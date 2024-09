"Renässans för stornationen - gör vad de vill nu"

Höjdaren! - 1. Nederländerna - Tyskland

Dundermatch i Amsterdam - till Europatipset

Den första omgången i Nations League innehöll knappt ett enda uppseendeväckande resultat. Så gott som samtliga favoriter levde upp till förväntningarna, däribland Nederländerna och Tyskland som vann med stora siffror mot Bosnien och Hercegovina respektive Ungern. Oranje var förvisso hotade när Bosnien reducerade till 2-3, men över 90 minuter var det aldrig något snack om var de tre poängen skulle hamna.

Ronald Koeman har en väldigt balanserad trupp till sitt förfogande och jag tycker dessutom att Holland fungerar bättre i matchbilder där de slipper vara spelförande. Då får spelare som Gakpo, Simons och Dumfries komma mer till sin rätt. En annan faktor som inte ska förringas är att Zirkzee introducerats längst fram. Den sistnämnda är väldigt skicklig på att binda samman anfallen vilket blir en viktig ingrediens mot Tyskland.

Julian Nagelsmann hoppas i sin tur att Füllkrug ska fungera på samma sätt för Die Mannschaft, men här tror jag att anfallaren blir synad. Som ren och skär målskytt är Füllkrug farlig inne i straffområdet, men i det öppna spelet tycker jag inte att han bidrar med särskilt mycket. Den rollen tar istället Kai Havertz som var strålande mot Ungern. Tillsammans med Musiala och Wirtz skapade Arsenal-anfallaren alla möjliga sorters problem för ungrarna.

Skulle Havertz ta plats som nia mot Nederländerna är jag beredd att revidera min åsikt om denna enskilda tillställning, men när en hel del pekar på att det blir Füllkrug som får fortsatt förtroende är jag lite mer lockad av att tro på de orangeklädda. Van Dijk, de Ligt och Aké står alla pall när det blåser och oavsett om det blir Dumfries eller Timber i rollen som högerback är Nederländerna bra rustade i de bakre leden.

Jag gillar även balansen som Schouten, Reijnders och Gravenberch erbjuder på mitten. Trion bör kunna se till att Tyskland inte får styra och ställa som de vill i Amsterdam. Hemmaplansfördelen är en annan viktig faktor i sammanhanget och när tipparna ger Tyskland lite för stort förtroende i en på förhand vidöppen tillställning väljer jag att gå emot. Ettan är en häftig chansspik.

TILL JOHANNES ANDELAR - TILL EUROPATIPSET

Banken! - 3. England - Finland

England vinner komfortabelt - till Europatipset

Ett par landslag har fått spelmässiga uppsving under Nations League. Sverige är definitivt ett sådant och för Englands del var 2-0-segern mot Irland en renässans jämfört med fotbollen som The Three Lions presterade under Gareth Southgates avslutande tid. Lee Carsley satte sig på fel bänk på Aviva Stadium, sjöng inte en ton av nationalsången och såg sedan till att England spelade ut Irland efter noter. Det är också en debut.

Jag gillade Englands U21-landslag under Carsleys ledning och det fanns definitivt mängder av influenser av detta även i A-landslaget. Alexander-Arnold fick äntligen starta som högerback, Colwill gjorde det bra som vänsterback och Rice fick utrymme att storma in i offensivt straffområde i andravågor. Gordon och Saka gjorde vad de ville på kanterna medan Grealish såg ut att trivas i rollen som åtta/tia.

Värt att notera att Harry Kane kommer spela sin 100:e landskamp för England - en milstolpe som endast nio spelare före honom har nått.

Huruvida dessa spelare kommer till start mot Finland återstår att se, men det är inte så att Carsley står och faller med enskilda lirares eventuella frånvaro. Lewis, Gibbs-White, Gomes, Eze och Madueke är en kvintett vars spetsegenskaper skulle kunna se till att de går rakt in i startelvan och bidrar till att Finland får svårt att hänga med i de troligen enkelriktade svängarna på Wembley.

Carsleys filosofi passar alldeles utmärkt mot lågt sittande lag och Finland visade inte mycket i positiv bemärkelse mot Grekland. 0-3 i baken var rättvisa siffror där “Berguvarna” inte skapade en vettig målchans på hela matchen. Mot en flera resor svårare motståndare kan jag inte för mitt liv se hur Markku Kanerva och dennes vitblå adepter ska få mer att säga till om.

Kairinen och Schüller är båda tveksamma till spel efter att ha ådragit sig skador i samband med mötet med Grekland. Schüller lämnar ett stort hål efter sig på mitten och Pukkis kultstatus till trots riskerar han att bli väldigt ensam denna tisdag. Alldeles för ensam. England är för bra för våra grannar i öst och jag anser att ettan är lika klar som streck och odds säger. Banketta.

Osäker till spel

Kaan Kairinen, Finland (smäll)

Rasmus Schüller, Finland (smäll)

Draget! - 9. Colombia - Argentina

Jag tar bort Argentina! - till Europatipset

Det är bäddat för underhållning när Colombia drabbar samman med Argentina på Estadio Metropolitano Roberto Meléndez denna tisdagsafton. Med avsparkstid 22:30 blir det en perfekt nattmacka innan det är dags att nanna kudde i Svedala. Nanna kudde blir det däremot inte tal om på det gröna schackbrädet i Barranquilla där det kommer att smälla rejält i duellerna.

Tillsammans med Uruguay har dessa nationer sett klart starkast ut i det sydamerikanska VM-kvalet och vad som gör det hela än mer intressant, åtminstone i min bok, är att Argentina saknar Lionel Messi som lämnats hemma på grund av skada. Världens genom tiderna bästa spelare saknades inte nämnvärt i 3-0-segern mot ett svagt Chile, men här bör Messis frånvaro märkas.

Álvarez, Dybala och Mac Allister stack alla ut mot Chile och trion behöver åstadkomma något alldeles extra för att de regerande världsmästarna ska kunna mäta sig med Colombia. Faktum är att oddsmarknaden håller värdnationen som knappa, väldigt knappa, favoriter och även om det beror på avsaknaden av Messi säger det trots allt mycket om stegen som Colombia har tagit den senaste tiden.

Néstor Lorenzo har svetsat fram en svårslagen enhet av “Kaffeodlarna” som förutom en ramstark defensiv förfogar över flera olika typer av matchvinnare i de främre leden. Rodríguez vänsterfot kan tala var som helst runt offensivt straffområde medan Ríos är extremt skicklig på att erövra ytor med sitt driv med bollen. Díaz är en annan lirare som sett glödhet ut under säsongsinledningen.

Jag tycker också att det är dags för Durán att starta på topp. Aston Villas backup till Watkins är snart tillräckligt bra för att på allvar konkurrera med engelsmannen i klubblaget och Durán har alla förutsättningar att bli en handfull för den argentinska backlinjen. Jag är väldigt förtjust i Colombias poängchans och när Argentina övervärderas av tipparna är saken biff. Spiketta eller 1X!

Notabla avbräck

Yerry Mina, Colombia (avstängd)