Säsongens hetaste match - Liverpool favoriter

Engelska höjdaren - 1. Liverpool - Manchester City

Liverpool bryter negativ trend?

Premier League avslutas på bästa sätt innan det är dags för säsongens andra landslagsuppehåll. De två stora favoriterna till titeln, som också återfinns högst upp i tabellen, drabbar samman i en tidig seriefinal på Anfield.

Liverpool inledde säsongen magiskt bra men har nu möjligen kommit in i en liten svacka. Uttåget mot Chelsea i Ligacupen följdes upp med att spela 1-1 mot samma motstånd förra helgen, för att i veckan torska med 0-1 på bortaplan mot Napoli. Där var The Reds inte att känna igen och italienarna vann fullt välförtjänt.

Även om Jürgen Klopps lag givetvis vill slåss på så många fronter som möjligt är känslan tydlig - Premier League är det primära målet. Sedan namnbytet 1992 har Liverpool aldrig lyckats plocka hem den engelska högstaligan och det är något alla supportrar verkligen suktar efter.

Det största hindret mot ligatiteln är definitivt de regerande mästarna Manchester City. Pep Guardiolas maskin har stundtals hackat något under säsongsinledningen, men trots det står de ljusblå på 19 poäng av 21 möjliga efter sju omgångar. Dessutom har The Citizens magiska 10-0 på de tre senaste Premier League-matcherna.

I veckan satt dock segern långt inne mot Hoffenheim i Champions League. City hamnade i tidigt underläge och trots en snabb kvittering av Sergio Agüero dröjde det ända till den 87:e minuten innan David Silva kunde frälsa. Det var en oerhört viktig seger med tanke på den inledande förlusten mot Lyon.

I fjol var det just Liverpool som satte stopp för The Citizens Champions League-drömmar. Då körde The Reds över City fullständigt på Anfield efter en galen första halvlek. 0-3 i baken där hämtade sig aldrig sedan de ljusblå från.

Intressant är att Liverpool vunnit lagens tre möten under 2018 och att de således går in med en liten psykologisk fördel här. På Anfield har de röda dessutom inte förlorat i ligasammanhang sedan slutet på säsongen 2016/17.

Trots ett frågetecken på formen för hemmalaget håller jag Liverpool som knappa favoriter här. Citys kapacitet ska naturligtvis inte förringas men utan Kevin de Bruyne tappar de någon dimension i spelet. Jag tar ställning i denna jämnstreckade drabbning och spelar 1X!

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Adam Lallana, Liverpool (ljumskskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (fotskada)

Ilkay Gündogan, Manchester City (lårskada)

Eliaquim Mangala, Manchester City (knäskada)

Svenska höjdaren - 3. Häcken - Malmö FF

Häcken fortsätter sitt segertåg?

Flera allsvenska matcher går av stapeln under söndagen. Det på förhand absolut mest intressanta är mötet mellan Häcken och Malmö FF på Bravida Arena. Kampen om Europaplatserna är i fokus när dessa båda lag krigar för att ta sig upp på den betydelsefulla tredjeplatsen.

Häcken visar upp snudd på magisk form. Göteborgarna har åtta vinster på de nio senaste matcherna. På Hisingen är de obesegrade i Allsvenskan under 2018 och har tryckt in smått sensationella 17 mål på de fyra senaste hemmamatcherna. Bäst av alla har Paulinho varit som toppar skytteligan på 17 fullträffar.

De regerande svenska mästarna, Malmö FF, står för motståndet under söndagen och skåningarna kommer till detta möte med en fin skalp i bagaget. De himmelsblå stod för en rejäl urladdning i torsdags när mäktiga Besiktas besegrades med 2-0 på ett kokande Stadion. Högerbacken Andreas Vindheim blev stor matchvinnare efter att ha legat bakom båda målen.

Efter en magisk sommar har det dock gått lite sämre för MFF i Allsvenskan den senaste tiden. Förra veckan var en rejäl missräkning när det bara blev totalt en poäng mot IFK Norrköping och GIF Sundsvall, detta trots relativt massivt spelövertag i båda matcherna.

Det gör att den lilla gulddrömmen som kort fanns har gått upp i sank. Istället får Uwe Röslers lag rikta in sig på att norpa tredjeplatsen. Med bland annat AIK och denna match mot Häcken kvar blir det inte det lättaste.

Med tanke på Häckens magiska form och Malmös urladdning för bara några dagar sedan håller jag de gulsvarta som favoriter. Skåningarna har dessutom historiskt inte alls trivts bra mot Hisingslaget. Precis som i matchen på Anfield tar jag ställning för hemmalaget. 1X med utgångsetta!

Missar matchen

Nasiru Mohammed, Häcken (lårskada)

Carlos Strandberg, Malmö FF (lårskada)

Osäker till spel

Joona Toivio, Häcken (oklart)

Kari Arkivuo, Häcken (hälskada)

Christoffer Källqvist, Häcken (höftskada)

Fredrik Andersson, Malmö FF (oklart)

Spanska höjdaren - 7. Valencia - Barcelona

Skrälläge på Mestalla!

Även Spanien bjuder på härlig söndagsunderhållning när de två storlagen Valencia och Barcelona ska mäta sina krafter på Mestalla.

De katalanska giganterna toppar alltjämt La Liga men faktum är att Barcelona kommer till denna drabbning med tre raka ligamatcher utan seger. Då har heller inte motståndet varit direkt skrämmande. Girona hemma, Leganés borta och Athletic Bilbao hemma i nämnd ordning har gett svaga två poäng.

I veckan togs därför en oerhört viktig seger när Tottenham besegrades i Champions League. Lionel Messi visade sin klass på Wembley med två mål och en assist i 4-2 segern. Därmed har det lilla bollgeniet gjort tio mål på de åtta senaste starterna. Världens bästa spelare? Ja, utan tvekan om ni frågar mig.

Det finns dock frågetecken för andra spelare hos Blaugrana. Försvaret ser fortsatt vidöppet ut och Barca har nu släppt in mål i fem raka ligamatcher. Samuel Umtiti saknas på grund av en knäskada och det är ett oerhört tungt avbräck med tanke på att Gerard Piqué inte är i närheten av sitt forna jag.

Valencia på den spanska östkusten är ingen lätt uppgift och nu tycks dessutom fjolårsfyran ha kommit igång efter en medioker start på säsongen. Första segern i ligaspelet kom förra helgen när Real Sociedad besegrades med 1-0 i San Sebastián. Fladdermössen stod för ännu en solid insats i veckan när det blev 0-0 i Champions League borta mot Manchester United. Där var faktiskt Marcelinos manskap närmast tre poäng.

I fjol var det en jämn batalj mellan lagen på Mestalla och jag ser inte varför det inte skulle bli det igen. Även om Barcelona ska gälla som favoriter är detta relativt öppet. Närmare 70 procent på tvåan köper jag inte alls. Här är det läge att trycka in alla tecken, inte minst ettan till låg procent, och hoppas på skrällen. Helgardera!

Missar matchen

Samuel Umtiti, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Santi Mina, Valencia (knäskada)

Luis Suárez, Barcelona (knäskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)