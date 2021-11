"Ny tung förlust för Sverige"

Höjdaren! - 1. Spanien - Sverige Sverige får spela playoff Efter hemmasegern mot Spanien hade Sverige satt sig i ett strålande läge i kvalet, men förluster mot både Grekland och Georgien har gjort att det nu krävs seger borta mot Spanien för att vinna gruppen. Torsdagens insats borta mot Georgien var egentligen inte så illa, åtminstone inte i den första halvleken. Där och då borde Blågult punkterat matchen på alla de solklara målchanser som skapades. Alexander Isak var den största målsumparen då och även Viktor Claesson brände en 100-procentig målchans. Zlatan Ibrahimovic var nyttig i sin targetroll och var kanske den bästa offensiva spelaren på plan. Däremot blev Sveriges spel mer statiskt och lättläst med den väldige strikern när alla bollar skulle nå honom, speciellt i den andra akten. Något för Janne Andersson att fundera på inför söndagens batalj. Spanien gjorde samtidigt vad som krävdes borta mot Grekland och tog tre poäng. Sarabia stod för matchens enda mål från straffpunkten, men det kunde ha blivit mer än så för Luis Enriques mannar. Som vanligt hade La Furia Roja ett stort bollinnehav och det kommer de rödklädda ha nu också. Busquets började på bänken mot grekerna och Barcelonas mittfältskugge bör kliva in från start nu. Framåt fick debutanten Raúl de Tomás chansen ihop med Morata och Sarabia och det samarbetet såg väl inte helt perfekt ut. Rodrigo och Olmo hoppade in i den andra halvleken och är spelare som knackar på dörren till startelvan. Soler och Fornals är andra offensiva alternativ som Enrique kan använda sig av. Kanske inte de största stjärnorna i världen, men fortfarande oerhört skickliga spelare. Spanien kommer ha väldigt mycket boll, det har de i alla matcher. Det viktiga för Sverige är att inte bli lika låga som i EM-matchen mot Spanien där Blågult knappt fick låna bollen. Robin Olsen var en mur i den fajten och så mycket kan vi inte lita på vår keeper igen. Samtidigt måste Jannes mannar öppna sig efter förlusten mot Georgien. Kryss räcker inte längre utan det är bara seger som gäller. Det har jag väldigt svårt att se Sverige lösa. Det ser ut att bli helt okej värde på ettan som då är en utmärkt spik.

Spiken! - 3. Kroatien - Ryssland Kroatien vinner gruppen Ryssland visade under torsdagen upp ett frejdigt spel, något de inte direkt har varit kända för på senare år. Cypern krossades med hela 6-0 där fem av målen kom i den andra halvan av matchen. Mostovoy, Smolov och Miranchuk fungerade väldigt bra på topp med Erokhin, Golovin och Fomin bakom. En uppställning som Karpin troligen ger chansen igen borta mot Kroatien. Nu kommer det bli en helt annan matchbild med större press på försvaret och frågan är om ryssarna klarar av det. Diveyev (CSKA Moskva) och Osipenko (Rostov) startade mot Cypern och hade inte speciellt mycket att göra då. Det lär bli en jobbigare dag på jobbet under söndagen. Samma sak gäller för Krasnodars målvakt Safonov som tagit över som etta i landslaget under året. Kroatien körde över Malta med hela 7-1 samtidigt som Ryssland vann sin match och det var ett lekfullt rödvitt landslag som hade lekstuga. Mittfältet med Modric, Pasalic och Brozovic såg urstarkt ut och längst fram fanns den löpvilliga trion Kramaric, Perisic och Majer. Alla sex som jag precis nämnt nätade faktiskt, även om det i Brozovic fall var ett bisarrt självmål som blev torsdagens skörd. Den sextetten kommer få chansen igen, men den stora frågan är hur Kroatien formerar sitt försvar. Mot Malta satt de rutinerade herrarna Vida och Lovren på bänken medan Caleta-Car (Marseille) och Gvardiol (RB Leipzig) startade i mittförsvaret. Det är helt klart landets framtid, men jag är ändå inne på att Dalic lutar sig åt rutinen i en så här viktig match. Lovren känner dessutom till motståndet väl då han spelar sin fotboll i Zenit. När nationerna möttes i september på rysk mark slutade det 0-0 och tre år tidigare krävdes det straffar för att skilja länderna åt i VM. Kroatien avancerade den gången och var det spelmässigt bättre laget i båda de fajterna. På hemmagräset kommer det övertaget vara ännu större och jag tror inte Ryssland kan stå emot i 90 minuter. Kroatien ligger efter i tabellen och måste vinna för att ta över förstaplatsen. Det gör också de schackrutiga. Ettan lämnas ensam.

Gruppfinalen! - 6. Portugal - Serbien Portugal tar förstaplatsen Vi tar en titt på en tredje gruppfinal denna söndag när Portugal och Serbien drabbar samman i Lissabon. Värdnationen var i Dublin för några dagar sedan och gjorde då verkligen inte mer än vad nöden krävde. Ett oavgjort resultat skulle räcka för att ta över förstaplatsen och det var precis vad som hände. Därmed vinner portugiserna gruppen och går direkt till VM vid vinst eller kryss i denna match. Mot Irland roterade Santos därför en hel del. Cristiano Ronaldo spelade visserligen, men det var nog mest för att superstjärnan vill vara med i varje match och slå målrekord. Däremot vilades spelare som Diogo Jota, Joao Moutinho och Bernardo Silva. De lär kliva in i startelvan igen. Dessutom måste backlinjen formeras om då Pepe drog på sig ett rött kort och därmed är avstängd här. Rutinerade José Fonte lär kliva in i hans ställe. Serbien spelade en träningsmatch mot Qatar under torsdagen som ett led i Qatars VM-satsning och trots att nationen från Balkan vilade sina viktiga pjäser från start vann de med 4-0. Luka Jovic fick näta och det var viktigt för strikern. Han kommer dock med största sannolikhet inte få starta i denna match. Istället kommer vi få se Dusan Vlahovic och Aleksandar Mitrovic på topp och det är två anfallare med hög kapacitet. Mitrovic har vräkt in mål för Fulham under hösten och Vlahovic ryktas till några av världens största klubbar. Bakom den duon får vi bland annat se Kostic, Tadic och Milinkovic-Savic. Offensivt kan Serbien absolut mäta sig med Portugal. Försvaret håller däremot inte alls samma klass även om Mitrovic (Stefan) och Milenkovic är hyfsade spelare. De får svårt att stoppa en målhungrig Ronaldo. När lagen möttes i Belgrad i början av året hämtade Serbien in 0-2 till 2–2 och var väl så bra som sina kombattanter. Det blir såklart svårare att stå upp på samma sätt i Lissabon. Portugal har inte förlorat en kvalmatch på hemmagräs sedan 2014 och jag tror inte den sviten bryts nu. Ettan är troligast, men då den streckas hårt kompletterar jag genast med krysset. Vi kommer trots allt knappast få se någon tokkörning från hemmalaget om det står 0-0 med kvarten kvar då kryss räcker för att vinna gruppen. Missar matchen Pepe, Portugal (avstängd)