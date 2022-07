"Ny smäll för AIK?"

Höjdaren! - 1. Elfsborg - AIK Ettan gillas i Borås Under lördagen skruvas temperaturen i Borås upp när Elfsborg tar emot AIK på den egna plastmattan. Jimmy Thelins gäng kommer närmast från en meriterande poäng borta mot Häcken (1-1), en pinne som värdarna ska vara glada över sett till matchbilden. Häcken lyckades komma runt på Elfsborgs kanter flera gånger om och hade Alexander Jeremejeff haft siktet bättre inställt kunde resultatet mycket väl varit ett annat. Jag tror dock att poängen kan ha en positiv inverkan på Elfsborgs kommande prestationer. Bara ett nederlag på de åtta senaste är starka papper och då ska det också föras till protokollet att de gultröjade i viss mån underpresterat. Trots det är det bara Häcken och Djurgården som gjort fler mål än de hemmahörande inför helgens omgång. Alm, Okkels och Olsson är en livsfarlig trio bakom Per Frick och skulle någon av dessa herrar ha en sämre dag är Thelin inte blyg för att slänga in Gudjohnsen, Ondrejka eller Bernhardsson. Samtliga nämnda herrar besitter spetsegenskaper som på ett eller annat sätt kan såra AIK. Gnaget har inte alls samma spets i sin offensiv och hade mitt hjärta bultat för gästerna hade jag varit orolig för tappet av Jordan Larsson. 25-åringen vräkte inte in poäng men var likväl en oerhört viktig pjäs i den sista tredjedelen. Utan dennes förmåga att vända upp strax framför backlinjen kommer det ställas ännu större krav på lirare som Hussein, Larsson och Bahoui. Den sistnämnda missade med det sagt förlustmatchen mot Mjällby och är alltjämt osäker inför söndagens äventyr. John Guidetti är heller inte spelklar förrän 15 juli vilket lämnar Bartosz Grzelak med en skral uppsättning längst fram i banan. Med detta i åtanke blir jag inte förvånad om AIK lägger sig lågt på Borås Arena för att istället satsa på omställningar och fasta situationer. Det är en taktik som Gnaget tidigare bevisat att de behärskar, men här tycker jag att flera faktorer talar för Elfsborg. Formen är god och värdarna bör dessutom motiveras lite extra av att AIK vann båda de inbördes mötena i fjol. Det tror jag inte att de gör denna säsong. Håller sig ettan i trakter omkring 45 procent är det ett tecken jag anser kan lämnas på egna ben! Osäker till spel Emmanuel Boateng, Elfsborg (ljumskskada)

Nabil Bahoui, AIK (underkroppsskada)

Serieledaren! - 3. Mjällby - Häcken Gulsvart möte på Listerlandet AIK hade fram till förra lördagen inte förlorat en match hemma på Friends Arena sedan Kalmar var där och knep tre poäng 2020. Andreas Brännström och dennes Mjällby hade således ett berg att bestiga i huvudstaden, men med Silas Nwankwo i fören lyckades grabbarna från Listerlandet åka hem med samtliga poäng. Nyförvärvet slaktade Otieno i en axel mot axel-duell i straffområdet och utnyttjade sedan en kommunikationsmiss mellan Papagiannopoulos och Nordfeldt innan retfullt rullade bollen i nät. Målet blev matchens enda och Nwankwo visar strålande form då han hittat nätet i tre raka matcher. Kan Mamudo Moro agera draghjälp på topp får Häcken mycket att stå i på Strandvallen. Jag vill dock slå ett slag för att Brännans gäng fått med sig mer än vad de hittills förtjänat. I öppet spel har Mjällby stundtals problem med att hitta vägar igenom sina opponenter och Häckens höga presspel är definitivt något som kan straffa värdarna. Getingarna reser till Blekinge i egenskap av serieledare och det är svårt att argumentera emot rättvisan i detta. Per Mathias Högmo har framför allt prickat rätt i offensiven där en viss Alexander Jeremejeff gått i bräschen. Skytteligaledaren trumfar Nwankwos svit med ytterligare fem matcher – mål i åtta (!) raka – och är en spelare som kan avgöra detta på egen hand. Mittfältet är en annan högst bidragande faktor till att Häcken flugit fram så här långt. Samuel Gustafson dikterar tempot på majestätiskt vis och framför sig har han evighetsmaskinen Berggren och finurlige Rygaard. Det ska sägas att Berggren missar denna tillställning på grund av avstängning, något som öppnar dörren för Larsen eller Friberg. Oavsett vem ur duon som kommer till start är det en fullgod ersättare. Defensivt finns det däremot orosmoln för gästerna. Det höga presspelet kan ibland bita Häcken i nacken och på defensiva fasta situationer har målen ramlat in i strid ström. Lyckas Högmo få sina mannar att begränsa dessa misstag ska Getingarna ses med god chans till tre poäng, men tokgiven är inte tvåan. Jag nöjer mig med densamma till runt 50 procent i denna analys, men bli inte förvånade om garderingar tar plats på andelssystemet. Missar matchen Jacob Bergström, Mjällby (huvudskada)

Gustaf Berggren, Häcken (avstängd)

Bénie Traoré, Häcken (benbrott)

Filip Trpchevski, Häcken (knäskada) Osäker till spel Noah Eile, Mjällby (okänt)

Magnus Wörts, Mjällby (okänt)

Favoriten! - 7. Frankrike - Italien Frankrike streckas hårt Under söndagen är det dags för en av de stora elefanterna att ta sig an EM. Frankrike tillhör en av nationerna som spås kunna gå hela vägen och sett till truppen är det inte svårt att förstå varför. Ståtlige Wendie Renard leder försvaret med järnhand och är truppens överlägset mest rutinerade spelare med över 130 landskamper. Ska Les Bleues gå långt i denna turnering krävs det att kaptenen presterar i närheten av sin högstanivå. Renard var en viktig ingrediens i Lyons väg mot Champions League-titeln, men i landslaget har varken mittbacken eller Frankrike firat några större triumfer. Faktum är att fransyskorna aldrig tagit sig längre än till kvartsfinal i någon av de tre stora turneringarna – EM, VM eller OS – ett ytterst märkligt facit med tanke på vilka spelare som dragit på sig landslagströjan genom åren.

Corinne Diacre och hennes lirare hoppas givetvis att väntan tar slut i England och jag har väldigt svårt att se Frankrike inte ta sig vidare till slutspel från en grupp bestående av Italien, Belgien och Island. Diani, Baltimore och Cascarino är spelare som kan vinna matcher på egen hand och då har jag inte ens nämnt Marie-Antoinette Katoto. Superstjärnan förlängde nyligen sitt kontrakt med PSG där hon vräkt in mål under säsongens gång. Får Katoto tillräckligt stora ytor att operera på blir hon fullkomligen livsfarlig för den italienska backlinjen. Med det sagt går högmod före fall och när kupongen innehåller flertalet intressanta spikalternativ väljer jag att dra öronen åt mig när ettan ser ut att valsa upp mot 80 procent. Italien är i grunden inte på Frankrikes nivå men jag vill ändå varna för att svenska folket underskattar Milena Bertolinis gäng. Spets finns minst sagt i Juventus-trion Gama/Girelli/Bonansea och italienskorna visade i genrepet mot Spanien att de kan hävda mot på förhand övermäktigt motstånd. Trots stor dominans från spanjorskorna höll Le Azzurre undan till 1-1 och det är inte otänkbart att den prestationen fungerar som inspiration denna premiärafton. Jag vill åtminstone göra plats för krysset när ettan sticker iväg som den gör.