"Prestigemöte - Liverpool vinner mot United"

Prestigemötet! - 1. Manchester United - Liverpool Liverpool tar tre tunga poäng Ole Gunnar Solskjaer var hårt pressad när hans Manchester United ställdes mot Atalanta i Champions League. 0-2 i halvtid gjorde att tyngden ökade, men norrmannens gäng kunde vända till 3-2 efter att Ronaldo avgjort i slutskedet av matchen. Det är märkligt att detta talangfulla lag oftast inte släpper loss förrän de ligger under. Innan dess har de handbromsen i. Mot Atalanta startade Greenwood och Rashford på kanterna med Fernandes i mitten och Ronaldo på topp. Nu behöver Solskjaer få in Pogba i laget igen och frågan är om fransmannen tar plats på en kant eller om han går in i mitten istället för McTominay eller Fred. Då både Rashford och Fred haltade av plan i onsdags kanske beslutet tas åt Solskjaer. Bakåt lär det bli Maguire och Nilsson Lindelöf som startar igen i skadade Varanes frånvaro. Liverpool spelade en märklig match mot Atlético Madrid i tisdags där de till sist lyckades vinna med 3-2. Sköna poäng, men det är inte vanligt att ett lag med Virgil van Dijk i försvaret släpper till så mycket chanser. Där har Klopp något att fundera på inför söndagens match, men troligen ger tysken återigen förtroendet till Robertson, Matip, Van Dijk och Alexander-Arnold framför Alisson. Offensivt är det omöjligt att inte prata om Mohammed Salah. Egyptiern har av många experter ansetts som världens allra bästa spelare under hösten och han har nätat i tio av elva tävlingsmatcher för sin klubb denna säsong. Samarbetet med Mané och Firmino fungerar dessutom perfekt och får den trion till det kommer Uniteds backlinje få svårt att hänga med. Liverpool vann motsvarande möte i fjol med 4-2 och har sex raka inbördes ligamöten utan förlust. Besökarna ser betydligt stabilare ut och det ska sägas att Manchester United har tappat poäng i tre raka seriefajter. Jag håller The Reds högre och här skjuter Salah och de andra Solskjaer ett steg närmare arbetsförmedlingen. Tvåan streckas möjligen något högt, men är en bra spik ändå. Missar matchen Raphaël Varane, Manchester United (ljumskskada)

Amad Traoré, Manchester United (lårskada)

Curtis Jones, Liverpool (ljumskskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Thiago, Liverpool (vadskada) Osäker till spel Anthony Martial, Manchester United (mjukdelsskada)

Fred, Manchester United (mjukdelsskada)

Marcus Rashford, Manchester United (benskada)

Derby d’Italia! - 4. Inter - Juventus Stormöte på San Siro De regerande italienska mästarna Inter har varit målglada under hösten. 23 baljor har satts dit i seriespelet och det är flest av samtliga lag. Dzeko har ersatt Lukaku på ett bra sätt och har tillsammans med Lautaro Martínez noterats för elva av de 23 fullträffarna. Den duon kommer såklart starta igen och med Perisic och Dumfries stormandes fram längs kanterna får de rätt inspel att jobba med. I veckan avfärdades Sheriff Tiraspol, men den senaste ligamatchen, som gick av stapeln förra helgen, slutade med förlust mot Lazio. Det var säsongens första nederlag för de blåsvarta och insatsen var inte den allra bästa från Simone Inzaghis mannar. Den matchen spelades dock i Rom. Hemma i Milano har Inter varit ruggigt bra och tagit sju poäng på tre matcher och smällt dit tolv bollar på de tillställningarna. Juventus har återigen blivit den maskin de var för några år sedan. De svartvita har faktiskt fyra raka 1-0-segrar i alla tävlingar. I veckans Champions League-match borta mot Zenit St. Petersburg var det Dejan Kulusevski som satte dit matchens enda mål. En mycket viktig balja för laget, men också för svensken själv som inte har fått speciellt mycket förtroende av tränare Allegri tidigare. Insatsen mot Zenit var däremot inget vidare och det var den inte heller när Roma slogs tillbaka med 1-0 på hemmagräset förra söndagen. Att den svartvita nollan hålls intakt förklaras av ett grymt försvarsarbete av spelare som Bonucci, Chiellini och De Ligt. Nu kommer de dock testas rejält av Inters formstarka anfallare. Offensivt hänger mycket på att Chiesa eller Bernardeschi ska lyckas med en individuell prestation. Inter vann med 2-0 hemma på San Siro när lagen möttes här i ligan under våren och jag tror att det är de blåsvarta som tar tag i taktpinnen här också. Ettan är en given utgång och då den ser ut att hamna under 50 procent är det också en helt okej spik. Jag väljer dock att gardera med krysset med tanke på hur svårt det är att göra mål på Juventus för tillfället. 1X plitas med andra ord ned. Missar matchen Christian Eriksen, Inter (hjärtproblem)

Paulo Dybala, Juventus (muskelskada) Osäker till spel Adrien Rabiot, Juventus (covid)

El Clásico! - 7. Barcelona - Real Madrid Häftigt möte i Katalonien Barcelona tog sista chansen i Champions League när Dynamo Kiev besegrades hemma på Camp Nou. 1-0 är dock inga siffror som skrämmer och insatsen var inte den allra bästa. Nu krävs det bättring och frågan är om Koeman väljer att satsa på Depay, Agüero och Fati på topp. En trio som på pappret känns oerhört intressant. Samtliga är i alla fall skadefria och igång. På mittfältet har Pedri saknats på grund av skada, men försvinner en talang ploppar det bara upp en ny. Gavi har varit sensationell och fungerar bra tillsammans med Busquets och Frenkie de Jong. Ett spelskickligt mittfält som ska kunna kontrollera tempot i matchen. Bakåt har det sett ganska skakigt ut under hösten och ska Barcelona kunna stå emot de skickliga motståndarna måste Piqué och Ter Stegen ha vaknat på rätt sida. Real Madrid spände musklerna i Ukraina tidigare under veckan då de besegrade Shakhtar Donetsk med hela 5-0. Då rann det iväg i den andra halvleken när Vinícius Júnior noterades för två mål och en assist medan Benzema spelade 1+1. En grym duo som behöver spela på samma nivå som mot Shakhtar. De har bara mäktat med ett ligamål på de två senaste omgångarna och det håller inte. På mittfältet bör den rutinerade trion Modric, Casemiro och Kroos ta plats och även om det kanske inte är de kvickaste spelarna har de både fysik och teknik. Det stora frågetecknet hos gästerna är försvaret, precis som väntat efter att Ramos och Varane lämnade klubben. Alaba och Militao startade i mittförsvaret mot Shakhtar Donetsk och det känns inte helt säkert. Tio insläppta på åtta ligamatcher är lite för mycket. Real Madrid förlorade borta mot Espanyol i sin senaste ligamatch och det är helt klart två lag som söker efter den optimala uppställningen som möts i Katalonien. I fjol var det huvudstadslaget som drog det längsta strået i båda mötena, men nu är jag inne på att Barcelona får revansch. Värdet ser ut att bli strålande på ettan som är en tänkbar chansspik. På andelssystemet lär jag dock fylla på med garderingar. Missar matchen Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Ronald Araújo, Barcelona (lårskada)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Dani Ceballos, Real Madrid (vristskada)

Gareth Bale, Real Madrid (knäseneskada)

Isco, Real Madrid (ryggskada)

Luka Jovic, Real Madrid (vristskada) Osäker till spel Ousmane Dembélé, Barcelona (knäskada)

Pedri, Barcelona (knäskada)

Jordi Alba, Barcelona (vristskada)

Eden Hazard, Real Madrid (muskelskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (vadskada)