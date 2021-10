"Riktig smällkaramell - måstematch för Sverige"

Höjdaren! - 1. Sverige - Grekland Lurig uppgift för Blågult Det är en riktig smällkaramell som väntar under söndagen när Grekland gästar Friends Arena. En blågul seger här skulle i praktiken säkra minst en andraplats i gruppen med bra chans att få spela en ren final mot Spanien om en dryg månad. Dejan Kulusevski är avstängd efter sitt gula kort mot Kosovo, men på plussidan finns Victor Nilsson Lindelöf som är tillbaka i truppen igen efter barnafödande. Kulusevskis frånvaro behöver inte betyda speciellt mycket. Quaison levererar alltid i landslaget och nätade även mot Kosovo. Dessutom visar Alexander Isak att formen finns där. 2-0-målet i lördags, och aktionen strax innan, var ren och skär världsklass. Allt är dock inte frid och fröjd i det svenska lägret. Spelmässigt hade Janne Anderssons gäng en del problem under en 20-minuters period runt halvtid då det inte alls såg speciellt bra ut och känslan är att vi har bländats något av slutresultatet. Sverige fick trots allt hjälp av en VAR-straff för att bryta dödläget. Grekland hade i sin tur stora problem med att bryta ner Georgien, men fick till sist (precis som Sverige) en VAR-straff för hands. Den satte Bakasetas dit i den 90:e minuten och på övertid fyllde sedan Pelkas på med 2-0. Därmed är grekerna i allra högsta grad med i toppstriden av kvalgruppen. Med tre poäng upp till Sverige och fyra till Spanien, två nationer som grekerna har kvar att möta, kan de till och med fortfarande vinna gruppen. De blåvita gästerna har svårt att föra matcher och har tappat poäng mot både Georgien och Kosovo, men kan samtidigt stå upp mot vilket landslag som helst vilket krysset mot Spanien och segern mot Sverige visar. Tsimikas forsar fram på kanten och trion Bakasetas, Pavlidis och Masouras på topp blir något för Lindelöf och company att bita i. Blågult slipper i alla fall Tzavellas, Greklands kanske allra bästa försvarare, som är avstängd. Sverige är, och ska också vara, klara favoriter. Hemma på Friends har de aldrig förlorat en kvalmatch under Janne Anderssons ledning och är publiken lika mycket på tå som mot Kosovo ger det laget en extra boost. Bortamatchen mot Grekland var dock den kanske allra sämsta landskampen på många år och Sverige blir i princip alltid överstreckade på Stryk- och Europatips. Denna tisdag är inget undantag och när ettan passerar 60 procent tappar hemmasegern allt värde. Garderingar krävs omgående. Missar matchen Dejan Kulusevski, Sverige (avstängd)

Georgios Tzavellas, Grekland (avstängd)

Storfavoriten! - 3. Danmark - Österrike Skickligt Danmark streckas högt Sverige är inte det nordiska lag som rankas högst av FIFA och efter detta kval är det lätt att förstå varför. Danmark har kört över allt motstånd och står på maximala 21 poäng och galna 26-0 i målskillnad efter sju omgångar. I praktiken är VM-platsen säkrad då det räcker med en seger till för att vara helt klara och de rödvita bland annat har Färöarna kvar att möta på hemmaplan. Där kommer avancemanget bli helt klart om det inte blir det redan under tisdagen. I lördagens bortamatch mot Moldavien satte danskarna full fart redan från start och ledde med 4-0 i paus, något som också blev slutresultatet. Hjulmand valde att mönstra sin starkaste elva då, även om Vestergaard möjligen kan ta Norgaards plats i försvaret. Skov Olsen och Damsgaard showade bredvid Poulsen medan Maehle och Wass aldrig slutade löpa. Vi bör få se samma elva igen när Österrike kommer på besök. Alpnationen, som gjorde ett par fina prestationer i sommarens EM, har inte alls haft samma flyt i kvalet och ligger inte bättre än fyra med fyra poäng upp till tvåan Skottland. Förlust här samtidigt som Skottland bortabesegrar Färöarna (vilket kiltarna bör lyckas med) och VM-drömmen är helt krasad. Vi kommer med andra ord se ett desperat bortalag och det går inte att bortse från att Österrike har ett fint lag på pappret. Arnautovic och Kalajdzic är båda skadade, men det löste Franco Foda genom att sätta upp Marcel Sabitzer bredvid Rapid Wiens Ercan Kara mot Färöarna. Gregoritsch, Onisiwo och Barcelonas jättetalang Demir finns också med som offensiva alternativ. Kainz, Grillitsch och Laimer tar hand om mittfältet medan Alaba och Hinteregger är defensiva kuggar i detta lagbygge. Det ger ett lag som förtjänar respekt. Danmark står alltid för starka prestationer och de brukar bäras fram av hemmafansen. Samtidigt vet spelarna såklart att VM i praktiken redan är säkrat och därmed kan det vara svårt att få den där riktiga desperationen att infinna sig. Det kommer däremot inte vara några problem för Österrike som lär offra sig för varenda boll. Med de förutsättningarna i åtanke kan inte den gravt överstreckade ettan lämnas ensam. Helst ska alla tecken ta plats.

Spiken! - 4. England - Ungern England vinner enkelt Gareth Southgate lät som väntat reserverna få chansen mot Andorra och det räckte gott och väl. Lejonen vann med 5-0 och stormar mot VM efter 19 inspelade poäng på fem omgångar. Nu när det vankas tuffare motstånd lär den engelske förbundskaptenen plocka in spelare som Sterling, Kane, Mount, Rice och Walker från start igen. Då är de vitklädda minst sagt svåra att tas med. Phil Foden är en lirare som skulle kunna få chansen igen för han låg bakom i princip allting mot Andorra. Bland annat märks den exakta framspelningen till Sakas 2-0-mål. England är en maktfaktor hemma på Wembley där de inte har förlorat en kvalmatch sedan år 2000 när Tyskland var här och vann med 1-0. Det är en mäktig svit som knappast bryts av Ungern. Ungern gjorde som bekant ett tappert EM där de spelade jämnt mot Portugal, Frankrike och Tyskland. VM-kvalet har inte gått alls lika bra och den senaste månaden har ungrarna förlorat två gånger om mot Albanien och dessutom besegrat lilla Andorra med knappa 2-1. England stod också på programmet i september och då torskade Ungern med 0-4 hemma i Budapest. Besökarna kom till denna samling utan Szalai, Sigér, Kalmár och Kevin Varga som alla drogs med skador. Tamás och Fiola fick också dra sig ur truppen på grund av känningar och som om inte det är nog är Botka avstängd. Wiili Orbán och Attila Szalai får dra ett grymt tungt lass med så många defensiva kuggar borta. Framåt ställs allt hopp till att Dominik Szoboszlai ska hitta på något på egen hand, men i denna match blir det svårt att lyckas. Ungern har fem poäng upp till Albanien på andraplatsen i gruppen och det lär inte bli något VM för Marco Rossis mannar. Detta är såklart den tuffaste uppgiften i gruppen och jag har enormt svårt att se en skräll i London. Ettan kommer säkerligen streckas runt 90 procent, men det kan inte hjälpas. Vi får leta knallar på annat håll, här spikas ettan. Missar matchen Endre Botka, Ungern (avstängd)