"Ny överkörning - Kulusevskis Spurs visar på klass"

Höjdaren! - 1. Chelsea - Arsenal

Svårsiat Londonderby

Det råder ingen tvekan om att det blåser runt Arsenal just nu. För ett par veckor sedan handlades The Gunners som oddsfavoriter till ligatiteln, men inför söndagens Londonderby mot Chelsea är Mikel Artetas gäng sju poäng efter ligaledarna Liverpool. Blott en inspelad pinne på de tre senaste ligamatcherna håller inte måttet och i veckan åkte Arsenal på en svidande förlust borta mot Inter.

Den spelmässiga insatsen var det inget fel på men jag tycker att det är uppenbart att de rödvita har saknat Ödegaard. Norrmannen är den enda spelaren som kan operera i ytorna mellan motståndarnas backlinje och mittfält, en dimension som Arsenal verkligen saknade mot just Inter. The Gunners bombarderade italienarna med inlägg och hörnor och skapade egentligen tillräckligt för att få med sig minst en poäng, men istället fick sig moralen en törn inför resan till Stamford Bridge.

Chelsea bör i sin tur ha fått en moralisk boost efter 8-0 mot Noah. Enzo Marescas nyckelspelare gynnas av att italienaren kan ställa ut b-laget i Europa Conference League, men med det sagt har The Blues visat uppenbara svagheter mot slutet. Framför allt i 1-1-matchen mot Manchester United där Marescas kompani blev låsta när Palmer inte tilläts komma rättvänd på motståndarnas planhalva.

I mitt tycke saknar Marescas spelsätt hittills en plan B och mot ett kompakt Arsenal finns en risk att värdarna går i samma fälla. Nämnas bör dessutom att Palmer är tveksam till spel efter en smäll han ådrog sig mot Manchester United. Samma visa råder för Sancho och skulle duon inte hinna komma i speldugligt skick tror jag att Arsenal kan freda det egna målet på fientligt territorium.

Jag är mest intresserad av högersidan men med hänsyn till Arsenals rådande formdipp vågar jag inte spika tvåan. Till skillnad från oddsmarknaden tror jag att ett målsnålt derby ligger i korten och krysset känns därför som en vettig följeslagare redan på mindre system. På de större byggena vidtar jag ytterligare försiktighetsåtgärder när ettan adderas till ekvationen.

Notabla avbräck

Raheem Sterling, Arsenal (utlånad från Chelsea)

Riccardo Calafiori, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (knäseneskada)

Osäker till spel

Cole Palmer, Chelsea (smäll)

Jadon Sancho, Chelsea (smäll)

Mikel Merino, Arsenal (sjukdom)

Declan Rice, Arsenal (tåskada)

Kai Havertz, Arsenal (huvudskada)





Favoriten! - 2. Manchester United - Leicester

United spikas trots hård streckning

Efter två relativt positiva insatser mot Leicester i Ligacupen samt Chelsea i Premier League tog Ruud van Nistelrooys upplaga av Manchester United en spelmässigt negativ törn mot PAOK. Amad Diallos doppietta blev till slut skillnaden mellan lagen, men även om tre poäng var det viktigaste är känslan att Rúben Amorim får mycket att stå i för att vända hela auran runt The Red Devils.

Med det sagt finns en ypperlig möjlighet för Van Nistelrooy att avsluta sitt korta styre med flaggan i topp denna söndag. Leicester står nämligen på andra sidan igen och även om The Foxes kommer att ställa en mer slagkraftig startelva på benen än i 2-5-förlusten i Ligacupen ger jag inte mycket för de tillresta. Nästan ingenting. Steve Coopers gäng har uppenbara problem och sett till all form av betydande underliggande statistik är gästerna sämst i klassen.

Leicester kommer från sin förmodligen bästa insats för säsongen i 1-1-matchen mot Ipswich, men där gavs “Rävarna” en väg in i matchen efter att ha legat under i halvtid. Mot ett lag av Manchester Uniteds kaliber får gästerna inte mycket att säga till om och så länge de hemmahörande kan freda sig mot omställningar tror jag att Leicesters planhalva blir belägrad på Old Trafford.

Fernandes, Rashford, Garnacho och Höjlund är spelare som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite på egen hand och jag tror även att firma Mazraoui/Dalot kan spela nyckelroller mot ett förmodat lågt sittande Leicester. En försvarsmur i eget straffområde kan vara svår att bryta ned, men då vill jag passa på att nämna att Coopers mannar släppt till nästan 25,0(!) xGA på bara tio omgångar.

Det är knappast hållbart i längden och när Man United kan hota med instick, distansskott och kombinationer får Leicesters bakre led fullt sjå över 90 minuter. Över 80 procent på ettan är egentligen i överkant men jag tycker samtidigt att det finns andra favoriter som är i större behov av garderingar än Manchester United. Vid en ansenlig insats vinner de rödklädda detta med ett par bollars marginal. Etta.

Notabla avbräck

Kobbie Mainoo, Manchester United (muskelskada)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Bobby De Cordova-Reid, Leicester (smäll)

Osäker till spel

Amad Diallo, Manchester United (smäll)

Luke Shaw, Manchester United (matchotränad)

Tyrell Malacia, Manchester United (matchotränad)

Leny Yoro, Manchester United (matchotränad)

Hamza Choudhury, Leicester (matchotränad)

Patson Daka, Leicester (matchotränad)

Banken! - 3. Tottenham - Ipswich

Spurs kör över nykomlingarna

Jag utfärdar stormvarning på Tottenham Hotspur Stadium där ett stundtals ihåligt Tottenham ställs mot ett konstant ihåligt Ipswich under söndagen. Över 2,5 mål står i dunderlåga 1,29 på Svenska Spel Sport och Casinos nya bettingplattform vilket är en tydlig indikation på matchbilden som väntar i huvudstaden. Icke desto mindre då Van de Ven, Greaves och Tuanzebe saknas. Försvarare som normalt är givna i respektive lag.

Påtalas bör dessutom att Romero är ett litet frågetecken för Tottenham, men Postecoglou höll under sin presskonferens dörren öppen för att argentinaren trots allt kan komma till spel. Det lär behövas då Spurs såg mer än lovligt skakiga ut i försvaret mot Galatasaray. Torsdagens resa till Istanbul slutade med 2-3 i kakhålet, ett resultat som faktiskt smickrade de liljevita.

Hela Tottenhams backlinje har en tendens att stöta bort sig på känsliga ställen, men när samma problem omgärdar Ipswich tror jag att Spurs betydligt mer spetsiga offensiv kommer att fira stora triumfer framför hemmapubliken. Son, Solanke, Kulusevski och Johnson bör alla gå och lägga sig med ett leende på läpparna under lördagskvällen med tanke på vad som väntar här.

Ipswich är ganska klart sämst i klassen vad gäller Expected Goals Against och även om The Tractor Boys tagit poäng av Brighton och Southampton på bortaplan tror jag att det kommer att dröja ett bra tag innan nykomlingarna inkasserar sin första viktoria på främmande mark. Defensiven är helt enkelt för skör och när Kieran McKennas manskap tvingas slita väldigt hårt för att skapa målchanser räcker helheten sällan över 90 minuter.

Väl medveten om att Tottenham högst troligt blir kupongens mest streckade favorit kan jag inte se något annat än att värdarna kör över Ipswich. Den offensiva klasskillnaden mellan lagen är total och får Postecoglous kompani tidig utdelning blir jag inte förvånad om detta rinner iväg redan i den första halvleken. Jag kan redan nu konstatera att ettan spikas även på andelssystemet.

Notabla avbräck

Richarlison, Tottenham (knäseneskada)

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Mikey Moore, Tottenham (sjukdom)

Timo Werner, Tottenham (ljumskskada)

Kalvin Phillips, Ipswich (avstängd)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Jack Taylor, Ipswich (smäll)

Jacob Greaves, Ipswich (knäseneskada)

Axel Tuanzebe, Ipswich (handskada)

Osäker till spel

Cristian Romero, Tottenham (fotskada)

Djed Spence, Tottenham (ljumskskada)