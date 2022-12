PSG kör Real Madrid

Tisdagens Europatips ställdes in då för många frusna planer i Storbritannien gjorde att en hel hög matcher inte kunde genomföras. Svenska Spel reagerade då fort och smällde upp ett nytt tips under fredagen där vi främst ska titta till den nederländska andradivisionen. Boll från England, Spanien, Portugal och en gruppspelsmatch från damernas Champions League kompletterar kalaset. Andelarna köpes via länken här nedan, precis som vanligt. Nu kör vi!