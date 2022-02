"Rivalmöte - viktiga poäng står på spel"

Det finns väldigt många anledningar att ta söndagens Europatips vid hornen. 4 miljoner i jackpot är inte minst en sådan. Kupongen innehåller bidrag från Europas fem största ligor där flera fighter sticker ut lite extra. The Roses Derby från Elland Road är en godbit, det baskiska derbyt från San Mamés likaså och Borussen derby från Signal Iduna Park går heller inte av för hackor. Mycket finns att älska och jag har grottat ner mig ordentligt i vad som komma skall. 13 rätt finns inom räckhåll och vill ni vara med på resan är det läge att klicka sig in via länken nedan för att komma åt andelar. Plattan i mattan!