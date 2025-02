"Real Madrid med en viktig boost inför gigantemöte"

Draget! - 1. Aston Villa - Liverpool

Varning för Villa

Så sent som i söndags tog sig Liverpool an Wolverhampton på Anfield. Arne Slots gäng inledde, fortsatte och avslutade den första halvleken med full kontroll och en till synes trygg 2-0-ledning. I den andra akten hände dock någonting som inte varit särskilt vanligt förekommande för The Reds den här säsongen. De tappade nämligen kontrollen om matchen totalt.

Sett till chanserna som skapades under de sista 45 minuterna hade det inte varit orättvist om Wolves fått med sig åtminstone en pinne och sett till hur Liverpool agerat i sina senaste matcher hade jag varit orolig om mitt namn var Arne Slot. Holländaren har tidigare påtalat att de rödklädda släpper in ett enkelt mål per match och när det sedan övergått i att släppa in hela motståndarlaget i matchbilderna är det dags att ta itu med hårdhandskarna.

Liverpool har tveklöst tillräckligt mycket kvalitet för att spela bort Aston Villa på Villa Park, men i rådande läge lämnar jag inga garantier för gästerna. Aston Villa kommer i sin tur från bara 1-1 mot Ipswich i lördags. Knappast godkänt när nykomlingen spelade i numerärt underläge under lejonparten av matchen. Med det sagt skapade The Villans tillräckligt mycket för att vinna och hade det inte varit för en omänsklig Palmer hade värdarna gått in i onsdagen med ännu godare gry.

Unai Emerys gäng har dock haft en tendens att se bättre ut mot lag som bjuder upp till dans på Aston Villas villkor. Bara Arsenal har vunnit på Villa Park i Premier League den här säsongen medan lag som Bayern München och Manchester City fått vända hem tomhänta i olika tävlingar. Lyckas Emery pricka rätt i sin matchplan, vilket han brukar kunna göra i liknande uppgifter, blir jag inte förvånad om Liverpool är nästa offer.

Watkins och Rogers kan åstadkomma mycket på egen hand och när duon får draghjälp av Rashford – den sistnämnda var stundtals elektrisk mot Ipswich – finns det en offensiv uppsida som saknar motstycke i Aston Villas moderna nutidshistoria. En dags längre vila är en annan faktor som talar för värdarna och på mindre system gillar jag spelvärda 1X skarpt. På de större sitter jag fullsmetad.

Notabla avbräck

Pau Torres, Aston Villa (fotskada)

Joe Gomez, Liverpool (muskelskada)

Osäker till spel

Amadou Onana, Aston Villa (muskelskada)

Ezri Konsa, Aston Villa (muskelskada)

Matty Cash, Aston Villa (muskelskada)

Ross Barkley, Aston Villa (vadskada)

Cody Gakpo, Liverpool (smäll)

Höjdaren! - 2. Real Madrid - Manchester City

Fördel Real Madrid

Jag – och oddsmarknaden då oddset på Manchester City sjönk ganska kraftigt innan avspark – trodde på Manchester City inför det första playoff-mötet med Real Madrid. Pep Guardiola lyckades lotsa sina adepter till en stabil första halvlek där Haaland gav de ljusblå ledningen efter drygt 20 minuter. Även om Grealish tvingades utgå innan halvtid kändes det som att City hade kontroll på händelserna.

I den andra akten tog dock Real Madrid över mer och mer. The Citizens blev försiktiga i sin framtoning och Mbappés kvittering efter en timme följde matchens händelseförlopp. Bara tio minuter från slutet svarade engelsmännen med ett slag i det spanska mellangärdet när de tilldömdes en straff. Haaland gjorde inga misstag från elva meter och med 2-1 i ryggsäcken skulle Guardiolas kompani bara ro fighten i hamn.

Den här säsongens upplaga av City innehåller med det sagt inga “bara”. 2010- och 20-talets dominant på de brittiska öarna darrade som så många förr i knäskålarna och tillät Real Madrid både komma ikapp och gå förbi innan slutsignalen ljöd. Defensiven visade sig återigen från sin sämsta sida och gav britterna ett minst sagt tufft utgångsläge inför returen på Santiago Bernabéu.

Hit kommer gästerna stärkta efter 4-0 mot Newcastle där Marmoush stod för ett hattrick, men jag menar snarare att det var ett svagt Newcastle än ett pånyttfött Manchester City som såg till att siffrorna sprang iväg. Här blir det tuffare emot. Real Madrid fick i sin tur nöja sig med 1-1 i helgen mot Osasuna, men det berodde till stor del på att Bellingham såg rött redan i den första halvleken.

Här lär “Marängerna” vara revanschsugna och när firma Rüdiger/Alaba är tillbaka i träning får defensiven en boost. Vid en ansenlig insats är det här Carlo Ancelottis adepters match att förlora, men är det några storlag jag inte gärna lämnar garantier för är det herrskapen som drabbar samman i den spanska huvudstaden. Trots en förmodat passande matchbild vill jag inte spika Real Madrid i en match de inte nödvändigtvis behöver vinna. Ettan först, tvåan sedan.

Notabla avbräck

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (knäskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (knäseneskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Manuel Akanji, Manchester City (muskelskada)

Oscar Bobb, Manchester City (matchotränad)

Osäker till spel

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)

Jack Grealish, Manchester City (ljumskskada)

Rövaren! - 4. PSV - Juventus

Rövarspik i tulpanriket

Det finns fog för att tro att vinden har vänt för Juventus. Åtminstone om man ser till de senaste resultaten. Fyra raka segrar i alla tävlingar är starka papper, inte minst 1-0 mot Inter i söndagens Derby d’Italia. Jag vill däremot kasta in en stor fet brasklapp för att försiktighet ska vidtas innan “Den gamla damen” bedöms på enbart resultaten i de fyra senaste matcherna.

I svitens inledande triumf, 4-1 mot Empoli, krävdes det en utvisning och två mål på tilläggstid för att dra ifrån medan 2-1-segern mot Como var en helt jämn tillställning. Samma visa rådde i förra veckans dust med PSV och sanningen att säga ska Juventus vara väldigt nöjda som inte låg under med minst två bollar efter den första halvleken mot Inter. Beröm ska tillfalla Bianconeri som kom ut som ett nytt lag i den andra akten, men en svala – eller fyra – gör ingen sommar.

Jag menar fortfarande att gästerna har problem som måste åtgärdas innan de går säkra på bortaplan i en Champions League-match de inte ens behöver vinna. Historiens makt är stor i Italien – Inter brukar ha problem borta mot ärkerivalen – men PSV skiter i hur Juventus historik ser ut. Holländarna har revansch att utkräva efter två raka förluster mot Mottas gäng denna säsong och är det någonstans de ska få sin revansch är det tveklöst i Eindhoven.

På hemmaplan har Peter Bosz mannar inte förlorat en enda match i någon tävling sedan ligan sparkade igång och faktum är att de rödvita inte torskat en Europamatch på hemmaplan sedan sensommaren 2022. Det är starka papper och även om Pepi samt Tillman saknas är det inte heller smärtfritt i Thiago Mottas personalstyrka. Bremer, Cabal och Kalulu saknas i de bakre leden medan Douglas Luiz är tveksam på mitten.

Juventus har bara vunnit två bortamatcher i alla tävlingar sedan starten på november och trots att italienarna sällan går på pumpen tror jag att detta blir en svettig onsdag. I en perfekt värld finns det möjligen plats för krysset – Juve badar i delade äror den här säsongen – på andelssystemet, men i den här analysen har jag inga problem med att lämna PSV allena. Firma Bakayoko/De Jong kan mycket väl avgöra detta på eget manér. Etta!

Notabla avbräck

Ricardo Pepi, PSV (knäskada)

Sergino Dest, PSV (knäskada)

Malik Tillman, PSV (ankelskada)

Rick Karsdorp, PSV (muskelskada)

Bremer, Juventus (knäskada)

Juan Cabal, Juventus (knäskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (knäskada)

Pierre Kalulu, Juventus (lårskada)

Osäker till spel

Olivier Boscagli, PSV (muskelskada)

Guus Til, PSV (smäll)

Douglas Luiz, Juventus (muskelskada)