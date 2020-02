"Överskattat Spurs lämnas utanför tipset"

Det blev en ganska misslyckad spelhelg på alla håll och kanter. Det fina i kråksången är dock att det kommer nya chanser omgående och under onsdagen hittas ett riktigt fint Europatips där flera intressanta skrälldrag identifierats. I jakten på 13 rätt ska vi ta oss an cupmatcher från England, Tyskland och Belgien samt ligafajter från Italien, Frankrike och Skottland. Jobba in 13 tillsammans med mig i andelssystemet som ni köper en del i här nedan!