"Nykomlingen slår till igen - tredje raka segern"

Det är dags att ta sig an ännu ett Europatips, denna gång med 5,5 miljoner kronor i jackpot. Det är en spännande rad med flera matcher från Premier League. Bland annat ska Manchester City och Liverpool båda upp i ringen. Mycket franskt i övrigt där Lille får det tufft att försvara sin serieledning. Flera väldigt skevt streckade matcher gör att chanserna till god utdelning är riktigt fina. Givetvis jobbar vi in 13 rätt tillsammans och en andel köper du via länken här nedan. Dags att sätta igång!

Spiken! - 1. Leeds - Everton

Leeds tar tredje raka

Leeds kommer från två fina bortasegrar mot Leicester och Newcastle vilket gör att Marcelo Bielsas mannar närmar sig den övre halvan av tabellen. I 3-1-vinsten mot Leicester gick tyvärr Rodrigo sönder, spanjoren lär inte kunna delta här, men ersättaren Mateusz Klich går inte av för hackor. Med Klich, Dallas och Phillips som en central mittfältstrio vann Leeds kampen om mitten.

Längst fram såg Patrick Bamford vass ut och det var säkerligen skönt för självförtroendet. Strikern nätade för första gången under 2021 och det var en riktig kanon han bjöd på. Dessutom assisterade Bamford till övriga två mål. En anfallare som Everton kommer få fullt sjå att hålla koll på, om han kan delta det vill säga. Bamford har nämligen problem med ett ben. Det är en spelare som verkligen behövs, även om Raphinha och Harrison är andra offensiva pjäser som visar fin form.

Everton förlorade sin helgmatch mot Newcastle på Goodison Park och såg då väldigt oskarpa ut. The Toffees har faktiskt bara vunnit en av sina fem senaste i ligan och tappar mark i kampen om Champions League-platserna. En stor anledning till det är Dominic Calvert-Lewins måltorka. Anfallaren, som vräkte in mål under hösten, har inte hittat nätet sedan början av december.

Det finns flera andra duktiga offensiva spelare i detta Everton som James Rodríguez, Gylfi Sigurdsson och Richarlison, men ingen av de tre är någon målmaskin på samma sätt som Calvert-Lewin. På striker-positionen finns det inte många andra alternativ. Bakåt känns Everton i alla fall fortfarande stabila med Keane och Mina flankerade av Coleman och Digne.

När lagen ställdes mot varandra på Goodison Park i november stod Leeds för en mycket fin bortamatch och kunde resa hem till West Yorkshire med en ett-nolla i bagaget. Med tanke på hur bra Leeds såg ut mot Leicester tror jag att det mycket väl kan bli samma visa igen. Håller sig ettan i trakterna kring 40 procent är det läge att inleda Europatipset med en hemmaspik.

Missar matchen

Rodrigo, Leeds (ljumskskada)

Robin Koch, Leeds (knäskada)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Diego Llorente, Leeds (muskelskada)

Niels Nkounkou, Everton (knäseneskada)

Allan, Everton (knäseneskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada)

Osäker till spel

Patrick Bamford, Leeds (benskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)





Höjdaren! - 3. Liverpool - Brighton

Liverpool streckas högt

Liverpool har varit utan mittbackarna Virgil van Dijk och Joe Gomez under större delen av säsongen. Dessutom har Joël Matip varit skadad till och från och ser nu ut att missa resten av säsongen. Det fick klubben att agera på Deadline Day då Ben Davies köptes in från Preston medan Ozan Kabak gick på lån från Schalke 04. Viktigt såklart att få in spelare, men Kabak har varit en del av Bundesligas allra sämsta försvar och Davies har aldrig spelat högre upp än i The Championship. Det är knappast några frälsare som anländer till Anfield.

Spelare som Sadio Mané och James Milner har också åkt på skador vilket gör att Klopp får allt färre alternativ att laborera med. Mot West Ham valde Klopp att starta med Salah och Origi på topp med Shaqiri bakom. Det gav en 3-1-seger och Salah dunkade dit två bollar. Väldigt viktigt att den vindsnabbe egyptiern vaknar till liv. Nu kommer troligen Firmino, som inledde på bänken mot West Ham, in från start igen och visst hittar han och Salah varandra på ett bra sätt.

Brighton ligger på placeringen precis ovanför nedflyttningsstrecket men har ganska långt ner till Fulham under strecket efter att ha plockat sju pinnar på sina tre senaste ligafajter. 1-0 mot Tottenham i söndags kom efter en väldigt imponerande insats och Fiskmåsarna hade faktiskt otur att inte segern blev större än så. Bland annat missade inhopparen Connolly ett öppet mål.

Spelmässigt har egentligen Potters manskap sett bra ut hela säsongen. Bissouma är en mäktig mittfältare som både är stark fysiskt och kan passa bollen. Mot Tottenham hade han Gross och Mac Allister bredvid sig och det fungerade bra. Lallana är skadefri och är ett annat alternativ centralt i banan. Framåt är det ettriga Maupay och finsnidaren Trossard som Liverpools nykomponerade backlinje får tampas med.

När lagen möttes nere på sydkusten i november slutade det 1-1 och då missade Brighton straff. Spelmässigt var det en helt jämn tillställning och jag tror inte Liverpool kommer köra över sina motståndare denna gång heller. Ettan ser ut att streckas över 80 procent och det är alldeles för mycket. Räcker plånboken till är detta en match som jag helgarderar.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Joël Matip, Liverpool (fotledsskada)

Tariq Lamptey, Brighton (lårskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Danny Welbeck, Brighton (knäskada)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (vristskada)

Osäker till spel

Fabinho, Liverpool (muskelskada)

Sadio Mané, Liverpool (muskelskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Joël Veltman, Brighton (muskelskada)

Jason Steele, Brighton (sjukdom)

Alexis MacAllister, Brighton (muskelskada)





Europajakten! - 4. Aston Villa - West Ham

Villa närmar sig West Ham

Kampen om Europaplatserna är oerhört jämn i Premier League inför veckans omgång. Det skiljer bara sex poäng mellan plats 5 och plats 12. Dessutom är det en haltande tabell som kan tryckas ihop ännu mer. Inför veckans matcher är det West Ham som sitter på femteplaceringen med 35 inspelade poäng. Villa är tre pinnar bakom men då de har bättre målskillnad går de förbi The Hammers vid seger här.

West Ham föll mot Liverpool med 1-3 och det var inte mycket att säga om. London-klubben hade oerhört svårt att komma till farliga chanser och gjorde sitt mål mot slutet av matchen när det redan stod 3-0 till The Reds. Med Haller såld hänger det mesta på att Michail Antonio har en bra dag om det ska bli några mål framåt. Det eller att The Irons ska hitta rätt med fasta situationer där spelare som Dawson och Soucek är grymt starka.

Aston Villa gjorde inte sin bästa match mot Southampton men kunde åka hem från sydkusten med en 1-0-seger i bagaget. Skönt för Lejonen att studsa tillbaka efter den bisarra 2-3-förlusten mot Burnley där Villa spelmässigt sett var totalt överlägsna. Dean Smith har inga nya skador att oroa sig över och då är det ett offensivt viktat lag som äntrar hemmagräset.

Offensivt är kvartetten Traoré, Watkins, Grealish och Barkley självskrivna om de har pigga ben och det är spelare som kan luckra upp vilket försvar som helst. Speciellt Grealish har stundtals under säsongen varit en av seriens allra bästa spelare. Bakom dessa herrar ligger McGinn och Douglas Luiz som en sköld framför backlinjen. Två defensivt starka mittfältare som också kan spela bollen.

West Ham vann höstmötet mellan lagen i huvudstaden men det var en match där Aston Villa var det överlägset bästa laget rent spelmässigt. Dessutom ska det sägas att Ollie Watkins missade straff i slutet av den fajten. Jag tror att hemmalaget kommer ta tag i taktpinnen ännu en gång och att David Moyes bortalag får fokusera på att hålla tätt i första hand. En etta runt 40 procent är en vettig spik.

Missar matchen

Kortney Hause, Aston Villa (fotskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Darren Randolph, West Ham (mjukdelsskada)