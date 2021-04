”Oviss tillställning väntar Real Madrid”

Det är ett högintressant Europatips som rullas fram under onsdagen med matcher från flera storligor. Premier League, Serie A, Bundesliga och La Liga ska alla analyseras. Dessutom ska vi kika till en mycket spännande kvartsfinal från Franska Cupen. 13 är rätt är som vanligt målet och det jobbar vi in tillsammans via länken här nedan. Vi kör!