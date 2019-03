Premiär - AIK får se upp

Höjdaren! - 2. Liverpool - Tottenham

Liverpool fortsatt obesegrade på Anfield

Det är inte klart när denna text skrivs om Liverpool går in till matchen mot Tottenham som serieledare eller ej. Då Manchester City stöter på nästjumbon Fulham under lördagen talar dock det mesta för att The Reds har halkat ner till andraplatsen. Fint läge dock att slå tillbaka direkt.

Kampen om Premier League-bucklan står som bekant helt och hållet mellan just Liverpool och Manchester City. Dessutom är de båda kvar i Champions League. Jürgen Klopp har verkligen en trupp som ska hålla för att slåss på två fronter. Framförallt har hemmaspelet varit vansinnigt bra hela säsongen. Ingen förlust i ligan, ingen förlust i Champions League, ingen förlust i FA-cupen men torsk i Ligacupen mot Chelsea.

Den stora skillnaden jämfört med förra säsongen är att Karius bytts ut mot Alisson i målet. Det är en rejäl förbättring. Dessutom finns Virgil van Dijk med från start i mittlåset och det har verkligen förändrat hela Liverpools försvarsspel. Nu är Liverpool det lag som släpper in minst antal mål.

Framåt handlar det mesta som vanligt om trion Mané, Salah och Firmino men även Origi pockar mer och mer på dörren. Mittfältet är starkt med gnuggare som Henderson, Milner och Wijnaldum som passar bra i Klopps pressande system.

Gästande Tottenham har faktiskt trivts bra på resande fot under säsongen och är det lag som gjort flest mål bortanför sin egna arena, även om Spurs egentligen inte har någon egen arena för tillfället. De kommer dock från tre raka bortaförluster mot Chelsea, Burnley och Southampton och på Anfield har inte de vitklädda plockat tre poäng på åtta år.

Gästerna har helt blivit avhängda i toppstriden och får nu istället slåss för att behålla sin plats bland topp 4. Där kommer det bli tajt mellan Tottenham, Arsenal, United och Chelsea. Kapaciteten finns absolut i Pochettinos lagbygge med stjärnor som Christian Eriksen och Harry Kane. På Anfield kommer dessa spelare dock få en tung eftermiddag. Ettan streckas hårt men 1X kommer man långt med.

Missar matchen

Harry Winks, Tottenham (ljumskskada)

Osäker till spel

Xherdan Shaqiri, Liverpool (ljumskskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (ryggskada)

Naby Keita, Liverpool (muskelskada)

Joe Gomez, Liverpool (benbrott)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäseneskada)

Kyle Walker-Peters, Tottenham (huvudskada)

Serge Aurier, Tottenham (lårskada)

Eric Dier, Tottenham (höftskada)

Vincent Janssen, Tottenham (knäskada)

Spiken! - 5. Roma - Napoli

Roma tappar mark i Europajakten

Roma gick till semifinal i Champions League i fjol och siktade högt denna säsong. Di Francesco fick dock inte alls ordning på sitt lag och fick lämna efter uttåget mot Porto i Champions League. Flera månader för sent om man frågar Roma-supportrarna. Istället har Claudio Ranieri klivit in som tränare för sitt tredje lag denna säsong efter Nantes och Fulham.

De vinröda har agerat oerhört ojämnt under säsongen och förlorat två av sina tre senaste matcher i Serie A. 1-2 mot SPAL och framförallt 0-3 mot Lazio är smällar som svider rejält i alla romanistis hjärtan. Dzeko har bara gjort sju ligamål denna säsong och det senaste kom för över en månad sedan. Flest baljor har istället El Shaarawy stått för men han är skadad här. Vem ska göra målen? Schick håller inte för att leda ett topplag i Italien.

Bakåt läcker Roma som ett såll. Robin Olsen har inte kunnat fylla Alissons stora målvaktshandskar och svensken får inte heller speciellt mycket hjälp från försvaret. 39 insläppta mål räcker faktiskt bara till en niondeplats i den kategorin bland alla lag i Serie A. Nu är dessutom försvararna Manolas och Kolarov båda tveksamma till spel på grund av skadekänningar.

Napoli ligger tvåa i serien och kommer med allra största sannolikhet sluta på den placeringen också. Juventus kommer givetvis ta Scudetton medan avståndet ner till tredjeplatsen är sju poäng efter 28 spelade omgångar. I Europa League kämpar dock syditalienarna fortfarande om segern. Där väntar Arsenal i kvartsfinalen.

Carlo Ancelotti har en fin trupp till förfogande med offensiva stjärnor som Milik, Mertens och Insigne. Den sistnämnda har haft problem med skador en period men är tillbaka i träning och ska ses med stor chans att kunna starta här. Zielinski är dock avstängd. Bakåt saknas Albiol och Chiriches men K2 (Kalidou Koulibaly) står lika stadigt som det berg hans smeknamn kommer från.

Napoli har visserligen sviktat en del i prestationerna på sistone men det finns ett otroligt kunnande i laget. Dessutom har de en väsentligt högre lägstanivå än vad Roma visat sig besitta. De två senaste säsongerna har motsvarande möte slutat med en ljusblå bortaseger och sannolikheten är stor att det blir samma visa nu. Spika tvåan!

Missar matchen

Stephan El Shaarawy, Roma (vadskada)

Alessandro Florenzi, Roma (vadskada)

Piotr Zielinski, Napoli (avstängning)

Vlad Chiriches, Napoli (lårskada)

Raúl Albiol, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Lorenzo Pellegrini, Roma (knäseneskada)

Konstantinos Manolas, Roma (muskelskada)

Javier Pastore, Roma (vadskada)

Daniele De Rossi, Roma (vadskada)

Aleksandar Kolarov, Roma (lårskada)

Cengiz Ünder, Roma (lårskada)

Premiären! - 9. AIK - Östersund

Mästarna får se upp

AIK lyckades till sist bärga det oerhört efterlängtade SM-guldet, Gnagets första på nio år. Det var vibbar från 1998 då offensiven knappast var av det sprudlande slaget men där en urstark defensiv la grunden för framgången. Frågan är om Rikard Norling kan få till ett lika disciplinerat manskap även denna säsong.

Alexander Milosevic och Robin Jansson har båda försvunnit från backlinjen som var ryggraden under 2018. Kvar är endast Per Karlsson som nu ska leda försvaret. Det har sett sådär ut under försäsongen. Det blev två insläppta mål både mot Öster i kvartsfinalen av Svenska Cupen och även i senaste träningsmatchen mot BP.

Framåt vilar fortfarande ett tungt ansvar på Henok Goitom. Vid hans sida ska Elyounoussi och Obasi hitta nätet. En stark trio, men inte omöjlig att stoppa direkt. Sebastian Larsson är den store härföraren på mittfältet och håller givetvis hög klass på denna nivån, även om insatsen med landslaget under senaste samlingen knappast var på topp. Sedan Kristoffer Olsson, kanske Allsvenskans allra bästa spelare i fjol, lämnat ser det dock ganska stabbigt ut på mitten. Frågan är vem som ska stå för det kreativa.

Runt Östersund har det blåst snålt under vinteruppehållet. Det mesta som skrivits om klubben har handlat om Kindbergs förehavanden och Uppdrag Gransknings program var knappast positivt för jämtarna. Det kan till och med bli tal om tvångsdegradering till nästa säsong. Först ska det dock spelas en allsvensk säsong.

Truppen ser inte helt illa ut för gästerna. Så länge inte Aly Keita hoppar över bollarna på misstänksamma sätt, som han gjorde i cupen mot Karlstad, är han en fullt duglig målvakt. Thomas Isherwood, Isak Ssewankambo och Alhaji Gero är tre väldigt spännande nyförvärv. Spelare som Tesfaldet Tekie, Jamie Hopcutt, Dino Islamovic och Tom Pettersson håller också hög allsvensk klass.

Allra högst klass håller dock Hosam Aiesh som stundtals var fullständigt briljant förra säsongen. Får han allt att klaffa är den irrationella yttern en av seriens absolut bästa spelare. Dessutom ska det bli mycket spännande att se hur den forne supertalangen Ravel Morrison klarar sig i Allsvenskan. De två senaste säsongerna har ÖFK tagit poäng på Friends och när AIK då streckas upp som skyhöga favoriter är ettan ett tecken som absolut inte får lämnas ensam. Helgardera och jobba in superskrällen för chans på fin utdelning.

Missar matchen

-

Osäker till spel

Robert Lundström, AIK (knäskada)

Jesper Nyholm, AIK (benbrott)

Simon Kroon, Östersund (lårskada)

Hosam Aiesh, Östersund (handskada)