplatsen. Bara två poäng skiljer upp till Real Madrid och i rådande slag ser jag inte varför silvermedaljen inte ska kunna lösas. Llorente och Kondogbia är två tunga tapp som missar denna batalj på grund av avstängning, men jag är starkt övertygad om att de rödvita gästerna ska kunna göra bra ifrån sig även utan dessa lirare. Griezmann upplever en nutida renässans längst fram och tillsammans med bland andra Carrasco, Koke och Morata ska fransmannen kunna hota en backlinje som riskerar att bli blottad med hänsyn till avbräcken. Jag har såklart respekt för Barcelonas förlustfria svit på Camp Nou, men när ettan sniffar på 60 procent har jag samtidigt svårt att inte dra öronen åt mig. Atlético Madrid bjuder inte sällan upp till tango i toppmatcherna och här lockas jag vädigt mycket av skrälläget. Ettan lämnas inte därhän men X2 är tecken som kommer att prioriteras på andelssystemet. Notabla avbräck Sergi Roberto, Barcelona (muskelskada)

Marcos Llorente, Atlético Madrid (avstängd)

Reinildo Mandava, Atlético Madrid (knäskada)

Geoffrey Kondogbia, Atlético Madrid (avstängd) Osäker till spel Frenkie de Jong, Barcelona (knäseneskada)

Pedri, Barcelona (lårskada)

Andreas Christensen, Barcelona (vadskada)

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Memphis Depay, Atlético Madrid (muskelskada)

