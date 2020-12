"Rivalmöte - mycket prestige står på spel"

Rivalmötet! - 1. Manchester United - Leeds Mycket prestige på spel på Old Trafford Manchester och Leeds ligger ungefär sex mil ifrån varandra och är två städer som har en rivalitet som går flera hundra år tillbaka när regionerna Lancashire och Yorkshire var i luven på varandra. Den fejden har fortsatt in i modern tid och Manchester United och Leeds United är därför två lag som inte alls tycker om varandra. Nu är det första gången lagen möts i en tävlingsmatch på över nio år. Räkna med heltaggade spelare, speciellt från gästernas sida då de går in som underdogs. Leeds ska dock inte underskattas med Bielsa vid sidlinjen. Den argentinska tränaren har en hel rävfarm bakom öronen och har också ett högkapabelt spelarmaterial. Rodrigo, Bamford, Harrison, Klich och Raphinha är en grym offensiv kvintett och bakom dessa herrar står den engelske landslagsmannen Phillips som en mittfältssköld. Ingen dålig uppställning. Manchester United har lite i skymundan smugit med i toppen av tabellen. De rödklädda har faktiskt plockat 16 poäng av 18 möjliga på de sex senaste omgångarna. Mot Sheffield United valde Solskjaer att starta med Pogba på det defensiva mittfältet bredvid Matic och fransmannen var stundtals briljant. Frågan är dock om den försiktige norrmannen vågar fortsätta på det spåret mot ett bättre Leeds eller om det som vanligt blir Fred och McTominay som tar plats framför backlinjen. Framåt briljerade Rashford mot Sheffield United. Landslagsanfallaren noterades för två mål och glädjande nog kunde även Martial bryta sin måltorka med en fullträff. Den duon uppbackad av Fernandes är minst sagt svåra att stoppa. Cavani lär dock fortsatt vara borta med muskelskada även om han inte hinner bli avstängd innan söndagen. Uruguayanen är anmäld till FA för olämpliga inlägg på sociala medier. Manchester United ska vara favoriter, men har samtidigt bara vunnit en enda hemmamatch i ligaspelet och det var knappa 1-0 mot West Bromwich. Det kan passa Leeds ganska bra att låta hemmalaget ha mycket boll och sen komma i snabba omställningar. Underhållande blir det alltid när Leeds spelar och det blir ingen skillnad nu. Skippa krysset och spela ett-två! Missar matchen Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Robin Koch, Leeds (knäskada)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Diego Llorente, Leeds (muskelskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada) Osäker till spel Edinson Cavani, Manchester United (muskelskada)

Toppmötet! - 3. Tottenham - Leicester Tottenham blir rejält överstreckade José Mourinho sa efter 1-2 mot Liverpool att det bästa laget förlorade. Då måste den gode portugisen ha sovit under den första halvleken där Liverpool körde över Spurs fullständigt. Att det stod 1-1 när domaren blåste av var rena miraklet. Visst spelade Tottenham upp sig i den andra akten och både Bergwijn och Kane hade lägen att sno åt sig segern, men att säga att Tottenham var det bättre laget i den matchen är klart överdrivet. London-klubben ligger tvåa i Premier League inför helgens matcher och Mourinho har hittat ett system som passar dem perfekt. De vitklädda ligger lågt med hela laget där Höjbjerg och Sissoko hjälper sin backlinje. Sedan när läge ges sticker Spurs iväg på pilsnabba kontringar. Oftast är det Kane som agerar target och fördelar bollen till Heung-Min Son som i mina ögon varit seriens allra bästa spelare under hösten. Leicester har sin egen målmaskin i Jamie Vardy som utmanar Heung-Min Son i toppen av skytteligan. Den vindsnabbe engelsmannen gick dock mållös från veckans match mot Everton, precis som resten av hans lagkamrater. 0-2 slutade den matchen men det ska sägas att The Foxes då saknade Jonny Evans på grund av avstängning och spelade med Ndidi bredvid Fofana i mittförsvaret. Nu är Evans tillbaka och Ndidi kan gå upp på mittfältet. Schmeichel stod också för en sällsynt tavla mot Everton vilket gjorde uppgiften betydligt svårare. Det blev inga mål då, men Leicester har annars en väldigt fin offensiv där Maddison, Barnes, Ünder och Pérez alla understödjer Jamie Vardy. Dessutom ska det sägas att gästerna trivs väldigt bra på resande fot där de inte har samma press på sig att föra matcherna. Leicester har vunnit fem av sex bortafajter under hösten. Vi är många som har charmats av Tottenham denna höst och det märks på streckningen. Ettan finns i skrivande stund till runt 70 procent vilket såklart är på tok för högt. Även om jag tror att den kommer sjunka innan spelstopp kommer det ändå bli en rejält överstreckad etta. Då föredrar jag att titta åt andra hållet. X2 är måsten att få med, men om streckningen på ettan sjunker kan även det tecknet åka med på mitt andelssystem. Missar matchen Japhet Tanganga, Tottenham (axelskada)

Erik Lamela, Tottenham (vadskada)

Ricardo Pereira, Leicester (ljumskskada)

Çağlar Söyüncü, Leicester (höftskada) Osäker till spel Gareth Bale, Tottenham (sjukdom)

Timothy Castagne, Leicester (lårskada)

Daniel Amartey, Leicester (knäseneskada)

Seriefinalen! - 8. Lille - PSG Härligt möte i Lille PSG har haft skadebekymmer hela hösten och precis när saker och ting såg ut att bli bättre vände det igen. Mot Basaksehir gick Marquinhos sönder och han blir borta minst ett par veckor till. I matchen efter, mot Lyon, blev Neymar fult kapad mot slutet av matchen och blev utburen på bår. Även han kommer saknas en tid framöver. Det är lagets kanske två allra viktigaste pjäser tillsammans med Mbappé. Trots alla avbräck kunde parisarna slå tillbaka Lorient med 2-0 i veckan. Mbappé öppnade målskyttet från straffpunkten och Moise Kean stod för den andra fullträffen. Det är främst den duon som ska göra det nu också med hjälp av Draxler och Di María. Givetvis en kvartett av väldigt hög nivå. Defensivt åkte PSG på ännu en skada mot Lorient då Danilo fick gå av redan efter tio minuter. Han missar också denna seriefinal. Lille går bra både i Europa League och i Ligue 1 och leder faktiskt serien en pinne före PSG inför den 16:e omgången. På hemmaplan har värdarna varit ruggigt bra hela hösten och plockat 20 poäng av 24 möjliga i ligaspelet. Än mer imponerar fyra insläppta mål på dessa fajter. 36-årige veteranen José Fonte spelar sitt livs fotboll och Sven Botman har tagit över efter Gabriel på ett strålande sätt. Framåt spelar det egentligen ingen roll vilka Christophe Galtier ställer på benen för där har han väldigt många alternativ av liknande klass. Yazici, Yilmaz, David, Ikoné, Bamba och Weah vet alla vart målet är beläget. 28 mål efter 15 omgångar är också näst bäst i serien, endast PSG är bättre med sina 35 fullträffar. Sanches och Araújo saknas för Lille men i övrigt kan de mönstra sitt starkaste lag. Lille föll med 0-2 i motsvarande möte i fjol, men året innan dess vann Lille med 5-1. Utan Neymar som kan bryta mönstret kan PSG få svårt att öppna upp Lille och här är streckningen på tvåan på väg att skena iväg. Jag håller det här som helt öppet och väljer att plocka med alla tecken redan från start. En extra tumme hålls dock såklart för hemmalaget, en etta skulle rensa fint i kuponghögen. Missar matchen Renato Sanches, Lille (lårskada)

Luiz Araújo, Lille (muskelskada)

Jérémy Pied, Lille (lårskada)

Neymar, PSG (vristskada)

Pablo Sarabia, PSG (knäseneskada)

Mauro Icardi, PSG (ljumskskada)

Marquinhos, PSG (höftskada)

Juan Bernat, PSG (knäskada)

Abdou Diallo, PSG (knäseneskada)

Danilo, PSG (lårskada)