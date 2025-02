"Ny succé - det luktar titelregn i Liverpool"

Spiken! - 1. Aston Villa - Tottenham

Optimala förutsättningar för Villa

Det ville sig inte för Tottenham i torsdags. Ange Postecoglou och company åkte till Anfield med ambitionen att försvara 1-0 från den första Ligacup-semin mot Liverpool, men känslan var att Liverpool hade vänt på steken om det så hade stått 10-0 till Spurs. Arne Slots manskap hade fullständig lekstuga med de liljevita som inte fick en syl i vädret i hamnstaden.

Istället noterades Londonlaget för ännu en skada när Richarlison gick sönder och faktum är att Tottenham kan formera en starkare startelva med sin skadelista än de lirare som finns tillgängliga inför FA-cupmatchen mot Aston Villa. Danso och Tel är två välkomna tillskott som tvingas acklimatisera sig väldigt fort, men jag ser inte hur duon ska gå in och klicka perfekt i ett för närvarande dysfunktionellt lagbygge.

Tottenham har uppenbara problem och skulle Postecoglou inte lyckas ta Spurs långt i Europa League riskerar det här att bli en fiaskosäsong utan dess like. Europa League är nämligen den enda tävlingen där jag ser Spurs med någorlunda rimlig chans att göra bra ifrån sig. Bara tre dagar efter debaclet mot Liverpool tror jag nämligen att det är dags för uttåg även ur FA-cupen.

Aston Villa möter upp på Villa Park och är det någonstans Unai Emery med adepter trivs som fisken i vattnet är det framför sin publik. Här fick Celtic på pälsen med 4-2 senast det begav sig och revanschsugna efter derbyförlusten mot Wolverhampton räknar jag med att Aston Villa kommer ut som galna jordgetingar denna söndag. Värdarna kommer dessutom till spel med spännande förstärkningar.

Disasi och Asensio kan båda gå in och färga direkt, men jag är mest spänd på att se hur Marcus Rashford uppträder efter utlåningen från Manchester United. Jag håller engelsmannen skyhögt och mot ett lag med Tottenhams skakiga defensiv kan Rashford ha lekstuga om humöret är på plats. Watkins är ett frågetecken men det spelar ingen roll. Med extremt fördelaktiga fysiska förutsättningar vinner Villa detta. Spiketta.

Notabla avbräck

Matty Cash, Aston Villa (muskelskada)

Pau Torres, Aston Villa (fotskada)

Radu Dragusin, Tottenham (knäskada)

Dominic Solanke, Tottenham (knäskada)

James Maddison, Tottenham (vadskada)

Timo Werner, Tottenham (knäseneskada)

Brennan Johnson, Tottenham (vadskada)

Guglielmo Vicario, Tottenham (ankelskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Destiny Udogie, Tottenham (knäseneskada)

Micky van de Ven, Tottenham (muskelskada)

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Osäker till spel

Olli Watkins, Aston Villa (muskelskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Ross Barkley, Aston Villa (vadskada)

Banken! - 2. Plymouth - Liverpool

Det luktar titelregn om Liverpool

Oavsett om Plymouth klarar sig kvar i The Championship eller inte har jag svårt att se Miron Muslic stanna kvar på The Pilgrims tränarbänk efter säsongen. De grönsvartas uppträdande under 42-åringen är som natt och dag jämfört med under Wayne Rooney och när Muslic talar stannar ett helt rum upp för att lyssna. Auran är total och efter 2-2 mot Sunderland samt 2-1 mot West Bromwich har Plymouth fått upp vittringen på nytt kontrakt i The Championship.

Muslic hade dessutom ansvaret för den så här långt största skrällen i FA-cupen den här säsongen. Jag bankspikade Brentford hemma mot Plymouth i föregående omgång, men tji fick jag när Muslic skojade upp Thomas Frank på läktaren och stängde ner Brentford totalt. The Bees fick knappt iväg ett skott på mål och det var faktiskt inte orättvist att Plymouth tog sig vidare med 1-0.

Med stärkt tuppkam går värdarna in i nästa runda, men här borde väl ändå det roliga ta slut? Liverpool möter upp på Home Park och att döma av insatsen i 4-0-segern mot Tottenham blir det här en lång eftermiddag för Plymouth. Med det sagt vågar jag lova att Arne Slot roterar kraftigt i sin startelva, men när det innebär att lirare som Jota, Mac Allister, Díaz, Chiesa och Elliott ges speltid är det knappast så att Plymouth står och jublar på andra sidan.

Arne Slot har skött matchandet av sin trupp på bästa sätt den här säsongen och även om The Reds haft tur som klarat sig från skador är det samtidigt inte konstigt att Liverpool har det bästa truppläget i hela Premier League. Bara Alexander-Arnold dras med frågetecken inför söndagen, i övrigt är hela truppen frisk tack vare sin managers smarta användande av hjärnan.

Liverpool gör precis allt rätt just nu och det spelar ingen roll att det kanske står en reservbetonad elva på planen i Devon. De rödklädda gästerna är alldeles för bra för att gå bort sig och skulle det på något sätt krisa i den andra halvleken kan Slot slänga in det tunga artilleriet och sätta ännu mer tryck mot Plymouth. Jag tror att oddset på gästerna kommer att stiga när startelvorna släpps, men tvåan lämnas likväl allena. Bankspik till höger.

Notabla avbräck

Joe Edwards, Plymouth (knäseneskada)

Brendan Galloway, Plymouth (höftskada)

Kornél Szucs, Plymouth (muskelskada)

Osäker till spel

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (muskelskada)

Skrällen! - 11. RB Leipzig - St. Pauli

RB Leipzig är inte i slag!

Det våras minsann inte för Red Bull-koncernen anno 2025. Bragantino var på vippen att trilla ur det brasilianska finrummet och i MLS föll New York Red Bulls i finalen mot Los Angeles Galaxy. Salzburgs dominans i österrikiska Bundesliga tycks dessutom vara ett minne blott medan RB Leipzig är en gåta i Bundesliga. Jürgen Klopp har således mycket att stå i för att vända vinden i läskvärlden.

Huruvida RB Leipzig är en gåta i Bundesliga när de ligger fyra kan kanske diskuteras, men jag åsyftar främst Expected Points som säger att “Tjurarna” är ett lag för den nedre halvan. Augsburg, Hoffenheim och St. Pauli är andra herrskap vars xPTS är i paritet med RB Leipzig och jag menar att Marco Rose är stenhårt pressad i sin roll som tränare. Klopp lät nyligen sin gamla parhäst, Pep Lijnders, lämna Salzburg och Rose har inte överdrivet förtroende på värdarnas tränarbänk.

RB Leipzig har bara en seger på sina sex senaste i alla tävlingar och visar knappast någon formkurva som rättfärdigar runt 75(!) procent av förtroendet mot St. Pauli. Värdföreningen har inte gjort något mål mot varken Sturm Graz eller Union Berlin som båda läst sönder Roses filosofi. Mot välorganiserade motstånd har RB Leipzig svårt att komma till och jag skulle knappast bli förvånad om St. Pauli väljer att krympa ytorna på Red Bull Arena.

Grabbarna från Hamburg hade en tuff inledning på säsongen, men efter nyår har nykomlingen växt in i kostymen. Sju poäng på de tre senaste är starka papper och även om motståndet varit överkomligt – Heidenheim, Union Berlin och Augsburg – på det berömda pappret är det opponenter som sett till underliggande data håller jämbördig nivå med söndagens kombattanter.

Till skillnad från det svenska folket tror jag inte alls att detta blir så ensidigt som streckningen säger. RB Leipzig imponerar inte i något avseende och jag ger istället St. Pauli god chans att hävda sig i Sachsen. När X2 skapar korsdrag bland kuponghögarna kommer jag inte att sitta och spara på tecken bara för att värdarna har en slagkraftig trupp på det berömda pappret. Alla tecken och skrälljobb är vägen att gå.

Notabla avbräck

Xaver Schlager, RB Leipzig (knäskada)

Benjamin Henrichs, RB Leipzig (hälskada)

Assan Ouedraogo, RB Leipzig (knäskada)

Manolis Saliakas, St. Pauli (lårskada)

Simon Zoller, St. Pauli (lårskada)

Osäker till spel

Karol Mets, St. Pauli (knäskada)

Morgan Guilavogui, St. Pauli (ankelskada)

Conor Metcalfe, St. Pauli (muskelskada)

