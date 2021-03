"Pressat Barcelona jagar mål"

Derbyt! - 7. Genoa - Sampdoria Sampdoria regerar i Genua En av Italiens hetaste matcher kallas för Derby della Lanterna och spelas i Genua. Derbynamnet kommer från Torre della Lanterna som är en gammal fyr i Genuas hamn som blivit en symbol för staden. Att detta är en viktig match märktes inte minst i Genoa som valde att rotera på sex positioner när de ställdes mot Inter. Allt för att hålla spelare fräscha till den här tillställningen. Det ledde till att Genoa fick stryk med 0-3. Nu lär spelare som Destro, Badelj och Zajc ta plats från start. Då är de blåröda ett betydligt bättre fotbollslag. Innan förlusten mot Inter hade faktiskt Genoa sju raka omgångar i Serie A utan nederlag och har därmed lagt bottenstriden bakom sig. Samtidigt var insatserna mot Torino och Verona, som båda slutade oavgjort, inget att skryta om. Sampdoria ligger fyra poäng och tre placeringar före i tabellen och valde även de att byta ut större delen av laget för att vara slagkraftiga i derbyt när Atalanta stod för motståndet i helgen. Det slutade med en 0-2-förlust och en av de få spelare som var kvar i startelvan var svenske landslagsmannen Albin Ekdal. Mittfältaren har fått nöta en del bänk men verkar återigen ha Ranieris förtroende. På topp vilades Quagliarella, Baldé och Ramírez alla och det är en livsfarlig trio som bör kunna hitta hål på Genoa. Med Candreva och Augello som lokomotiv på kanterna kommer de få en hel del inspel att jobba med. Ernesto Torregrossa är skadad, men på det stora hela känns det som att Doria har en vassare trupp till förfogande än vad deras stadsrivaler har. Båda lagen spelar sina hemmamatcher på Luigi Ferraris och således råder det ingen som helst hemmaplansfördel. I ligaspelet är det stor fördel Sampdoria i dessa derbyn sett till de senaste åren. På de nio senaste fajterna har Genoa bara vunnit en medan tre tillställningar slutat med delad pott. Resten har Sampdoria tagit hem och jag tror de drar det längsta strået igen. Tvåan lämnas ensam. Missar matchen Luca Pellegrini, Genoa (knäseneskada)

Ernesto Torregrossa, Sampdoria (muskelskada)

Returen! - 8. Barcelona - Sevilla Svårt för Barca att ta sig vidare Det har varit mycket mörka rubriker kring Barcelona under säsongen med Messi som vill lämna och de enorma skulderna katalanerna har dragit på sig. I veckan blev situationen ännu värre när en polisrazzia gjordes och före detta ordföranden Josep Maria Bartomeu greps. Han anklagas för att ha anlitat en PR-byrå för att smutskasta Messi och Piqué i sociala medier. Helt otroligt! På planen ser det i alla fall bättre och bättre ut för de blåröda som tog en övertygande 2-0-seger mot just Sevilla i helgens ligamatch. Lionel Messi stod för båda mål och assist då och visade varför han fortfarande är en av världens bästa spelare. En del känslor visades i den matchen och bland annat skrek Monchi lipsill till Ronald Koeman efter att holländaren klagat på ett domslut. Det ligger säkert en del känslor och gror inför denna cupfajt. Det är alltså returen i semifinalen av Copa del Rey som gäller och i det första mötet vann Sevilla med 2-0. Stor fördel gästerna således att ta sig vidare och vi kan räkna med att Lopetegui försöker ligga lågt med laget för att hålla det övertaget så länge som möjligt. Uddamålsförlust skulle ju också räcka för att ta andalusierna vidare till final. Stort ansvar kommer läggas på mittbackarna Koundé och Carlos. Samtidigt får Barca se upp för skulle Sevilla lyckas kontra in en boll måste värdarna som bekant göra fyra för att ta sig vidare. Något som blir väldigt svårt mot Sevillas betongförsvar. Luuk de Jong startade på topp i helgens möte men frågan är om inte marockanen En-Nesyri tar plats längst fram nu. De Jong är alltid ett hot på fasta situationer men En-Nesyri är betydligt rörligare och således en bättre omställningsspelare. Barcelona kommer säkerligen ge det en chans och starta offensivt för att försöka skapa kontakt i dubbelmötet. Mycket hänger på om besökarna klarar av den initiala anstormningen. Sevilla behöver som sagt inte gå för seger här och står det oavgjort mot slutet av matchen lär de inte satsa allt framåt. Ettan streckas lite väl högt för att lämna ensam men 1X ska vara ett lås. Missar matchen Pedri, Barcelona (vristskada)

Ronald Araújo, Barcelona (vristskada)

Miralem Pjanic, Barcelona (vristskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)

Philippe Coutinho, Barcelona (knäskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Lucas Ocampos, Sevilla (vristskada)

Marcos Acuna, Sevilla (knäseneskada) Helgarderingen! - 9. Bordeaux - PSG Tufft för skadeskjutet PSG PSG brukar springa hem Ligue 1 hur enkelt som helst men denna säsong har huvudstadslaget haft problem. Inför den 28:e omgången ligger de bara tvåa med två pinnar upp till Lille. Pochettino har som bekant tagit över laget från Tuchel och han såg sitt gäng springa ifrån Dijon hur enkelt som helst i den senaste omgången. 4-0 slutade den tillställningen. Kylian Mbappé stod för två av målen då och han leder skytteligan överlägset. Tyvärr får PSG klara sig utan den franska superstjärnan under onsdagen då han är avstängd. Med Di María, Neymar och Icardi fortfarande på skadelistan ser gästerna för ovanlighetens skull lite tunna ut offensivt. Moise Kean lär starta på topp nu med Draxler bakom sig. Duktiga spelare såklart men ett klart steg ned från firma Neymar/Mbappé. Bordeaux verkar mer eller mindre ha gett upp säsongen. Sex förluster och en oavgjord på de sju senaste tävlingsmatcherna är inte värdigt. Det krävs något extra för att vinlaget ska tända till och mycket mer inspirerande uppgifter finns inte i Frankrike än att ta sig an mäktiga PSG. Skadeläget ser bra ut för värdarna som kan ställa en elva fylld av skickliga lirare på benen. Längst bak styr Laurent Koscielny och även om hans karriär har passerat zenit är det fortfarande en stabil försvarare. Mittfältet är lagets svagaste del och där måste ivorianen Seri, med förflutet i Fulham och Galatasaray, ha en bra dag. Offensivt finns det däremot massor att välja på. Hwang, Oudin, Kalu och Briand ska alla kunna hota PSG:s försvar. Dessutom finns det en viss Hatem Ben Arfa i laget som säkerligen vill visa sin gamla arbetsgivare vad han går för. Givetvis går PSG in som klara favoriter som de alltid gör mot franskt motstånd, men här tycker jag att streckningen på tvåan har spårat ur. Över 80 procent är inte rimligt för ett bortalag som saknar sina allra bästa spelare. När lagen möttes i huvudstaden under hösten slutade det 2-2 och jag tror Bordeaux kan stå upp bra igen. Plocka med alla tecken och jobba in superskrällen. Missar matchen Otávio, Bordeaux (hälseneskada)

Toma Basic, Bordeaux (lårskada)

Dilane Bakwa, Bordeaux (sjuk)

Kylian Mbappé, PSG (avstängd)

Neymar, PSG (ljumskskada)

Mauro Icardi, PSG (magproblem)

Marco Verratti, PSG (fotskada)

Juan Bernat, PSG (knäskada)

Ángel Di María, PSG (lårskada)

Alessandro Florenzi, PSG (muskelskada)