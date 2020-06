Ronaldo leder Juventus till en ny titel

Det blev tio rätt på söndagens andelsspel och någon ynka krona tillbaka. Det är små marginaler och jag känner ändå att en riktig fullträff ligger och lurar i vassen. Givetvis testar vi igen under onsdagen. Följ länken för att köpa andelar i mitt system.

Återstarten! - 1. Manchester City - Arsenal

City vinner hängmatchen

Manchester City har inte kunnat matcha Liverpool i toppen av Premier League denna säsong. Istället får Pep Guardiola försöka föra sina mannar till en andraplats och skulle de triumfera här skulle avståndet ner till trean Leicester vara sju poäng med nio omgångar kvar att spela. Arsenal jagar å sin sida en Europaplats och med fem pinnar upp till femman Manchester United skulle de behöva poäng.

Det är dock väldigt svårt att se hur The Gunners ska lyckas lösa den saken. Visst har det sett stabilare ut sedan Mikel Arteta tog över klubben och han om någon borde ha koll på hur City spelar efter åren som assisterande tränare till Pep Guardiola. Men det tar tid att förändra en klubbs defensiva struktur från grunden och det är inte helt enkelt att lära gamla hundar som Luiz och Mustafi att försvara.

Arsenal har spelat två träningsmatcher mot lag från The Championship bakom stängda dörrar och med personal från klubbarna som domare. Charlton slogs tillbaka med 6-0 efter att Eddie Nketiah stått för ett hattrick medan det blev stryk med 2-3 mot Brentford. Det säger det mesta om Londonklubben. Det finns enormt med potential framåt. Aubameyang, Lacazette och Pépé kan skapa chanser mot vilket försvar som helst. Bakåt håller det inte, även fast Torreira är tillbaka från sin skada.

Manchester City förlorade derbyt mot Manchester United i sin sista match innan fotbollen pausades. Då var det ett frustrerande City som rullade bollen runt och runt utan att hota speciellt mycket. Något som Guardiola lär ha jobbat på under uppehållet. Samtidigt är de ljusblå med sina 68 fullträffar på 28 ligamatcher seriens målgladaste lag så det är ingen större fara på taket.

De Bruyne, Sterling och Bernardo Silva ryktas alla ha sett vassa ut under uppehållet och nu lär de få ytor att glänsa på. De sex senaste gångerna The Citizens har ställts mot Arsenal har de sammanlagt dunkat in 17 bollar. Samtliga sex fajter har dessutom slutat med ljusblå seger. Det är svårt att se Arsenal bryta den sviten även om ingen publik tillåts på Etihad. Ettan lämnas ensam.

Missar matchen

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Tyreece John-Jules, Arsenal (fotskada)





Cupfinalen! - 3. Napoli - Juventus

Juve plockar ny titel

Den italienska ligan drar igång till helgen men först spelas det lite cupfotboll. Förra veckan tog sig Juventus och Napoli vidare från sina semifinaler i Coppa Italia och finalen spelas redan denna onsdag. Värt att nämna är att finalen spelas på Stadio Olimpico i huvudstaden Rom och således har inget av lagen något hemmaplansfördel här.

Det märks att spelarna är lite ringrostiga efter uppehållet. Cristiano Ronaldo missade till exempel straff mot Milan, något portugisen normalt sett “aldrig” gör. Direkt efter straffen blev Ante Rebic utvisad och Juve spelade därför med en man mer i cirka 75 minuter. Trots det numerära underläget lyckades inte “Den gamla damen” bryta ner Milan utan matchen slutade 0-0. Juve tog sig vidare till final på bortamål efter att första mötet slutat 1-1 i Milano.

Ramsey och Higuaín saknas i finalen och dessutom sätts det frågetecken kring Chiellini och Demiral. Är det något Maurizio Sarri har är det dock en väldig bredd i sin trupp. Trots dessa avbräck kan den kedjerökande italienaren ställa upp med en extremt skicklig elva. Framåt lär vi få se Costa, Dybala och Ronaldo medan De Ligt och Bonucci bör lägga beslag på mittbacksplatserna. Inga dåliga lirare direkt.

Napoli har haft en problematisk säsong och är långt från Champions League-platserna i ligaspelet. Gattuso har dock fått ordning på sina styrkor och innan uppehållet förlorade de ljusblå bara en av sina nio avslutande tävlingsmatcher. I semifinalen mot Inter var Napoli rejält under press men lyckades ändå lösa 1-1 vilket räckte till avancemang med totalt 2-1.

Målet gjordes av Dries Mertens och det var inte vilken balja som helst. Det var belgarens 122:a mål för klubben vilket gör honom till den bästa målskytten i Napolis stolta historia. Med Mertens på topp och Koulibaly i försvaret är Napoli aldrig chanslösa, men visst slår de ur underläge mot Juventus. Det verkar bli fint värde på tvåan och under 50 procent väljer jag att spika de svartvita.

Missar matchen

Stanislav Lobotka, Napoli (oklart)

Aaron Ramsey, Juventus (oklart)

Gonzalo Higuaín, Juventus (lårskada)

Osäker till spel

Kostas Manolas, Napoli (muskelskada)

Kevin Malcuit, Napoli (knäskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (oklart)

Merih Demiral, Juventus (knäskada)

Höjdaren! - 11. AIK - IFK Norrköping

AIK får svårt mot mardrömsmotstånd

AIK slåss alltid i toppen av Allsvenskan men det är gott om experter (mig själv inkluderad) som varit kritiska mot deras egna spel de senaste säsongerna. Nu är det tänkt att Norling ska utveckla det offensiva spelet och AIK ska bli ett underhållande fotbollslag. Mycket av det syntes inte mot Örebro SK, men där får solnaiterna vara ursäktade av att det var en premiär på konstgräs och de vann trots allt med 2-0.

Norling visade i den matchen att han verkligen inte är rädd för att släppa fram sina egna talanger. Bilal Hussein (20), Paulos Abraham (17) och Robin Tihi (18) fick alla plats i startelvan. Den sistnämnda mittbacken blev dessutom målskytt när han tryckte in 1-0 på en hörna som Sebastian Larsson slog. Det ska bli oerhört intressant att följa denna trio framöver.

Annars var det mesta som väntat hos de svartgula. Sebastian Larsson och Ebenezer Ofori var ettriga på mittfältet och försvaret såg stabilt ut trots att Per Karlsson placerades på bänken. AIK är tunga att möta och nöter ner sitt motstånd och glimtvis såg man bitar av vad Norling vill åstadkomma. Gnaget har dock lång väg kvar att vandra innan de blir ett spelförande lag.

IFK Norrköping har kommit längre på den vägen även om Peking de senaste säsongerna varit ojämnare än AIK. I premiären var östgötarna i alla fall riktigt vassa och 2-1 mot Kalmar var siffror rejält i underkant. Köpet Sead Haksabanovic slog till direkt och dessutom fick slitvargen Christoffer Nyman näta, något som kan göra underverk för anfallarens självförtroende efter den något mediokra fjolårssäsongen.

Norrköpings mittfält med Eric Smith och Simon Thern håller väldigt hög klass och rent tekniskt och passningsmässigt är de snäppet vassare än firma Larsson/Ofori. Samtidigt kommer de inte få speciellt mycket tid mot AIK:s slitvargar. Detta kommer bli en otroligt intressant match att följa och gästerna kommer nog komma in med hög svansföring. IFK har två segrar och två oavgjorda på de fyra senaste inbördes och med tanke på att de imponerade mer i sin premiär än vad AIK gjorde lockar tvåan klart mest. Tänkbar chansspik!

Missar matchen

Nabil Bahoui, AIK (knäskada)