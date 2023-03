Rivalmöte - United vinner inte mot Liverpool

Rivalmötet! - 1. Liverpool - Manchester United

Knapp fördel Liverpool på Anfield (till Europatipset)

Det står ruggigt viktiga poäng på spel på Anfield Road när Liverpool och Manchester United drabbar samman. United flyger på moln just nu och lyckas med allt de tar sig för. Finalvinsten över Newcastle i Ligacupen följdes upp av avancemang i FA-cupen efter 3-1 mot West Ham. En match där Ten Hag som väntat passade på att rotera ganska rejält. De låg också under med 0-1 med kvarten kvar att spela, men hittar ändå sätt att vinna på.

Det tyder på en fantastisk styrka och mentaliteten i detta gäng har helt och hållet svängt sedan giganter som Varane och Casemiro kom till klubben. Den duon började på bänken mot West Ham och kliver in från start nu tillsammans med Rashford och Martínez. Med dessa herrar på plan är Manchester United aldrig slagna på förhand, men de matchas stenhårt och frågan är hur mycket kräm det finns kvar i benen. Truppen är trots allt ganska tunn.

Liverpool tog en viktig trepoängare när Wolverhampton besegrades med 2-0 i onsdags. Därmed är det bara sex poäng upp till Tottenham på fjärdeplatsen med en match mindre spelad och att lösa en biljett till nästa upplaga av Champions League måste såklart vara målet med säsongen. Det dröjde tills det var 20 minuter kvar av matchen mot Vargarna innan 1-0 föll, men prestationen var helt okej över 90 minuter.

Bajcetic och Elliott startade då på mitten tillsammans med Fabinho och det blir intressant att se hur Klopp resonerar nu. Henderson är ett hett alternativ även om han har gjort en ganska svag säsong så långt. Framåt startade Salah, Núnez och Jota mot Wolves medan Gakpo och Firmino inledde på bänken. En grym offensiv uppställning som alltid kommer till lägen på hemmaplan. Bakåt ser det inte lika tryggt ut.

Van Dijk är inte samma spelare som han var för något år sedan och Konaté blandar och ger. Dessutom ställs Alexander-Arnold nu mot Rashford och det är knappast en duell som hemmaspelaren vinner. Samtidigt har Liverpool den starka raden 8-3-1 på hemmaplan i Premier League och United har inte vunnit här på sju år. Knapp fördel Liverpool trots allt och med 1X är vi i hamn.

Missar matchen

Calvin Ramsay, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Christian Eriksen, Manchester United (vristskada)

Osäker till spel

Arthur, Liverpool (lårskada)

Joe Gomez, Liverpool (mjukdelsskada)

Naby Keïta, Liverpool (mjukdelsskada)

Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Luke Shaw, Manchester United (mjukdelsskada)

Jadon Sancho, Manchester United (sjuk)

Spiken! - 3. Roma - Juventus

Roma tar tre tunga poäng i Champions League-jakten (till Europatipset)

Det svänger kring José Mourinho just nu. Portugisen blev rosenrasande tidigare i veckan och visades ut vilket gör att han är avstängd här. Han hann också skämma ut sig under en U14-match där han rapporteras ha sagt till Romas spelare att maska och simulera i ledning. Medan allt detta pågår ryktas Mourinho vara på Chelseas radar igen. Denna match får den gode Mourinho se från läktaren och det återstår att se om han smugglas in i omklädningsrummet i någon tvättkorg.

Närmast kommer huvudstadslaget från en riktigt svag insats som gav förlust mot Cremonese. Det är dock något med detta Roma som gör att de varvar riktiga bottennapp med finfina prestationer mot tufft motstånd. Skadeläget är bra och här får romarna tillbaka Smalling från avstängning. Han kommer kliva in i försvaret. Framåt är Dybala och Pellegrini givna bakom anfallsplatsen som Belotti och Abraham får slåss om. Det är ett lag fullt av kvalité.

Juventus har fått upp farten rejält och tagit sig vidare i Europa League samt närmat sig Europaplatserna. En stark prestation med tanke på att Zebrorna åkt på 15 minuspoäng under säsongen. Utan dessa hade Juve varit tvåa i tabellen. Tidigare i veckan spelade de svartvita ett hett derby mot Torino och hittade återigen ett sätt att vinna på. 4-2 slutade den matchen till sist.

Det var dock maxutdelning att göra fyra mål då Juventus hade 1,63 i xG. Det mesta studsar dock Turin-klubbens väg just nu och mot Torino byttes Bonucci, Chiesa och Pogba in. Rehabrummet töms mer och mer och med Di María och Vlahovic på topp finns spets. Det ska dock sägas att Juventus har haft ett relativt enkelt spelschema mot slutet och nu lär det bli en tuffare uppgift.

Roma har fyra raka segrar på Olimpico i ligan och har inte förlorat en seriematch här sedan november. Tipparna lutar mest åt att Vargarna får svårt att tas med ett formstarkt bortalag, men jag lutar lite åt andra hållet. Roma höjer sig i detta stormöte och tar tre urviktiga poäng i jakten på topp 4. Stannar ettan under 40 procent är det en spännande spik att bygga systemet kring.

Missar matchen

Ebrima Darboe, Roma (knäskada)

Kaio Jorge, Juventus (hälseneskada)

Osäker till spel

Arkadiusz Milik, Juventus (muskelskada)

Kamratmötet! - 13. IFK Göteborg - IFK Norrköping

Vi får en vinnare i Göteborg (till Europatipset)

Efter flera års misär tändes hoppet hos IFK Göteborg-supportrarna när klubben valde att spendera en del pengar under vintern. In kom spelare som Carlén, Hausner, Trondsen och Hagen. Sett till träningsmatcherna och början av cupen har det dock inte gett någon effekt. En knapp seger över Utsikten följdes upp av en direkt pinsam insats mot Gais som slutade med förlust.

Marcus Berg kan fortfarande inte spela 90 minuter och saknas ohyggligt mycket på topp. Abdullahi har gått ner lite men ser fortfarande tung ut. Yrvädren Markovic och Norlin springer och springer på kanterna, men får inte ut så mycket av det. Bakåt har Bångsbo visat att han fortfarande är ung medan Wendt visar att han är för gammal. Motståndarna utnyttjar vänsterbackens enorma långsamhet gång efter annan. Hagen har dock sett riktigt vass ut på mitten och Gustav Svensson viker aldrig ner sig.

IFK Norrköping leder gruppen inför avslutningen, men inte heller östgötarna har övertygat. En knapp 1-0-seger över Gais följdes upp av 3-3 mot Utsikten. Att släppa in tre baljor hemma mot Kiken är inget annat än underkänt. Då ska vi dessutom ha med oss att Norrköping satte dit 2-3 och 3-3 i matchens absoluta slutminuter. Det kunde således ha gått ännu värre än vad det gjorde.

Ryggraden är egentligen stark med Ssewankambo i backlinjen, Traustason och Ortmark på mittfältet samt Shabani längst fram. Dessutom finns en viss Christoffer Nyman att plocka in. 30-åringen är en tung anfallare som inte kommer ha några som helst problem med att vinna den fysiska kampen mot Bångsbo i hemmaförsvaret. Sigurdsson, Gudjohnsen och Sema är tre andra spelare som förtjänar ett omnämnande.

IFK Göteborg vann båda mötena mellan lagen i fjol med 2-0 och var totalt överlägsna i hemmamatchen då. Efter förlusten i derbyt mot Gais är det dock redan kris i klubben och supportrarna börjar minst sagt gny. IFK Norrköping känns på det hela taget något stabilare och lär stå upp bra på västkusten. Båda lagen måste troligen vinna för att ta sig vidare från gruppen och då är krysset bara att kasta i papperskorgen. Ett-två spelas istället.

Missar matchen

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg (fotskada)

Abundance Salaou, IFK Göteborg (oklart)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (knäskada)

Christopher Telo, IFK Norrköping (oklart)

Ari Skúlason, IFK Norrköping (oklart)

Osäker till spel

Anders Trondsen, IFK Göteborg (oklart)

Anton Eriksson, IFK Norrköping (oklart)

