"Öppen tillställning - revanschsuget Spanien mot Sverige"

Höjdaren! - 1. Sverige - Spanien Svårtippat i Solna Sverige vann sin grupp för andra mästerskapet i rad och har verkligen hittat en hög lägstanivå under Janne Anderssons ledning. De blågula har också inlett VM-kvalet med dubbla segrar även om insatsen mot Georgien knappast var av det övertygande slaget. Skulle våra hemmahjältar kunna sno åt sig en trepoängare även hemma mot Spanien ligger vägen öppen för en bragdartad gruppseger. En hel hög av spelare har slutat efter Europamästerskapet, men Sveriges trupp ser ändå intressant ut. Emil Krafth lär ersätta Mikael Lustig på högerkanten, medan Viktor Claesson och Emil Forsberg kan flankera Olsson och Ekdal på mittfältet. Forsberg var ruggigt bra under sommarens mästerskap och är nyckeln till att offensiven ska fungera. Sedan finns det en viss Alexander Isak på topp som skojade med de spanska försvararna under EM. Bakåt kliver troligen Helander in bredvid Nilsson Lindelöf då Danielson är avstängd. Spanien kom alltså tvåa i Sveriges grupp i EM, men det ska sägas att spanjorerna dominerade mötet med svenskarna fullständigt. Där var det Robin Olsen som räddade den blågula stoltheten. Trots att La Furia Roja gick till kvartsfinal vann de bara en av fem matcher under ordinarie tid. Oförmågan att göra mål var tydlig och här är det fortfarande Morata och Moreno som ska göra det framåt. Oyarzabal, Thiago, Pedri, Olmo och Pau Torres finns inte med i denna samling och det försvagar truppen ganska rejält. Visst är det fortfarande världsklasslirare på alla positioner, men vi har definivit sett starkare spanska landslag. Senast de var på Friends Arena var i EM-kvalet och då ledde Sverige med 1-0 fram till den 92:a minuten. Det är inte enkelt att möta svenskt stål i Solna. Sverige har vunnit fem raka landskamper på Friends Arena och även om motståndet inte varit av högsta snitt är det sådant som bygger självförtroende. Spanien kommer ha mycket boll, även om det kanske inte blir lika stort övertag som i EM då matchen spelades på spansk mark, men svenskarna är trygga i sina positioner och stressar inte upp sig över det. Som vanligt när Sverige finns med på kupongen tippar många med hjärtat och Spanien ser ut att bli en värdemässigt bra spik. Jag tror dock att svenskarna kan stå upp väldigt bra här och vill inte utseluta någonting. Alla tecken! Missar matchen Marcus Danielson, Sverige (avstängd)

Överstreckningen! - 2. Ungern - England Ungern är hemmastarka Ungern hamnade i dödens grupp i sommarens EM då de ställdes mot Portugal, Frankrike och Tyskland. Ett vansinnigt tufft motstånd, men ändå var ungrarna inte alls speciellt långt ifrån att ta sig vidare. De höll Portugal stången i 84 minuter (0-3 sista tio) och tog poäng av både Frankrike och Tyskland. Marco Rossi har verkligen fått ihop ett lag där alla jobbar för varandra och dessutom har Ungern en fanatisk hemmapublik hemma i Budapest som bär fram sitt landslag. Ádám Nagy är avstängd och det är ett jobbigt avbräck, men å andra sidan är supertalangen Dominik Szoboszlai tillbaka. 20-åringen, som sköt nationen till EM, missade mästerskapet på grund av skada men har inlett säsongen i RB Leipzig på ett strålande sätt. Szalai, Sallai och Kleinheisler är tre andra spelare som England får svårt att hantera. Kvalet har inletts med sju poäng och tio gjorda mål på tre omgångar. England har varit omutliga i kvalspelet på senare år och gick dessutom hela vägen till final i sommarens mästerskap. Där blev det som bekant förlust på straffar mot Italien efter att Lejonen bränt sina tre sista elvameterssparkar. Gareth Southgate har fört England till en fjärdeplats i VM och silver i EM under sin tid som förbundskapten och har ett oerhört starkt lag på pappret. Precis som under sommaren lär Declan Rice och Kalvin Phillips ta hand om mittfältet och det är en hårt arbetande duo som också kan transportera bollen. Harry Kane är självskriven på topp även fast han har haft en strulig inledning på säsongen och får Spurs-strikern en chans gör han två mål. Sterling är given på kanten efter sitt EM och på andra sidan kan både Saka och Mount ta plats. En grym uppställning. Visst ska England gälla som klara favoriter efter vad de presterat på senare år, inte bara i mästerskapen. De vitklädda har faktiskt bara förlorat en enda av sina 46 senaste kvalmatcher. Det visar på vilken styrka som finns i laget. Engelsmännen ska såklart gälla som favoriter, men jag har respekt för Ungern efter vad de visade upp i somras och när tvåan ser ut att snudda vid 80 procent passar det bra med rensande garderingar. Missar matchen Ádám, Nagy, Ungern (avstängd)

Krysset! - 13. Chile - Brasilien Jobbigt läge för Brasilien På grund av att den brittiska regeringen har rödlistat ett antal länder i Sydamerika innebär det att de spelare som reser till sina landslag under uppehållet krävs det en tio dagars lång karantän på hotell när de återvänder. Under den perioden skulle de missa viktiga ligamatcher och dessutom inte kunna träna. Det har gjort att flera klubbar vägrat att släppa sina spelare vilket troligen kommer innebära sanktioner från FIFA. Värst drabbade är Brasilien som kommer till denna samling utan Gabriel Jesus, Ederson, Alisson, Firmino, Fabinho, Richarlison, Raphinha, Thiago Silva och Fred. Istället får vi bland annat se tre för denna nivån oerhört orutinerade målvakter samt 35-årige Hulk i truppen. Lirare som Neymar, Marquinhos, Casemiro och Paquetá finns åtminstone med så det är inget dåligt lag brassarna har ändå. Även Chile är drabbade av klubbar som inte vill släppa iväg sina spelare och får klara sig utan Sierralta och Ben Brereton som gjorde sådan succé för nationen i Copa América. Något som fått Chiles fotbollsförbund att gå i taket. Chilenarna skulle behöva alla tillgängliga spelare de kan för läget i kvalgruppen är inget vidare. Endast en av sex fajter har hittills slutat med seger. Veteranerna Aránguiz och Vidal ska ta hand om mittfältet och det blir intressant att se deras dueller med Casemiro. På topp spelar alltjämt Eduardo Vargas en viktig roll och strikern brukar leverera i landslaget. På 100 landskamper har Atlético Mineiro-spelaren dunkat dit 40 mål. Det gör honom till nationens näst bästa målskytt genom alla tider. Den allra bästa, Alexis Sánchez, finns inte med i truppen på grund av en vadskada. Dessa två länder möttes i kvartsfinalen av Copa América i somras och då var det en helt jämn tillställning som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Brasilien lyckades vinna den matchen som spelades i Rio de Janeiro. Det lär inte gå lika enkelt för Tites mannar i Santiago när så många spelare saknas. Jag tror på en tät och målsnål tillställning där båda nationerna ändå kan vara hyfsat nöjda med varsin poäng. Krysset känns därför riktigt bra och är en tänkbar spik. På andelssystemet lär jag dock fylla på med åtminstone ettan som dryper av värde. Missar matchen Ben Brereton, Chile (släpps ej)

