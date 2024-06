Regerande mästarna visar på positiv form

Att tänka på

Montenegro är inte en betrodd favorit jag vill hålla i handen. Georgien löser minst delad pott i Podgorica.

Match 5 är den första av två playoff-semifinaler mellan Sporting Gijón och Espanyol.

Kristianstad har fem raka segrar i Damallsvenskan och räknas inte bort hemma mot Häcken.

Veckans cupmatch till trots tror jag att Karlberg kan bjuda upp till dans mot AFC Eskilstuna. Den övervärderade ettan garderas hela vägen.

Ängelholm har överpresterat både Expected Goals och Expected Points i Ettan Södra.

Övriga spikförslag

IF Karlstad - Goda råd börjar bli väldigt dyra för IF Karlstad som är mil ifrån toppstriden i Ettan Norra. Värmlänningarna har en trupp som borde kunna utmana om topp 3, men hittills har gästerna inte lyckats bevisa kvaliteten på det gröna schackbrädet. Derbyförlusten senast mot FBK Karlstad sved, men kan firma Bertilsson/Romulo hitta upp i ansenlig nivå ska IFK vara ett nummer för stort för Täby. Värdföreningen har fått blodad tand efter två raka 2-0-segrar – en i cupen och en i serien – men är, till skillnad från Karlstad, ett lag för den nedre halvan. Hemmaplan till trots är det den spelvärda tvåan som fångar mitt intresse. Fin spik till höger.

IK Start - Att hemmaplan betyder mycket i den norska andraligan, OBOS-ligaen, kan både Start och Lyn gå i god för. Aktörerna plockar lejonparten av sina poäng med sin publik i ryggen och jag tror att Sparebanken Sör Arena spelar en avgörande roll för de unga värdarna denna söndag. Med en låg snittålder har Start en förmåga att blanda och ge, men när åtta av totalt tio poäng spelats in hemma i Kristiansand fattar jag ändå tycke för ettan. Lyn skuggar toppsextetten med sina 15 inspelade poäng, men blott tre segrar på elva försök är ett tydligt kvitto på var gästerna har sina problem. När smygvärde uppstår till vänster går jag all in på Start. Spiketta.

Avstängningar på tipset

Oliver Markulic (AFC Eskilstuna)

Leo Lif (AFC Eskilstuna)

Modoumatarr Mbye (Karlberg)

Mathias Grundestjern (IK Start)