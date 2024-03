"Så såras Liverpool i titelmatchen"

4 miljoner i jackpot och en av säsongens tveklöst hetaste matcher – Liverpool mot Manchester City – är karameller som heter duga på söndagens Europatips. Kupongen innehåller också intressanta drag på andra håll i England samt Frankrike medan jag slår ner hammaren i Skåne där Malmö FF går i klinch med Norrköping. Nu är det dags för en fullträff – andelarna hittas via länken nedan!

Höjdaren! - 1. Liverpool - Manchester City

Dags att spänna fast sig - till Europatipset

Klockorna stannar när solen börjar tänka på refrängen i England under söndagen. För sista gången ställs Jürgen Klopp mot Pep Guardiola i en Premier League-match som har alla förutsättningar att bli ett kapitel för historieböckerna. Liverpool har en poäng tillgodo på Manchester City i toppen av Premier League där de sistnämnda får lov att göra mycket. Det enda de inte får göra är att förlora.

Ett ljusblått nederlag i hamnstaden vore en sällan skådad boost för Liverpools dröm om ytterligare en Premier League-titel. Jag ställde mig frågande till The Reds stora favoritskap borta mot Sparta Prag med hänsyn till vad som ska komma denna helg, men när Klopp basunerade ut en stark startelva var det bara att lägga skrälltankarna åt sidan. Liverpool slaktade tjeckerna med 5-1 efter en prestation som gav eko hela vägen till söndagen.

Darwin Núnez stod för en bestialisk insats som resulterade i två mål och om Liverpool tidigare haft marginalerna på sin sida var torsdagens asfaltering ett besked om att Klopp och company har flirtat färdigt med Fru Fortuna. Det enda smolket i bägaren var att Konaté tvingades utgå med en skada. Mittbacken gör högst troligt Alexander-Arnold, Alisson, Jota och Jones sällskap i rehabstugan.

Om detta ska avgöras via respektive truppläge vinner Manchester City, men så enkelt blir det givetvis inte på ett garanterat elektriskt Anfield. Jag tror att Citys taktiska nyckel ligger i att locka in Liverpool i hög press för att sedan sätta De Bruyne och/eller Silva/Foden i spel högt upp i planens centrala delar. Där har Liverpool blivit sårade av bland annat Arsenal som firade stora triumfer på detta sätt på Emirates.

För Liverpools del tror jag att högerkanten kan bli avgörande. Salahs återkomst är ett megaplus och när egyptiern får sällskap av en överlappande Bradley – 20-åringen är extremt bra redan nu – istället för en inverterande Alexander-Arnold blir han ännu mer svårfångad. Hur som helst har jag förväntningarna skyhögt ställda och det är svårt att inte se en böljande matchbild framför sig. “Gubben” (etta-tvåa) blir därför min lösning i holmgången.

Notabla avbräck

Curtis Jones, Liverpool (benskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Ryan Gravenberch, Liverpool (ankelskada)

Jack Grealish, Manchester City (ljumskskada)

Osäker till spel

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäseneskada)

Jérémy Doku, Manchester City (muskelskada)

Matheus Nunes, Manchester City (fingerskada)

Skrällen! - 3. West Ham - Burnley

West Ham övervärderas grovt - till Europatipset

Jag har klankat ned på West Ham under i stort sett hela säsongen och i torsdags gjordes det med framgång då Moyes adepter gick på pumpen borta mot Freiburg. Oävna var inte The Hammers som hotade tyskarna via flera omställningar, men i det öppna spelet såg det som vanligt krampaktigt ut. Gregoritsch 1-0-mål blev matchens enda och jag tror att West Ham kan få problem även i returen som spelas nästa vecka.

Värdarnas absoluta nyckeltrio – Paquetá, Bowen och Kudus – gavs alla 90 minuter i torsdags och noterbart var även att Emerson tvingades utgå med en skada. Den naturliga ersättaren, Cresswell, håller inte alls samma nivå och när risken för att energinivån är låg är uppenbar tycker jag inte att West Ham förtjänar det överdrivet stora favoritskapet när det är dags igen denna söndag.

Jag har otaliga gånger blivit förbannad på mig själv för att det i princip slösats garderingar på nykomlingarna i Premier League, men även om Burnley inte rosat marknaden kan jag inte blunda för förutsättningarna. De 29 poängen som skiljer dessa aktörer åt i tabellen borde snarare vara tio sett till Expected Points och efter gästernas starka prestation mot Bournemouth vill jag hålla dörren öppen för ett favoritfall i London.

0-2-förlusten mot The Cherries var allt annat än rättvis sett till matchbilden som Burnley dominerade med eftertryck. En annan dag med ett annat självförtroende hade Kompany och dennes adepter avgått med samtliga poäng. Den psykologiska bördan som The Clarets bär handskas inte med hur som helst, men kan Kompany kräma ur en liknande insats på London Stadium anser jag att West Ham är en favorit i fara.

The Hammers har tidigare haft problem med den korta vilan som Europaspelet innebär och i en match som värdföreningen bara förväntas vinna på beställning ringer varningsklockorna på maximal decibel. Jag tror att en hel del kommer att blindspika ettan med tanke på hur det ser ut i tabellen, men det är inte en väg jag vill vandra. Alla tecken och maffigt skrälljobb blir mitt val.

Notabla avbräck

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Aaron Ramsey, Burnley (knäskada)

Lyle Foster, Burnley (muskelskada)

Nathan Redmond, Burnley (benskada)

Osäker till spel

Emerson Palmieri, West Ham (ljumskskada)

Nayef Aguerd, West Ham (smäll)

Jordan Beyer, Burnley (lårskada)

Spiken! - 9. Malmö FF - Norrköping

Klar fördel MFF på Eleda Stadion - till Europatipset

Solen blir allt mer frekvent förekommande i vårt avlånga land vilket är ett tecken på två saker. Slutspelet i Svenska Cupen är här och den allsvenska premiären är bara ett stenkast bort! Flera stora drakar – Häcken, Elfsborg, IFK Göteborg och Hammarby – misslyckades med att ta sig vidare från gruppspelet där bland annat Mjällby, Halmstad, Brommapojkarna och Degerfors mer eller mindre överraskande avancerade.

Djurgården och AIK var tillsammans med aktörerna som drabbar samman på Eleda Stadion däremot mer väntade slutspelslag. Trots snedsteget mot Varberg (1-1) var Malmö FF överlägsna i Grupp 1 medan Norrköping var ett av tre lag som hamnade på fem poäng i Grupp 8. Brokig var vägen hit men Andreas Alm hoppas likväl kunna knäppa Henrik Rydström på fingrarna när det vankas kvartsfinal i Skåne.

Jag tror dock att Alm och company får svårt att lyckas. Peking har spets i spelare som Eriksson, Traustason och framför allt Nyman, men i jämförelse med vad som väntar på andra sidan står sig östgötarna kort. Malmö FF har Sveriges tveklöst bästa trupp i de flesta avseenden och det säger väldigt mycket om skåningarnas styrka att frånvaron på firma Berg/Christiansen inte spelar alltför stor roll.

Jag följde den sista gruppspelsmatchen mot Varberg under lupp och även om 1-1 var ett svagt resultat ska det sägas att MFF brände massvis med högoktaniga målchanser. När nivån på motståndet jackas upp och “Di Blåe” inte kan luta sig mot att spela på resultatet förväntar jag mig att Rydström och övriga delar av staben eldar igång sitt manskap till en förbättrad prestation.

Norrköping har vantrivts mot MFF de senaste åren och kommer de hemmahörande upp i närheten av sin högstanivå blir jag inte förvånad om Pekings straffområde belägras under merparten av kvartsfinalen. Mesta mästarna blir högst troligt en av kupongens absolut största favoriter, men jag anser att det är befogat. Oddsmarknaden skriver under på detta och jag ödslar ingen tid på garderingar i Skåne. Ettan hamras in.

Notabla avbräck

Joseph Ceesay, Malmö FF (knäskada)

Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (knäskada)

Daniel Gudjohnsen, Malmö FF (ryggskada)

Jacob Ortmark, Norrköping (knäskada)

Kevin Höög Jansson, Norrköping (fotskada)

Osäker till spel

Oliver Berg, Malmö FF (vadskada)

Anders Christiansen, Malmö FF (matchotränad)

Kristoffer Khazeni, Norrköping (okänt)

Jesper Ceesay, Norrköping (känning)

Ishmet Lushaku, Norrköping (känning)