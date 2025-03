"Rivalmöte - ännu en bitter förlust för Manchester United"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Arsenal

Fördel Arsenal på Old Trafford

Sett över hela säsongen har Arsenal samlat på sig retroaktiv utdelning i offensiv riktning. Mellan varven har Mikel Artetas gäng mer eller mindre stora problem med att ta sig till klara målchanser, men det rådde minsann ingen brist på utdelning i veckans inledande åttondelsfinal mot PSV Eindhoven. Snarare tvärtom. The Gunners vann med hela 7-1 och avgjorde således dubbelmötet redan i den första akten.

Ödegaard, Calafiori och Rice stack alla ut i positiv bemärkelse, men det ska samtidigt sägas att PSV inte bjöd upp till något vidare motstånd. Det ska därför inte dras för stora växlar på resultatet. Redan denna söndag blir det tuffare emot när Manchester United möter upp på Old Trafford. Rivaliteten mellan dessa lag har inte gått ur och jag förväntar mig en intensiv kamp på det gröna schackbrädet.

Mest troligt blir Arsenal det spelförande laget medan Manchester United lägger störst fokus vid att ligga rätt i sina positioner för att sedan försöka såra Arsenal när det vankas omställningar. The Red Devils hade bra kontroll på händelseförloppet i torsdagens Europa League-åttondelsfinal mot Real Sociedad, men de rödsvarta fick likväl nöja sig med delad pott (1-1).

Jag tycker att Amorim har lyckats väl med att implementera sitt låga block, men det händer fortfarande att koncentrationen tryter över 90 minuter. Inte minst vid defensiva fasta situationer, något som kan kosta Manchester United dyrt mot just Arsenal. Med Gabriel i spetsen är The Gunners Premier Leagues kanske allra bästa lag på fasta situationer som lyfts in i straffområdet.

Med spelare som Nwaneri, Trossard och Ödegaard tror jag dessutom att gästerna kommer att hitta nycklar i och runt Manchester Uniteds straffområde. Som lag har Arsenal kommit väldigt mycket längre och jag tror att det visar sig i rivalmötet. Det finns en liten risk att tvåan dansar hela vägen upp till sisådär 60 procent närmare spelstopp, men jag tycker att det finns bättre skrällägen på annat håll. Arsenal lämnas allena.

Notabla avbräck

Patrick Dorgu, Manchester United (avstängd)

Amad Diallo, Manchester United (ankelskada)

Altay Bayindir, Manchester United (smäll)

Mason Mount, Manchester United (benskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (knäskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Kobbie Mainoo, Manchester United (muskelskada)

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Kai Havertz, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Manuel Ugarte, Manchester United (smäll)

Draget! - 2. Tottenham - Bournemouth

Rövarspik i norra London

Just när Tottenham såg ut att ha vänt på sin mörka trend trillade de liljevita tillbaka i klaveret igen. Efter totalt 5-1 mot Manchester United och Ipswich står Ange Postecoglous adepter noterade för två raka 0-1-förluster mot Manchester City och AZ Alkmaar. Synonymt för båda nederlagen är att – hör och häpna – Tottenham haft svårt att freda sig i de bakre leden. Något som har varit återkommande hela säsongen.

Van de Ven och Romero var tillbaka på bänken mot AZ Alkmaar och borde kunna bidra till att stabiliteten förbättras, men när matcherna duggar tätt och minimal tid ges på träningsplanen tror jag samtidigt att alla med liljevita sympatier får finna sig i att det ser skakigt ut längst bak ett tag till. Framför allt när Ange Postecoglou är trogen sin filosofi i vått och torrt.

Australiensaren vill att det till varje pris ska spelas upp bakifrån, en metodik som motståndarna har lärt sig sedan länge. Tottenham bjuder inte sällan på baklängesmål och jag blir inte förvånad om Londonlaget vandrar rakt in i en fälla när Bournemouth kommer på besök. The Cherries trivs nämligen som absolut bäst när de får gå högt i press på sina opponenter.

Gästerna kommer dessutom att bli ännu bättre på detta framöver när den energiske Evanilson är tillbaka från skada. Brassen leder pressen med den äran och tillsammans med Semenyo, Kluivert och Ouattara kan Evanilson åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite på Tottenham Hotspur Stadium. Jag ser detta som en på förhand vidöppen tillställning och när tipparna säger annat är det dags att göra slag i saken.

Smygvärde uppstår längst ut till höger och då är jag inte sen att kasta både ettan och krysset i havet. Bournemouth har precis alla förutsättningar – fysiska som speltekniska – de behöver på sin sida och jag håller dessutom Iraola som en ganska klart skarpare tränare än Postecoglou. Spanjoren kan förändra matcherna under spelets gång och det är ytterligare en anledning till att jag lämnar gästerna allena. Utmärkt spik i österled.

Notabla avbräck

Dejan Kulusevski, Tottenham (fotskada)

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Radu Dragusin, Tottenham (knäskada)

Illia Zabarnyi, Bournemouth (avstängd)

Enes Ünal, Bournemouth (knäskada)

Adam Smith, Bournemouth (muskelskada)

Marcos Senesi, Bournemouth (lårskada)

Osäker till spel

Dominic Solanke, Tottenham (smäll)

Ben Davies, Tottenham (smäll)

Ryan Christie, Bournemouth (smäll)

Kvarten! - 13. Norrköping - Trelleborg

Kan TFF fortsätta skrälla?

Under lördagen sparkar kvartsfinalerna i Svenska cupen igång när Mjällby tar sig an Häcken i Blekinge. Målgång sker på måndagskvällen när Malmö FF går i klinch med Elfsborg och däremellan ska vi även syna Norrköping mot årets sensation. Trelleborg gavs på förhand minimala chanser att ta sig vidare från Grupp 3 där inte mindre än tre allsvenska lag tog plats.

Värnamo, AIK och Degerfors handlades samtliga som mer eller mindre klara favoriter mot skåningarna, men Stefan Jacobsson och dennes adepter har trotsat det mesta genom att skrapa ihop sju av nio möjliga poäng. Förstaplatsen roddes således hela vägen in i palmstadens hamn och med precis ingenting att förlora kan Trelleborg ta sig an slutspelet med tillförsikt.

Gästerna får dessutom en fin boost inför kvartsfinalen mot Norrköping då Bohman är tillbaka från avstängning. Anfallaren kommer att trivas med ytorna som uppstår bakom Pekings backlinje. I gruppspelet var det snarare Peking som fick kontra mot Örebro och framför allt GAIS, men jag blev mindre imponerad av insatsen mot Karlberg där Martin Falks gäng vann med blygsamma 2-1.

Jag är väldigt spänd på vad Falk kan åstadkomma som huvudansvarig för östgötarna, men det är också en sanning att det är lättare att snabbt få ordning på spelet utan boll än spelet med boll. Det finns fortfarande frågetecken för hur värdföreningen agerar i spelförande kostym och mot en förmodat lågt sittande motståndare lär ytorna bli oerhört små i de främre leden.

Nyman, Traustason och Moberg Karlsson är ingen trio som plockas ned hur som helst, men när kupongen innehåller gott om spikförslag väljer jag att försöka fälla Norrköping som säkerligen kommer att streckas upp runt 70 procent på söndag. Lyckas Trelleborg vara företagsamma i sitt omställningsspel vill jag göra plats för tvåan som rensar friskt bland kupongerna. “Gubben” (etta-tvåa) spelas.

Notabla avbräck

Kevin Höög Jansson, Norrköping (fotskada)

David Mitov Nilsson, Norrköping (handskada)

Stephen Bolma, Norrköping (okänt)

Abbe Rehn, Trelleborg (knäskada)

Loke Mattsson, Trelleborg (okänt)

Osäker till spel

Axel Brönner, Norrköping (fotskada)