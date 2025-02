"Ödesmatch - City sätter rejäl press på Liverpool"

Vägen till de stora pengarna – Europatipset innehåller 4 miljoner i jackpot – går denna söndag via La Liga och Serie A. Leganés, Cagliari och Empoli är tre lag som finns med i mina tankar när maffig utdelning ska jagas. Newcastle, Real Madrid och Getafe är däremot vettiga spikar från olika fack. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Manchester City - Liverpool

Upp till bevis för båda lagen

Klockorna stannar i Eastlands där Manchester City går i klinch med Liverpool under söndagen. Bägge lagen kommer från mer eller mindre jobbiga öden i veckan där Manchester City åkte ur Champions League medan Liverpool delade på äran med Aston Villa. Rent prestationsmässigt stod dock The Reds för en insats som en annan dag hade räckt till tre poäng.

Arne Slots gäng brände massor av chanser mot Aston Villa, men å andra sidan visade ligaledarna också upp svagheter i defensiven som varit ett återkommande problem den senaste tiden. När Liverpools ytterbackar blir isolerade i en mot en-situationer är gästerna sårbara och mot ett Manchester City med bland annat Savinho i truppen kan det gå undan på kanten som brassen verkar på.

Marmoush har dessutom kommit in och gett The Citizens ytterligare en dimension med sin rörlighet samtidigt som González stabiliserat de ljusblå i planens centrala delar. Jag tycker med det sagt inte att González fyller luckan efter Rodri, men med hänsyn till hur ihåligt City har uppträtt innan spanjoren värvades in från Porto är de åtminstone i goda händer för tillfället.

Längst fram har Guardiola inte kunnat garantera att Haaland kommer till spel efter att ha missat 1-3-förlusten mot Real Madrid, men jag skulle bli förvånad om norrmannen inte finns med i startelvan denna söndag. City behöver tre poäng för att hänga med i kampen om Champions League-platserna medan Liverpool behöver tre poäng för att hålla undan från Arsenal.

Vad gäller besökarnas truppläge står Gakpo som frågetecken, men jag anser ändå att detta är Liverpools match att förlora om de kommer upp i maximal nivå. Det har dock varit si och så med den varan mot slutet varpå jag inte vågar lämna tvåan på egna ben. Man City är trots allt svårspelade på Etihad och i en troligen målrik tillställning lockar ettan som komplement. Tvåan först, ettan sedan.

Notabla avbräck

Manuel Akanji, Manchester City (muskelskada)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäseneskada)

Osäker till spel

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Erling Haaland, Manchester City (smäll)

Cody Gakpo, Liverpool (smäll)

Conor Bradley, Liverpool (muskelskada)

Spiken! - 2. Newcastle - Nottingham

The Magpies är starka i norra England

Nottingham har överlag gått på steroider i Premier League, men mot slutet ser det onekligen ut som att verkligheten börjat hinna ikapp de rödkläddas framfart. Om den utomjordiska 7-0-segern mot Brighton lämnas utanför ekvationen har Nuno Espírito Santos manskap inte stått för en enda iögonfallande prestation sedan 2-1-segern mot Aston Villa tio dagar innan jul.

Trots det har trepoängarna rullat in i strid ström fram till mitten av januari. Sedan dess har Forest bara två segrar på sina sex senaste 90-minutare i alla tävlingar. I de två senaste bortamatcherna har tabelltrean blivit utskåpade av Bournemouth och Fulham som slagit Espírito Santos och company med totalt 7-1. 1-2-förlusten senast mot Fulham kunde varit större och jag ser en fortsättning på den oroande trenden under våren.

All form av underliggande data slår ner på Nottingham vars faktiska prestationsnivå är i paritet med ett mittenlag. Det är också i mittenskiktet jag rankar gästernas trupp och härnäst väntar ytterligare en tuff uppgift på bortaplan när resan går till norra England. Newcastle möter upp på St James’ Park, en motståndare som inte förlorat något av de tre senaste inbördes mötena med söndagens kombattanter.

The Magpies vann höstens vändande akt med 3-1 och jag förväntar mig att de svartvita kommer flygande ur startblocken efter förra helgens pinsamma insats mot Manchester City. Eddie Howe misslyckades kapitalt med sin matchplan där “Skatorna” mer eller mindre tillät City att trycka ner Newcastle i egen box. Som en frukt av detta föll Howes mannar med hela 0-4.

Hemmaplan är dock en annan femma och jag skulle inte bli förvånad om Livramento tar tillbaka sin plats i startelvan från Trippier. Den förstnämnda har helt andra förutsättningar att kunna hantera Nottinghams vassa omställningar och så länge Newcastle undviker att hamna i en rävsax där Elanga med kamrater får fritt spelrum gillar jag värdarnas segerchans. Firma Gordon/Isak kan mycket väl avgöra detta på egen hand. Ettan spikas till behaglig procent.

Notabla avbräck

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Taiwo Awoniyi, Nottingham (ansiktsskada)

Osäker till spel

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Joelinton, Newcastle (knäskada)

Carlos Miguel, Nottingham (knäseneskada)





Toppmötet! - 11. Bayern München - Eintracht Frankfurt

Bayern övertygar inte just nu

Efter att i stort sett ha pulveriserat allt motstånd under hösten och vintern har Bayern Münchens prestationer tagit en negativ törn mot slutet. 0-3-förlusten mot Feyenoord – som för övrigt var extremt missvisande – blev startskottet på ett tankeskifte för Vincent Kompany vars manskap numera uppträder med handbromsen ganska kraftigt åtdragen jämfört med tidigare.

Mesta mästarna höll bland annat på att tappa 4-0 till poängtapp mot Holstein Kiel (4-3) innan Kompanys gäng hade mindre än hälften av Celtics xG trots att de vann den första playoff-matchen mot skottarna med 2-1. Därefter följde en sällsynt blek insats mot Bayer Leverkusen. Bayern stannade på under 0,1(!) xG, hade inte ett enda skott på mål och ska vara väldigt tacksamma som inte gick på pumpen mot Alonsos kompani.

I veckan skilde det också bara ett mål på tilläggstid från att dubbelmötet med Celtic skulle ha gått till förlängning. Alphonso Davies 1-1-mål i den 94:e minuten tog Bayern till åttondelsfinal där Bayer Leverkusen väntar. Där förvånas jag inte om värdarna får problem liksom i söndagens toppmöte med Eintracht Frankfurt. De sistnämnda har stått för en strålande säsong och ser ut att klara sig ganska bra trots tappet av poängmaskinen Marmoush.

Hugo Ekitiké ser ut som en av kontinentens mest spännande anfallare just nu och uppbackad av Uzun, Götze, Wahi och Hugo Larsson kan Ekitiké ställa till med problem för Bayern Münchens inte vattentäta försvar. Ligaledarna har en tendens att hamna fel i sin balans vilket ett kontringsstarkt Eintracht Frankfurt ska kunna utnyttja till sin fördel på Allianz Arena.

Med hänsyn till att jag har bankspikat Real Madrid mot Girona samt fulspikat PSG mot Lyon på den här analysen går det inte att lämna även Bayern München allena. Eintracht Frankfurt trivs i uppgifter likt denna och på mindre system är jag snabbt framme med krysset som komplement åt ettan. På större system går jag hela vägen med samtliga tecken i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Robin Koch, Eintracht Frankfurt (axelskada)

Igor Matanovic, Eintracht Frankfurt (fotskada)

Osäker till spel

Harry Kane, Bayern München (vadskada)

Oscar Höjlund, Eintracht Frankfurt (ankelskada)

Éric Junior Dina Ebimbe, Eintracht Frankfurt (vadskada)

Ellyes Skhiri, Eintracht Frankfurt (revbensskada)