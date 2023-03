Prestigemöte - England tar revansch mot Italien

EM-kvalet drar igång under torsdagen och fem matcher från kvällen plockas med till Europatipset. Det är en kupong som sträcker sig över två dagar och under fredagen tittar vi till ytterligare sex kvalmatcher samt en match från den spanska andradivisionen. Dessutom ska damernas allsvenska dra igång med mötet mellan Rosengård och Piteå. Mycket att se fram emot och den hetaste fajten på kupongen ur blågula ögon är såklart drabbningen mellan Sverige och Belgien. Mer om den i texten om fredagens Topptips. Nu är det 13 rätt som gäller och andelar till mitt system hittar ni via länken här nedan!